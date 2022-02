Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 5 de fevereiro

O primeiro conjunto de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 será concedido no esqui cross-country à tarde, no skiathlon feminino. Com seis eventos de medalhas hoje, demos uma olhada em alguns dos destaques do dia que você não deve perder.

Esqui Estilo livre - Kingsbury pode repetir o ouro Olímpico?

Os atletas do moguls masculino voltam às pistas em Zhangjiakou para uma segunda rodada de qualificação às 18:00 em Pequim (7:00 horário de Brasília), antes da final, às 19:30 (8:30 horário de Brasília). Mikaël Kingsbury procura uma terceira medalha Olímpica consecutiva depois de prata em Sochi e ouro em PyeongChang.

O canadense de 29 anos continua no topo do esporte e procura somar mais medalhas a uma já impressionante carreira internacional. Tudo começou quando ele tinha apenas 17 e desde esse momento venceu mais de 60 provas na Copa do Mundo, nove títulos gerais de Copa do Mundo, seis ouros em Mundiais (três em moguls e três em moguls duplos não-Olímpicos), além de duas medalhas Olímpicas.

Hóquei no gelo - Finlândia procura choque inicial

Há um confronto intrigante de hóquei no gelo feminino no Grupo A entre as atuais campeãs mundiais, Canadá, e Finlândia (12:10 locais, 1:10 horário de Brasília).

A Finlândia eliminou o Canadá nas semifinais do Campeonato Mundial de 2019 e as escandinavas têm sido consistentemente a equipe mais próxima de desafiar o domínio canadense e americano. Todos os olhos estarão no confronto da primeira fase antes de uma potencial revanche mais adiante no torneio.

Patinação de velocidade em pista curta - Estreia em evento de equipes mistas

A ação começa em pista curta às 19:00 (8:00 horário de Brasília). com as primeiras baterias nos 500m feminino e 1000m masculino, mas o destaque da noite nesse esporte é a corrida inaugural da prova de equipes mistas do esporte nos Jogos Olímpicos de Inverno. A final está programada para as 21:26 (10:26 horário de Brasília).

Curiosamente, este evento nunca foi realizado nos Campeonatos Mundiais, embora faça parte da Copa do Mundo de Patinação de Velocidade em Pista Curta ISU desde 2018.

A anfitriã Olímpica, a República Popular da China, venceu dois dos quatro eventos na temporada 2021-22, incluindo a primeira corrida da temporada no Estádio Indoor da Capital, que também sediará os Jogos. Será que a primeira medalha para os chineses em Beijing 2022 acontece na pista curta?

O snowboard também começa em Pequim com a classificação do slopestyle feminino, às 10:45 de Pequim (23:45 do dia 4 no horário de Brasília).

Eventos de medalhas

Biatlo

17:00–18:15 (6:00 no horário de Brasília): Revezamento misto 4 x 6km

Esqui cross-country

15:45–16:35 (4:45 no horário de Brasília): (F) 7,5km + 7,5km skiathlon

Esqui estilo livre

19:30–20:55 (8:30 no horário de Brasília): (M) final moguls

Salto de esqui

18:45–19:20 (7:35 no horário de Brasília): (F) pista normal individual 1ª rodada; 19:35–20:08: (F) pista normal individual rodada final

Patinação de velocidade

16:30–17:51 (5:30 no horário de Brasília): (F) 3000m

Patinação de velocidade em pista curta

20:23–21:34 (9:23 no horário de Brasília): Quartas de final de revezamento de equipe mista, semifinais, Final B, Final A

Confira a programação completa de 5 de fevereiro aqui.

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.