Como assistir à patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

Nada se compara com a patinação artística nos Jogos Olímpicos, na medida em que os atletas encontrar o equilíbrio entre arte e atleticismo... no gelo.

O esporte estreou-se nos Jogos Olímpicos de verão em Londres 1908, mas oficialmente fez a transição para os Jogos Olímpicos de inverno em Chamonix 1924.

Pelos terceiros Jogos consecutivos, a patinação artística terá tanto um evento individual em suas quatro disciplinas - individual masculino, individual feminino, duplas e dança no gelo - além de um evento em equipes nos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

O evento em equipes inicia-se no dia 4 de fevereiro, seguido pela primeira prova individual, que terá como protagonistas os homens.

Enquanto cada uma das quatro disciplinas oferece histórias convincentes, a República Popular da China, nação anfitriã, deposita esperanças em dois de seus atletas de referência: a dupla campeã do mundo Sui Wenjing e Han Cong, que tentará chegar à medalha de ouro no encerramento dos Jogos Olímpicos, já que o evento de duplas está programado para 19 de fevereiro.

Saiba a programação dos eventos e o que esperar da patinação artística nos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

Disciplinas da patinação artística em Beijing 2022

Há cinco disciplinas da patinação artísitica em Beijing 2022: evento em equipes, individual masculino, individual feminino, duplas e dança no gelo.

Em Sochi 2014 o evento em equipes - que é composto por 10 países para os quais os patinadores ganham pontos em cada disciplina - surgiu pela primeira vez no programa Olímpico. O ROC venceu o ouro em 2014, enquanto o Canadá foi a nação vencedora em PyeongChang 2018.

As estrelas da patinação artística para ver em Beijing 2022

O atual e duas vezes campeão Olímpico Hanyu Yuzuru tem como missão continuar a fazer história. O japonês de 27 anos tornou-se o primeiro homem desde Dick Button (1948-1952) a vencer títulos Olímpicos consecutivos, pelo que agora tentará fazer algo que ninguém conseguiu: tornar-se o primeiro patinador em qualquer disciplina a vencer três medalhas de ouro consecutivas em quase um século de Jogos Olímpicos de inverno.

O americano Nathan Chen acaba de vencer o título nacional estadunidense pela sexta vez e é o atual campeão mundial, no entanto, em PyeongChang 2018 foi 5º classificado, acumulando ainda um 17º posto no programa curto.

Os compatriotas de Hanyu, o vice-campeão Olímpico Uno Shoma, e o medalhado nos Mundiais, Kagiyama Yuma, estão de olho no pódio, tal como o colega de seleção de Chen, Vincent Zhou. Isso sem esquecer a estrela do ROC Mikhail Kolyada, caso seja selecionado.

Já na patinação feminina são as teenagers que têm dominado os dois últimos ciclos Olímpicos e o ROC deverá partir em força para Pequim com suas três potenciais candidatas: Kamila Valieva, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova

A japonesa Sakamoto Kaori vai para a segunda participação em Jogos Olímpicos, tal como a belga Loena Hendrickx. A americana Alysa Liu e a nipônica Higuchi Wakaba vão tentar colocar os seus nomes na lista exclusiva de mulheres que conseguiram completar o triplo Axel no evento Olímpico.

Quanto à dupla Sui e Han, carrega as expetativas da República Popular da China para a reta final dos Jogos Olímpicos, já que apenas entram em ação nos dias 18 e 19 de fevereiro. Os bicampeões mundiais fizeram uma grande temporada de abordagem a Beijing 2022, mas devem ter em conta qualquer uma das duplas do ROC, particularmente Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, que no Mundial de 2021 derrotaram o par chinês.

Na dança no gelo, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron estão de regresso quatro anos após ficarem com a medalha de prata. É verdade que a retirada de Tessa Virtue e Scott Moir, campeões em Vancouver 2010 e PyeongChang 2018 e medalha de prata em Sochi 2014, abre a competição. As expetativas são, portanto, altas e qualquer par sonha com o ouro, casos de Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (ROC), Madison Hubbell e Zachary Donohue (USA), Madison Chock e Evan Bates (USA) e Piper Gilles e Paul Poirier (CAN).

