Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 4 de fevereiro, com a Cerimônia de Abertura

As competições estão limitadas à manhã e à tarde de 4 de fevereiro, pois a Cerimônia de Abertura é o evento principal da jornada e acontece à noite, no Estádio Nacional de Pequim, também conhecido como Ninho de Pássaro. Confira o que está reservado para o dia:

20:00 – 23:00 (9:00 no horário de Brasília): Cerimônia de Abertura

Curling

08:35–10:30, 13:35–15:30 (21:35 - 23:30, 2:35 - 4:30 do dia 3 no horário de Brasília): Duplas mistas todos contra todos

Antes da Cerimônia de Abertura há mais sete partidas de duplas mistas no curling. Tem Canadá jogando em ambas as sessões - primeiro contra a Suíça antes de enfrentar a anfitriã China, à tarde.

Há também um confronto entre a Grã-Bretanha e a Austrália, uma velha rivalidade esportiva que ganha uma nova dimensão, desta vez no gelo Olímpico, lugar onde os australianos nunca tinham chegado.

Patinação artística

9:55 (22:55 do dia 3 no horário de Brasília): Evento por equipes, programa curto individual masculino; 11:35 (0:35 horário de Brasília): Evento por equipes, dança rítmica no gelo; 13:15 (2:15 horário de Brasília): Evento por equipes, programa curto de duplas.

A patinação artística, um dos principais esportes de interesse dos fãs dos Jogos Olímpicos de Inverno, começa com as três primeiras rodadas do evento por equipes, quando 10 delas se enfrentam na terceira edição desta competição no palco Olímpico. O Canadá é o atual campeão de PyeongChang 2018, mas quem vai se destacar em Beijing 2022?

Notavelmente, enquanto o ROC é forte em mulheres, pares e dança no gelo, seus homens geralmente não são considerados aspirantes a medalhas no evento individual, e isso pode desempenhar um papel no evento por equipes em que os atletas marcam pontos para suas equipes com base em suas posições finais.

Também será interessante a estratégia por trás das seleções de patinadores, pois os mesmos patinadores não precisam participar dos programas curtos e livre do evento por equipe.

Patinam primeiro, em 4 de fevereiro, os 10 patinadores do programa curto individual masculino, seguido pelos pares da dança no gelo e depois as duplas.

Hóquei no gelo

12:10–14:25 (1:10 horário de Brasília): Feminino Grupo A: ROC x Suíça, 12:10–14:25 (1:10 horário de Brasília): Feminino Grupo B: Dinamarca x República Popular da China

Apenas dois jogos de hóquei no gelo feminino estão agendados hoje antes da Cerimônia de Abertura. No Grupo A, que conta com as cinco melhores equipes classificadas da competição, o ROC enfrenta a Suíça, enquanto os anfitriões do Grupo B enfrentam a Dinamarca, outra equipe vencedora do evento de Qualificação Final, na Alemanha e que faz sua estreia Olímpica no hóquei no gelo feminino.

Veja a programação completa de 4 de fevereiro

A patinadora artística Kamila Valieva, do ROC Foto: 写真:時事

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.