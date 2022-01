Como assistir ao biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

O biatlo nos Jogos Olímpicos Beijing 2022 terá 11 eventos no total – cinco no masculino e também no feminino, mais um evento misto.

Há 33 medalhas disponíveis no biatlo, um esporte duro onde o ritmo cardíaco de um atleta pode atingir 180 batidas por minuto (bpm) enquanto esquia e 140 bpm quando tenta disparar o rifle e atingir os cinco alvos que medem 4,5 centímetros desde uma distância de 50 metros.

O evento do biatlo nos Jogos Olímpicos Beijing 2022 acontece entre 5 e 19 de fevereiro de 2022.

Encontre abaixo a programação dos eventos e a melhor maneira para assistir à ação.

VEJA TAMBÉM: "Biatlo Olímpico em Beijing 2022: Cinco coisas que você precisa saber"

Eventos e disciplinas do biatlo em Beijing 2022

O programa do biatlo nos Jogos Olímpicos de inverno é composto por 11 eventos:

Masculino

10 km Sprint

20 km Individual

12,5 km Perseguição

15 km Saída em Massa

4 x 7,5 km Revezamento

Feminino

7,5 km Sprint

15 km Individual

10 km Perseguição

12,5 km Saída em Massa

4 x 6 km Revezamento

Misto

Revezamento Misto - 2 x 6 km feminino + 2 x 7,5 km masculino

Este formato tem vindo a ser usado desde os Jogos Olímpicos de Turim 2006, quando a saída em massa foi adicionada aos programas masculino e feminino.

Estrelas do biatlo para ficar de olho em Beijing 2022

A norueguesa Tiril Eckhoff é a biatleta com mais medalhas Olímpicas conquistadas entre as atletas em atividade, com cinco (um ouro, uma prata, três bronzes), e será uma das favoritas a aumentar seu histórico já que tem como objetivo competir em seus terceiros Jogos Olímpicos, em Pequim. Ela dominou os Campeonatos do Mundo de 2021, ganhando quatro eventos e acabando com seis medalhas no total - mais duas do que a segunda melhor competidora.

Outras estrelas do biatlo para ficar de olho em Beijing 2022 incluem a campeã de 2018 de 15km individual Hanna Öberg (Suécia), que foi medalha de prata no Mundial 2021, e a vice-campeã Olímpica de PyeongChang Marte Olsbu Røiseland (Noruega). Com várias campeãs Olímpicas retiradas do esporte (incluindo a vencedora de duas medalhas de ouro em PyeongChang 2018, a alemã Laura Dahlmeier), se espera que a competição feminina seja bastante aberta em Pequim.

Do lado masculino o cenário é parecido, já que o francês Martin Fourcade não irá competir. O triplo campeão de PyeongChang 2018 (e cinco vezes campeão Olímpico) anunciou a retirada do biatlo em 2020.

Bronze em 12,5km perseguição nos Campeonatos do Mundo, o norueguês Johannes Thingnes Bø tentará defender o ouro conquistado nos 20km individual em Pequim. Olho também em seu compatriota Sturla Holm Lægreid, que venceu quatro medalhas de ouro no recente Mundial, incluindo 20km individual, saída em massa, revezamento e revezamento misto. Será a estreia de Holm Lægreid em Jogos Olímpicos, mas se a performance no Campeonato do Mundo servir de barômetro há boas chances para sair de Pequim como uma das estrelas.

LEIA: Conheça Sturla Holm Lægreid: a estrela em ascensão inspirada por Ole Einar Bjørndalen

Programação do biatlo em Beijing 2022

Local: Centro Nacional de Biatlo

(Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8)

5 de fevereiro

17:00 - Revezamento Misto 4x6km

7 de fevereiro

17:00 - 15km Individual Feminino

8 de fevereiro

16:30 - 20km Individual Masculino

11 de fevereiro

17:00 - 7,5km Sprint Feminino

12 de fevereiro

17:00 - 10km Sprint Masculino

13 de fevereiro

17:00 - 10km Perseguição Feminina

18:45 - 12,5km Perseguição Masculina

15 de fevereiro

17:00 - 4x7,5km Revezamento Masculino

16 de fevereiro

15:45 - 4x6km Revezamento Feminino

18 de fevereiro

17:00 - 15km Saída em Massa Masculina

19 de fevereiro

17:00 - 12,5km Saída em Massa Feminina

Clique aqui para conferir toda a programação do biatlo em Beijing 2022.

Como assistir ao biatlo em Beijing 2022

O biatlo é um esporte que combina a resistência do esqui de fundo estilo livre com a precisão do tiro de rifle. A combinação de duas disciplinas bem contraditórias – esqui e tiro – na mesma competição coloca desafios exigentes a qualquer atleta. Quando o atleta chega na posição de tiro deve apontar a alvo muito pequenos, com as batidas cardíacas altas devido ao esforço exercido no esqui, tudo isso com o cronômetro contando enquanto os atletas atiram. Há duas posições de tiro, deitado e de pé, que podem surgir de forma alternada ou consecutiva, dependendo da competição. De acordo com a Federação Internacional de Biatlo (IBU), penalizações serão aplicadas por cada alvo errado.

Alemanha e Noruega têm dominado os eventos de biatlo nos Jogos Olímpicos, ficando com 52 (19 ouros) e 41 (16 ouros) medalhas, respectivamente.

"O biatlo é um dos esportes de inverno mais dinâmicos", diz Anastasiya Kuzmina, a primeira biatleta a vencer o ouro em três Jogos Olímpicos consecutivos (Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018). "As emoções são, por vezes, tão grandes que só podemos parar de respirar. O drama é permanente durante uma prova, desde a saída até aos metros finais. Quando você apoia um atleta entende a euforia de quando seu favorito fecha todos os cinco alvos - nada se compara a essa sensação.

"Se eu tivesse que evitar a definição dos manuais de biatlo como o esporte que combina esqui de fundo e tiro, diria que o biatlo é o esporte onde um esquiador carregado com um monte de quilos nas costas tem que atirar com um pulso muito alto e em posições que estão constantemente se alterando pelas condições do tempo."