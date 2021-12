Aprenda o idioma do curling

Lançar uma pedra em uma pista, com o objetivo de alcançar a casa e o botão para pontuar, enquanto varre o gelo. O curling é um esporte igualmente cativante e complexo, ao ponto de você talvez precisar de um glossário para entender o que está acontecendo.

Com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, saiba mais sobre o vocabulário deste fascinante jogo de 'xadrez no gelo', incluindo as palavras usadas para descrever o campo de jogo, o equipamento, a pontuação, o time e as jogadas.

Vicki Adams da Grã-Bretanha lança uma pedra nos Jogos de Inverno Sochi 2014. Foto: 2014 Getty Images

Campo de jogo do curling

Sheet (Pista) : uma faixa de gelo na qual o curling é jogado. A pista tem 45 metros de comprimento e no máximo cinco metros de largura.

: uma faixa de gelo na qual o curling é jogado. A pista tem 45 metros de comprimento e no máximo cinco metros de largura. Casa : um alvo no final da pista feito de quatro círculos concêntricos, que ajudam a determinar quais pedras estão mais perto do centro, o botão.

: um alvo no final da pista feito de quatro círculos concêntricos, que ajudam a determinar quais pedras estão mais perto do centro, o botão. Botão: o centro da casa. A pedra colocada mais perto do botão ao final de um end assegura pelo menos um ponto para uma equipe.

Equipamento do curling

Pedra : uma pedra circular de granito (que pesa quase 20kg) lançada pelos jogadores na pista para tentar marcar pontos.

: uma pedra circular de granito (que pesa quase 20kg) lançada pelos jogadores na pista para tentar marcar pontos. Vassouras : ferramentas utilizadas pelos jogadores para fazer do gelo mais liso, para que as pedras curvem mais rápido.

: ferramentas utilizadas pelos jogadores para fazer do gelo mais liso, para que as pedras curvem mais rápido. Sapatos slider e gripper : cada jogador tem um sapato com uma sola que desliza (slider) e outro que tem atrito com o gelo (gripper), fazendo com que o jogador deslize e mantenha estabilidade ao mesmo tempo.

: cada jogador tem um sapato com uma sola que desliza (slider) e outro que tem atrito com o gelo (gripper), fazendo com que o jogador deslize e mantenha estabilidade ao mesmo tempo. Compasso: uma ferramenta que pode ser requisitada quando os jogadores não conseguem concordar a respeito de qual pedra está mais perto do botão.

Um árbitro usa um compasso durante um jogo entre Japão e Estados Unidos em Vancouver 2010. Foto: 2010 Getty Images

Pontuação do curling

End : um período de jogo em que cada time se reveza lançando oito pedras (cinco nas duplas mistas, com outra pedra já posicionada antes do end começar).

: um período de jogo em que cada time se reveza lançando oito pedras (cinco nas duplas mistas, com outra pedra já posicionada antes do end começar). Jogo : a conclusão do duelo, após oito ou 10 ends (dependendo do torneio), a não ser que uma equipe conceda antes ou o jogo vá a ends extras. Nos Jogos Olímpicos, no masculino e no feminino, os jogos têm 10 ends, e nas duplas mistas são oito.

: a conclusão do duelo, após oito ou 10 ends (dependendo do torneio), a não ser que uma equipe conceda antes ou o jogo vá a ends extras. Nos Jogos Olímpicos, no masculino e no feminino, os jogos têm 10 ends, e nas duplas mistas são oito. Pontos : uma equipe pontua por cada uma de suas pedras que está mais perto do botão do que qualquer pedra da outra equipe no final de um end. A pedra deve estar na casa ou tocando-a para os pontos valerem. Apenas uma equipe pontua por end. No final do jogo, todos os pontos são somados para determinar o vencedor.

