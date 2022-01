Como assistir à patinação de velocidade nos Jogos Olímpicos de inverno Beijing 2022

Um total de 166 atletas da patinação de velocidade - 83 homens e 83 mulheres - vão competir nos Jogos Olímpicos de inverno Beijing 2022.

Pestaneje e arrisca perder o momento decisivo de uma prova. Os patinadores estão entre os atletas mais rápidos sobre o gelo e têm 14 eventos no Oval Nacional de Patinação de Velocidade (também conhecido como "A Fita de Gelo"), situado em Pequim, para demonstrarem as suas capacidades no esporte que mais medalhas vai atribuir em Beijing 2012.

Pela 24ª vez no programa Olímpico, a patinação de velocidade acontece entre os dias 5 e 19 de fevereiro.

Saiba a programação dos eventos e o que esperar da patinação de velocidade nos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

Eventos da patinação de velocidade em Beijing 2022

Há 14 eventos da patinação de velocidade em Beijing 2022 - sete para os homens e outros sete para as mulheres.

A patinação de velocidade é uma de três disciplinas da patinação nos Jogos Olímpicos de inverno (as outras são a patinação artística e a patinação de velocidade em pista curta). A patinação de velocidade é ainda um de seis esportes presentes em todas as edições dos Jogos Olímpicos de inverno desde a sua primeira edição em Chamonix, França, em 1924.

Estrelas da patinação de velocidade para ver em Beijing 2022

Se há uma nação que encara a patinação de velocidade como sagrada são os Países Baixos. Considerados os inventores do esportes, os neerlandeses sempre foram uma força no gelo e em Beijing 2022 não deverá ser exceção.

Sven Kramer continua sendo o maior nome do lado masculino. O veterano patinador de velocidade e vencedor de nove medalhas Olímpicas já anunciou que Beijing 2022 será sua quinta e última presença em Jogos Olímpicos.

Quanto à rainha da oval, como não poderia deixar de ser é mais uma atleta dos Países Baixos, neste caso Ireen Wüst, tão somente a atleta Olímpica mais laureada de todos os tempos na patinação de velocidade com 11 medalhas em seu histórico.

Claro que em Jogos Olímpicos não há vencedores antecipados e entre as atletas que pretendem desafiar o domínio tanto de Kramer como de Wüst, curiosamente quase todos são originários dos Países Baixos: Kjeld Nuis (ouro em 1000m e 1500m em PyeongChang 2018), Antoinette de Jong (bronze em 3000m em PyeongChang 2018, atual campeã mundial da distância) e Irene Schouten (bronze na saída em massa, atual campeã mundial em 5000m). Entre as alternativas fora dos Países Baixos destacamos o sueco Nils van der Poel (recordista mundial e campeão do mundo em 10000m e 5000m). Só olhando para a lista de atletas de referência é fácil perceber que nos eventos por equipes masculino e feminino o favoritismo é da seleção neerlandesa para a prova de perseguição.

Dos Estados Unidos, mais concretamente da solarenga Florida, chegam várias atletas com passado de êxito na patinação de velocidade inline que prometem atacar o gelo e desafiar os Países Baixos. Erin Jackson, Brittany Bowe e Joey Mantia são atletas a ter em conta na forte Team USA. Além disso, o espírito de grupo chega reforçado a Pequim dentro da seleção norte-americana após o bonito gesto de Bowe de abrir mão de sua vaga nos 500m feminino pela amiga e número um do mundo Jackson, que escorregou durante a prova.

Do Japão vem outro nome importante como o de Ayano Sato, que há quatro anos contribuiu para a vitória nipônica sobre as neerlandesas na perseguição por equipes. Nota ainda para Choi Min-Jeong (República da Coreia) que foi ouro em 1500m e revezamento 3000m em PyeongChang 2018, cravando ainda o recorde mundial dos 1500m (2:14.354) em 2016.

Programação da patinação de velocidade em Beijing 2022

Local: Oval Nacional de Patinação de Velocidade

(Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8)

5 de fevereiro

16:30 - 17:51 -- 3000m Feminino

6 de fevereiro

16:30 - 18:15 -- 5000m Masculino

7 de fevereiro

16:30 - 17:50 -- 1500m Feminino

8 de fevereiro

18:30 - 19:50 -- 1500m Masculino

10 de fevereiro

20:00 - 21:16 -- 5000m Feminino

11 de fevereiro

16:00 - 17:55 -- 10000m Masculino

12 de fevereiro

16:00 - 16:23 -- Perseguição Equipes Feminino Quartas de final

16:53 - 17:34 -- 500m Masculino

13 de fevereiro

21:00 - 21:26 -- Perseguição Equipes Masculino Quartas de final

21:56 - 22:37 -- 500m Feminino

15 de fevereiro

14:30 - 14:42 -- Perseguição Equipes Feminino Semifinais

14:52 - 15:04 -- Perseguição Equipes Masculino Semifinais

15:24 - 15:30 -- Perseguição Equipes Feminino Final D

15:30 - 15:36 -- Perseguição Equipes Feminino Final C

15:43 - 15:49 -- Perseguição Equipes Masculino Final D

15:49 - 15:55 -- Perseguição Equipes Masculino Final C

16:22 - 16:28 -- Perseguição Equipes Feminino Final B

16:28 - 16:34 -- Perseguição Equipes Feminino Final A

16:41 - 16:47 -- Perseguição Equipes Masculino Final B

16:47 - 16:53 -- Perseguição Equipes Masculino Final A

17 de fevereiro

16:30 - 17:42 -- 1000m Feminino

18 de fevereiro

16:30 - 17:40 -- 1000m Masculino

19 de fevereiro

15:00 - 15:30 -- Saída em Massa Masculino Semifinais

15:45 - 16:15 -- Saída em Massa Feminino Semifinais

16:30 - 16:45 -- Saída em Massa Masculino Final

17:00 - 17:15 -- Saida em Massa Feminino Final

Como assistir à patinação de velocidade em Beijing 2022

A patinação de velocidade está entre os esportes mais elegantes e mais finos dos Jogos Olímpicos de inverno, embora seja em simultâneo um dos mais exigentes na arena esportiva.

"Sentimos dores inimagináveis”, disse Brittany Bowe dos Estados Unidos, a mulher mais rápida do mundo na distância de 1000m (e candidata às medalhas em 1500m). "No final de uma corrida as suas pernas doem tanto que nem conseguimos dobrar os joelhos. Você sente o sangue na boca. Não conseguimos ficar de pé, nem sentados. Nem podemos nos dobrar para tirar os patins porque sofremos de problemas musculares se o fizermos."

Cada prova acontece numa pista de gelo oval com 400m e coloca desafios específicos aos atletas. Bowe explica que os 500m são um "puro sprint" enquanto os 1000m e os 1500m são mais "uma incrível mistura de velocidade, potência e endurance".

Em Beijing 2022 podemos desfrutar de uma enorme variedade de distâncias: 500m, 1000m, 1500m (para homens e mulheres), 3000m (exclusivo das mulheres) e 5000m (em ambos os gêneros). Há ainda 10000m (exclusivo dos homens) e, finalmente, as saídas em massa masculina e feminina e a perseguição por equipes.

Apesar de muitas disciplinas e distâncias no programa Olímpico, há algo que não muda com o passar dos anos: a patinação de velocidade é um dos esportes mais desafiantes por combinar velocidade pura, força e resistência em uma só disciplina.