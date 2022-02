'Simples, seguro e esplêndido': Seu guia para a Cerimônia de Abertura de Beijing 2022'

Está na hora.

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 está chegando, 14 anos após a realização dos Jogos de Verão na capital chinesa.

O mundo vai sintonizar enquanto 91 Comitês Olímpicos Nacionais desfilam pelo Estádio Nacional para estrear os 24º Jogos de Inverno.

Mas o quanto você sabe sobre a cerimônia?

Aqui estão as informações mais importantes desse show imperdível:

Quando é a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022?

A Cerimônia de Abertura começará na sexta-feira, 4 de fevereiro, às 20:00 (horário de Pequim), 9:00 no horário de Brasília, no Estádio Nacional, também conhecido como “O Ninho do Pássaro”.

O estádio também sediou a Cerimônia de Abertura de Beijing 2008.

Como será a Cerimônia de Abertura?

Como em qualquer Jogos Olímpicos, os detalhes da Cerimônia de Abertura estarão em sigilo até o início das festividades.

O que sabemos é que a Cerimônia deve durar cerca de 100 minutos, levando em conta o clima frio e a pandemia de Covid.

O show contará com 3.000 artistas, 95 por cento dos quais serão compostos por adolescentes.

A atleta feminina do Skeleton, Zhao Dan, e o patinador masculino, Gao Tingyu, são os porta-bandeiras da delegação chinesa.

Quem está por trás da Cerimônia de Abertura?

Três vezes indicado ao Oscar Zhang Yimou, que dirigiu as Cerimônias de Abertura e de Encerramento dos Jogos de 2008.

Zhang, de 71 anos, será o primeiro diretor a supervisionar os Jogos de Verão e de Inverno, sendo Pequim a primeira cidade Olímpica dupla de todos os tempos.

Zhang também produziu as cerimônias de entrega em Atenas 2004 e em PyeongChang 2018.

Qual o conceito?

O tema de 2008 foi mostrar a China e seus 5.000 anos de história para o resto do mundo. Zhang disse que para 2022, as coisas serão muito diferentes.

Pequim está tentando organizar Jogos “simples, seguros e esplêndidos” e a Cerimônia de Abertura seguirá esses princípios, disse Zhang.

Assista Zhang falar sobre o que ele tem em mente (em inglês).