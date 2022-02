Beijing 2022: Suécia quer dominar o curling Olímpico

O evento de duplas mistas tem a honra de dar início à ação do curling no Centro Aquático Nacional, sede das competições de natação, dos saltos ornamentais e do nado sincronizado em Beiing 2008, que ganhou a alcunha de "O Cubo d'Água". Para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, o cubo de água foi transformado em "Cubo de Gelo" e é nas pistas geladas da capital da República Popular da China que vai acontecer o torneio de curling.

São 13 rodadas de round-robin e as quatro melhores nações jogarão as semifinais (1º vs 4º e 2º vs 3º) no dia 7 de fevereiro. O Canadá é o campeão em título e a dupla Rachel Homan/John Morris reúne várias curiosidades: Homan foi eliminada na primeira fase do torneio feminino na edição passada dos Jogos, enquanto Morris saiu com o ouro em duplas mistas jogando com Kaitlyn Lawes na estreia da variante no programa Olímpico. Reveja o jogo pela medalha de ouro em PyeongChang 2018.

Na rota das medalhas estarão os britânicos Jennifer Dodds/Bruce Mouat, campeões do mundo, os suecos Almida de Val/Oskar Eriksson, bronze no mesmo Mundia, além dos suíços Jenny Perret/Martin Rios, bronze em PyeongChang 2018. Nota ainda para a presença de duas seleções que vão jogar em família: a Noruega, bronze em 2018, formada por Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, e a República Tcheca, com a dupla Zuzana Paulova/Tomas Paul, primeiros representantes tchecos no curling Olímpico - além de companheiros de seleção estas duplas estão casadas.

Suécia é favorita no masculino e no feminino

Não será uma obsessão, mas quase. O skip Niklas Edin tem cinco títulos mundiais e sete europeus, mas nos Jogos Olímpicos a Suécia persegue o ouro no torneio masculino após perder a final de 2018 contra o Team Shuster (EUA), já depois de em 2014 levarem o bronze após caírem contra a Grã-Bretanha na semifinal. A final dos Jogos Olímpicos anteriores ainda devem ecoar na mente de Edin, que viu um duplo takeout de John Shuster dar o títulos aos estadunidenses.

Caso se confirme a pouca sorte sueca nos Jogos, a Suíça de Benoit Schwarz (bronze há quatro anos), os EUA de John Shuster (campeões Olímpicos), a Grã-Bretanha de Bruce Mouat (vice-campeã mundial) e o Canadá de Brad Gushue (campeão Olímpico em Torino 2006) querem brigar pelas medalhas e manter o pódio na posse das tradicionais potências do curling.

Se no torneio masculino todos os medalhistas de PyeongChang 2018 regressam em Beijing 2022, o mesmo acontece na chave feminina. A Suécia é favorita nas provas por equipes e entre as mulheres Anna Hasselborg parte como campeã Olímpica, após bater a República da Coreia há quatro anos. No entanto, as escandinavas deverão ter em conta as seguintes rivais:

A Suíça da skip Silvana Tirinzoni é bicampeã mundial

O ROC da skip Alina Kovaleza é vice-campeão do mundo

O Canadá recupera a campeã invicta de Sochi 2014, Jennifer Jones, que aos 47 anos venceu as classificatórias e regressa aos Jogos Olímpicos de Inverno

A Grã-Bretanha da experiente Eve Muirhead é uma crônica candidata às medalhas, mas após o bronze em Sochi 2014 voltou a cair nas semifinais em PyeongChang 2018 contra a Suécia, perdendo o bronze para o Japão de Satsuki Fujisawa, tambem presente em Beijing 2022

A República Popular da China terá sua melhor chance de brilhar com o time feminino da skip HAN Yu. As chinesas venceram a medalha de bronze em Vancouver 2010 e jogando em casa terão o fator surpresa como maior arma, já que 10 dos 12 jogadores das três equipes não têm experiência Olímpica

O curling nos Jogos Olímpicos Beijing 2022 começa no dia 2 de fevereiro com as duplas mistas, dois dias antes da Cerimônia de Abertura. No dia 9 se inicia o torneio masculino e no dia 10 o torneio feminino. Clique aqui para conferir toda a programação do evento.