: uma equipe pontua por cada uma de suas pedras que está mais perto do botão do que qualquer pedra da outra equipe no final de um end. A pedra deve estar na casa ou tocando-a para os pontos valerem. Apenas uma equipe pontua por end. No final do jogo, todos os pontos são somados para determinar o vencedor. Martelo : a última pedra lançada em um end. O martelo sempre é dado ao time que perdeu o end anterior. Se há um end em branco (com nenhuma equipe pontuando), o martelo permanece com a equipe que já o tinha, exceto nas duplas mistas, em que um end em branco muda a possessão do martelo.

: a última pedra lançada em um end. O martelo sempre é dado ao time que perdeu o end anterior. Se há um end em branco (com nenhuma equipe pontuando), o martelo permanece com a equipe que já o tinha, exceto nas duplas mistas, em que um end em branco muda a possessão do martelo. Roubo: quando uma equipe pontua em um end em que os oponentes estavam em posse do martelo.

Equipe de curling

Curler : um jogador de curling.

: um jogador de curling. Lead : o(a) jogador(a) que lança as duas primeiras pedras do end.

: o(a) jogador(a) que lança as duas primeiras pedras do end. Segundo : o(a) jogador(a) que lança as terceira e quarta pedras do end.

: o(a) jogador(a) que lança as terceira e quarta pedras do end. Terceiro : o(a) jogador(a) que lança as quarta e quinta pedras do end.

: o(a) jogador(a) que lança as quarta e quinta pedras do end. Quarto : o(a) jogador(a) que lança as duas últimas pedras do end.

: o(a) jogador(a) que lança as duas últimas pedras do end. Skip : o capitão ou capitã (mas não os chamem assim, chamem de skip!), que são os responsáveis pela estratégia da equipe e geralmente jogam como quarto. As equipes são nomeadas pelos seus skips (por exemplo, a atual equipe sueca feminina é chamada de Time Hasselborg).

: o capitão ou capitã (mas não os chamem assim, chamem de skip!), que são os responsáveis pela estratégia da equipe e geralmente jogam como quarto. As equipes são nomeadas pelos seus skips (por exemplo, a atual equipe sueca feminina é chamada de Time Hasselborg). Vice-skip ou mate: jogador(a) responsável pela estratégia enquanto o/a skip está lançando pedras. Geralmente joga como terceiro.

Jogadas do curling

Lançamento : quando a pedra é lançada na pista.

: quando a pedra é lançada na pista. Curl: a trajetória curva da pedra no gelo, que dá o nome ao esporte.

a trajetória curva da pedra no gelo, que dá o nome ao esporte. Varrição : usar vassouras para remover o atrito entre a pedra e o gelo.

: usar vassouras para remover o atrito entre a pedra e o gelo. Draw : pedra lançada com o objetivo de alcançar a casa e pontuar.

: pedra lançada com o objetivo de alcançar a casa e pontuar. Guarda : pedra lançada à frente da casa, com o objetivo de evitar que a outra equipe alcance o botão ou de proteger uma pedra já perto do botão.

: pedra lançada à frente da casa, com o objetivo de evitar que a outra equipe alcance o botão ou de proteger uma pedra já perto do botão. Takeout : pedra lançada com o objetivo de remover outra pedra de jogo.

: pedra lançada com o objetivo de remover outra pedra de jogo. Hard! : quando o/a skip motiva seus colegas a varrer mais forte e rápido.

: quando o/a skip motiva seus colegas a varrer mais forte e rápido. Conceder : quando uma equipe desiste do jogo antes do final.

: quando uma equipe desiste do jogo antes do final. Tempo de estratégia: como no xadrez, os jogadores precisam de tempo para pensar em sua estratégia. Em jogos de 10 ends, eles têm 38 minutos no total para isso (30 em jogos de oito ends), contados com precisão por um cronômetro.

Curling em Beijing 2022

As competições de curling em Beijing 2022 acontecerão no Centro Aquático Nacional de Pequim. Em Beijing 2008, o local era conhecido como Cubo D'Água, e foi transformado para Cubo de Gelo para os Jogos de Inverno. As duplas mistas serão de 2 a 8 de fevereiro, e os torneios masculino e feminino de 9 a 20 de fevereiro. Cada chave terá 10 equipes lutando por medalhas Olímpicas.