Como assistir ao curling nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

"Xadrez no gelo". Se o conceito é algo que chama a sua atenção, então vai adorar assistir ao curling nos Jogos Olímpicos de inverno Beijing 2022.

Esporte com história, os primeiros indícios da existência do curling remontam ao século XVI, na Escócia. A primeira reportagem acerca do curling foi publicada em fevereiro de 1740. Para além dos dados históricos, o lado estratégico, tático e preciso dessa disciplina é o que ganha o coração de quem assiste a cada edição dos Jogos.

A ética é o valor mais importante, por isso o curling é um esporte que não tem árbitro, cabendo aos jogadores preservar o espírito da modalidade. Valores como o respeito e o esportivismo estão sobre a pista em todo o momento.

A competição se inicia na quarta-feira (2 de fevereiro) com as duplas mistas, enquanto o torneio masculino arranca uma semana depois (9 de fevereiro) e o feminino no dia 10 de fevereiro.

Saiba a programação dos eventos e o que esperar do curling nos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

Eventos do curling em Beijing 2022

Há três eventos em duas disciplinas do curling em Beijing 2022: duplas mistas e as competições masculina e feminina por equipes.

Um total de 34 equipes – 10 duplas mistas e 12 em cada um dos eventos por equipes – competem entre os dias 2 e 20 de fevereiro, ou seja, a prova começa dois dias antes da Cerimônia de Abertura e dura até ao último dia dos Jogos Olímpicos.

Nos três eventos as equipes competem no formato round-robin antes dos quatro primeiros se enfrentarem nas semifinais.

No entanto, há algumas especificidades. No caso da competição para duplas mistas, cada equipe tem seis pedras em cada end e as partidas podem durar oito ends, já nos torneios masculino e feminino são oito pedras por end e jogos que duram até 10 ends.

A equipa que marcar mais pontos vence o jogo.

Estrelas do curling para ficar de olho em Beijing 2022

É sempre complicado falar de favoritos sem falar de nações tradicionais do curling como o Canadá, que estará representado em Pequim por equipes com skips que já foram campeões Olímpicos: Brad Gushue (Torino 2006) e Jennifer Jones (Sochi 2014).

A Suécia é outra nação poderosa, com os campeões mundiais masculinos liderados por Niklas Edin e as campeãs Olímpicas da skip Anna Hasselborg.

Pela Grã-Bretanha, Bruce Mouat vai competir tanto na prova masculina como em duplas mistas, após atingir a final em ambos eventos no Campeonato do Mundo em 2021, saindo com o ouro em duplas mistas e a prata na prova masculina. Do lado feminino, Eve Muirhead será novamente a principal referência britânica.

Os Estados Unidos contam com a equipe de Tabitha Peterson e, sobretudo, com os vencedores da medalha de ouro há quatro anos, quando foram comandados por John Shuster até uma improvável vitória final.

Programação do curling em Beijing 2022

Local: Centro Aquático Nacional de Pequim

Datas: Quarta 2 de fevereiro – Domingo 20 de fevereiro

Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8. A programação pode ser alterada.