A programação da patinação artística em Beijing 2022

Local: Estádio Nacional Indoor

(Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8)

4 de fevereiro

10:02-11:15 Evento em Equipes - Patinação Individual Masculino - Programa Curto

11:41-12:54 Evento em Equipes - Dança no Gelo - Dança Rítmica

13:22-14:55 Evento em Equipes - Patinação Duplas - Programa Curto

6 de fevereiro

9:37-10:50 Evento em Equipes - Patinação Individual Feminino - Programa Curto

11:57-12:44 Evento em Equipes - Duplas - Patinação Livre

7 de fevereiro

9:22-10:01 Evento em Equipes - Patinação Individual Masculino - Patinação Livre

10:31-11:10 Evento em Equipes - Dança no Gelo - Dança Livre

11:37-12:16 Evento em Equipes - Patinação Individual Feminino - Patinação Livre

8 de fevereiro

9:22-13:30 Patinação Individual Masculino - Programa Curto

10 de fevereiro

9:38-13:27 Patinação Individual Masculino - Patinação Livre

12 de fevereiro

19:07-22:38 Dança no Gelo - Dança Rítmica

14 de fevereiro

9:22-12:36 Dança no Gelo - Dança Livre

15 de fevereiro

18:08-22:25 Patinação Individual Feminino - Programa Curto

17 de fevereiro

18:08-21:57 Patinação Individual Feminino - Patinação Livre

18 de fevereiro

18:38-21:43 Patinação Duplas - Programa Curto

19 de fevereiro

19:08-21:53 Patinação Duplas - Patinação Livre

20 de fevereiro

12:00-14:30 Gala de Exibição

De olho no quad

A patinação artística é um esporte em constante evolução e os Jogos Olímpicos Beijing 2022 prometem ser os primeiros onde vamos poder ver saltos quádruplos na competição feminina. Os chamados 'quad jumps' - nos quais a patinadora faz quatro rotações no ar desde a decolagem à aterrissagem - são os mais difíceis nesse esporte.

Poucas vezes vistos na patinação feminina, o triplo Axel, tal como o salto quádruplo, são manobras executadas apenas durante a patinação livre para as mulheres e pode vir a ser o fator diferencial na luta pelas medalhas.

“Sem os quádruplos não existe qualquer chance de ganhar provas atualmente”, disse a campeã mundial de 2021 Shcherbakova em Novembro. “Sei que, para mim, é muito importante [fazer mais]. ... O meu objetivo não é apenas fazer um quad, [mas] trabalhar mais nisso e mostrar mais quads no meu programa."

A importância dos GOE

Enquanto na prova masculina veremos pelo menos dois quads por patinador no programa curto e seguramente três, quatro ou até cinco na patinação livre, a 'Grade of Execution' (GOE em inglês ou 'nota de execução' em português) assinalada na pontuação é muitas vezes tão importante quanto os elementos apresentados. As GOE vão de -5 a +5 em termos da execução de cada manobra e de cada elemento técnico apresentado.

A nota cresceu de importância neste ciclo Olímpico sendo anteriormente de -3 a +3.

Hanyu aspira ao Axel

O evento masculino promete ser elétrico com o bicampeão Olímpico Hanyu na expetativa de poder utilizar uma nova arma no seu arsenal para derrotar Chen pela primeira vez no mano a mano com o americano: o Axel quádruplo .

Nenhum atleta conseguiu realizar o Axel quádruplo em competição e Hanyu tentou o salto nos campeonatos nacionais do Japão em dezembro, aterrissando sobre os dois pés durante a patinação livre, o que lhe custou alguns pontos.

"Vou a Pequim porque quero completar o Axel quádruplo", explicou Hanyu após ser confirmado na equipe Olímpica japonesa. "Quero o título utilizando o Axel."

Como se tornar treinador de sofá

Dez equipes vão competir no evento por equipes, cada uma delas contará com um homem, uma mulher, uma dupla e um par de dança no gelo no programa curto. O patinador que fica em primeiro ganha 10 pontos, o segundo ganha nove pontos, o terceiro ganha oito pontos, etc.

Com a pontuação cumulativa das quatro disciplinas, apenas as cinco melhores equipes seguem para a nova fase da prova, o programa livre, onde a pontuação é obtida de maneira similar, começando com 10 pontos (primeiro lugar) e até aos seis pontos (quinto lugar).

As equipes estão autorizadas a realizar duas substituções entre o programa curto e o programa livre.

Nos eventos individuais, os patinadores são divididos em grupos tendo por base sua posição no ranking mundial, quanto mais alto o ranking do atleta mais tarde ele entra em competição. Por isso, atenção ao desenvolvimento da prova.

No programa livre, a ordem de patinação se baseia na classificação do programa curto. Isso permite que as decisões sejam guardadas para o final, pelo que a emoção irá em crescendo.