Quarta 2 de fevereiro

20:05 Duplas Mistas: SWE vs GBR, AUS vs USA, NOR vs CZE, CHN vs SUI

Quinta 3 de fevereiro

09:05 Duplas Mistas: AUS vs CHN, SWE vs CZE, USA vs ITA, GBR vs CAN

14:05 Duplas Mistas: ITA vs SUI, USA vs NOR

20:05 Duplas Mistas: NOR vs CAN, SUI vs GBR, CHN vs SWE, CZE vs AUS

Sexta 4 de fevereiro

08:35 Duplas Mistas: SWE vs AUS, CAN vs SUI, ITA vs NOR

13:35 Duplas Mistas: CZE vs ITA, CHN vs CAN, GBR vs AUS, SWE vs USA

Sábado 5 de fevereiro

09:05 Duplas Mistas: AUS vs NOR, SUI vs SWE

14:05 Duplas Mistas: CHN vs USA, CZE vs GBR, SWE vs CAN, AUS vs ITA

20:05 Duplas Mistas: GBR vs ITA, NOR vs CHN, CZE vs SUI, USA vs CAN

Domingo 6 de fevereiro

09:05 Duplas Mistas: USA vs CZE, GBR vs CHN

14:05 Duplas Mistas: NOR vs SWE, AUS vs SUI, ITA vs CHN, CAN vs CZE

20:05 Duplas Mistas: CAN vs AUS, ITA vs SWE, SUI vs USA, NOR vs GBR

Segunda 7 de fevereiro

09:05 Duplas Mistas: SUI vs NOR, CAN vs ITA, USA vs GBR, CZE vs CHN

20:05 Duplas Mistas: Semifinais

Terça 8 de fevereiro

14:05 Duplas Mistas: Jogo pela medalha de bronze

20:05 Duplas Mistas: Jogo pela medalha de ouro

Quarta 9 de fevereiro

20:05 Masculino: DEN vs CAN, USA vs ROC, NOR vs SUI, CHN vs SWE

Quinta 10 de fevereiro

09:05 Feminino: GBR vs SUI, DEN vs CHN, SWE vs JPN, ROC vs USA

14:05 Masculino: USA vs SWE, NOR vs CAN, CHN vs ROC, GBR vs ITA

20:05 Feminino: CAN vs KOR, SWE vs GBR, USA vs DEN, CHN vs SUI

Sexta 11 de fevereiro

09:05 Masculino: SUI vs ROC, GBR vs USA, SWE vs ITA, DEN vs CHN

14:05 Feminino: USA vs CHN, CAN vs JPN, SUI vs ROC, KOR vs GBR

20:05 Masculino: ROC vs DEN, GBR vs NOR, CAN vs SUI

Sábado 12 de fevereiro

09:05 Feminino: SWE vs CAN, KOR vs ROC, JPN vs DEN

14:05 Masculino: ITA vs CHN, CAN vs SWE, DEN vs SUI, USA vs NOR

20:05 Feminino: ROC vs JPN, DEN vs SUI, GBR vs USA, SWE vs CHN

Domingo 13 de fevereiro

09:05 Masculino: NOR vs SWE, CHN vs GBR, USA vs CAN, ITA vs ROC

14:05 Feminino: DEN vs GBR, USA vs SWE, KOR vs CHN, SUI vs CAN

20:05 Masculino: GBR vs DEN, SUI vs ITA, CHN vs USA

Segunda 14 de fevereiro

09:05 Feminino: CHN vs JPN, CAN vs ROC, USA vs KOR

14:05 Masculino: CAN vs ITA, DEN vs NOR, ROC vs SWE, SUI vs GBR

20:05 Feminino: SUI vs SWE, GBR vs CAN, JPN vs KOR, DEN vs ROC

Terça 15 de fevereiro

09:05 Masculino: ROC vs NOR, CAN vs CHN, SUI vs USA, SWE vs DEN

14:05 Feminino: CHN vs ROC, SWE vs DEN, USA vs SUI, GBR vs JPN

20:05 Masculino: SWE vs GBR, ITA vs USA, NOR vs CHN, ROC vs CAN

Quarta 16 de fevereiro

09:05 Feminino: CAN vs USA, SUI vs KOR, CHN vs GBR

14:05 Masculino: CHN vs SUI, GBR vs ROC, ITA vs DEN

20:05 Feminino: KOR vs DEN, JPN vs USA, ROC vs SWE, CAN vs CHN

Quinta 17 de fevereiro

09:05 Masculino: DEN vs USA, SWE vs SUI, CAN vs GBR, NOR vs ITA

14:05 Feminino: JPN vs SUI, ROC vs GBR, DEN vs CAN, KOR vs SWE

20:05 Masculino: Semifinais

Sexta 18 de fevereiro

14:05 Masculino: Jogo pela medalha de bronze

20:05 Feminino: Semifinais

Sábado 19 de fevereiro

14:05 Masculino: Jogo pela medalha de ouro

20:05 Feminino: Jogo pela medalha de bronze

Domingo 20 de fevereiro

09:05 Feminino: Jogo pela medalha de ouro

Clique aqui para conferir toda a programação do curling em Beijing 2022.

Como assistir ao curling em Beijing 2022

O objetivo do curling é colocar suas pedras o mais junto possível ao centro da casa (área de pontuação) em relação ao adversário.

Há certos aspetos curiosos durante um jogo, como ser possível observar os atletas gritando com seus companheiros que carregam as vassouras. O skip da Grã-Bretanha, Bruce Mouat, explica ao Olympics.com: "A gente grita porque é a melhor forma de comunicar. A pista de curling mede cerca de 44 metros. Basicamente precisamos de gritar para comunicar e é provavelmente a forma mais fácil de falar com os companheiros com quem jogamos."

Mas por que varrer? Qual a utilidade das vassouras? Depende – o skip e seus companheiros fazem diferentes usos das vassouras.

Segundo Mouat, "eu uso a vassoura para direcionar a pedra para onde quero que ela vá. Os rapazes a usam para varrer, o que pode aumentar ou manter a velocidade da pedra e sua direção".

No caso das duplas mistas é distinto, já que ambos os jogadores têm que varrer – e o jogador que lança as três pedras do meio (das cinco que devem lançar) em cada end tem trabalho extra. Além disso, não existe um skip que ajude a direcionar as pedras.

Dean Hewitt, membro da primeira equipe da Austrália a se classificar em duplas mistas, explica: "A diferença é que você tem que lançar a pedra e se levantar para ir varrer a mesma pedra, avaliando tudo você, e depois ter que voltar no 'hack' e lançar novamente quando seu ritmo cardíaco está realmente alto."

A colega de Hewitt, Tahli Gill, fala em jogos mais abertos no caso da variante de duplas mistas.

"O jogo em si é mais rápido e sei que muita gente diz que em duplas mistas nunca se sentem seguros. Pode preparar muito bem o jogo, mas aí alguém joga uma pedra incrível e você fica 'Oh, nossa tranquilidade já era.' Por isso pode mudar rapidamente. É preciso pensar em todos os momentos sobre o que você quer fazer, o que o rival vai fazer, como você vai responder."

Hewitt diz ainda: "Você pode ter três ou quatro pontos de vantagem no último end e se nas provas masculina ou feminina isso é o fim do jogo e o melhor é cumprimentar logo o adversário, em duplas mistas é duro defender essa vantagem."

O fator surpresa torna o curling um dos esportes imperdíveis em Beijing 2022.