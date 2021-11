O que é o revezamento misto do biatlo?

Para aumentar a igualdade de gênero nos Jogos Olímpicos, os eventos mistos se tornaram uma parte muito importante do programa Olímpico. Em Beijing 2022, haverá nove eventos mistos - quatro novos e cinco que já estiveram em Jogos anteriores.

Um dos já existentes é o revezamento misto do biatlo, que estreou nos Jogos em Sochi 2014. A Noruega foi a primeira campeã Olímpica, mas a França tomou a coroa em PyeongChang 2018.

Em 5 de fevereiro de 2022, essas duas nações estarão entre as favoritas para ganhar o ouro. Haverá cerca de 20 equipes, cada ela com quatro atletas - duas mulheres e dois homens. Será o primeiro evento do biatlo em Beijing 2022, então vamos ver o que podemos esperar.

Formato do revezamento misto do biatlo

O revezamento misto do biatlo está nas competições internacionais desde 2005 e fez sua estreia Olímpica nos Jogos de 2014, apesar de já terem aparecido antes nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Innsbruck.

O evento terá cerca de 20 equipes (o número exato será conhecido quando o período de classificação terminar em 16 de janeiro de 2022). Cada equipe é composta por quatro atletas, duas mulheres e dois homens, cada um esquiando por 6km.

O evento começa com uma largada em massa com um esquiador de cada equipe. Eles têm duas sequências de tiros - uma deitados e uma de pé.

Em cada sequência de tiros, os competidores têm que acertar cinco alvos e podem ter balas extras (com um total de oito). Para cada alvo não derrubado, o atleta precisa esquiar uma volta de 150m de penalidade.

Quando e onde seguir o revezamento misto do biatlo em Beijing 2022?

O Centro Nacional de Biatlo, localizado em Zhangjiakou, no norte da província de Hebei, na República Popular da China, sediará 11 eventos do biatlo em Beijing 2022.

O revezamento misto será um dos 11 eventos da programação do biatlo. Será em 5 de fevereiro de 2022, um dia depois da Cerimônia de Abertura. O evento começará às 17:00 hora local e em pouco menos de uma hora saberemos quem serão os novos campeões Olímpicos.

O que há de novo? Atletas Olímpicos explicam

O revezamento misto do biatlo adicionou um novo incentivo aos atletas. A vitória não é individual, mas de toda a equipe. Realmente todo mundo.

Foi assim que o biatleta francês Emilien Jacquelin, atual bicampeão mundial no evento de perseguição, descreveu a competição em entrevista ao Olympics.com:

"Como atleta, acho que para toda a equipe - especialistas, fisioterapeutas, técnicos - todo mundo que nos segue durante a temporada, a vitória no revezamento misto significa mais do que o revezamento masculino e feminino. Nesse evento, ninguém fica de fora".

Jacquelin, membro da equipe francesa no Campeonato Mundial de 2021 no biatlo, falou sobre o "grande orgulho" que os atletas sentem quando selecionados para este evento:

"Gosto do revezamento misto porque acho que mostra o nível atual do país. Quando você é selecionado no revezamento misto, você sente muito orgulho. Queremos dar o nosso melhor, especialmente porque treinamos juntos durante todo o ano. Se podemos competir juntos, ainda melhor", acrescentou.

E como é a sensação durante a competição?

"É mais emocionante, porque você sente nervosismo e esperança pelos outros atletas quando eles estão atirando", disse Juliane Fruehwirt, medalhista de prata com a Alemanha no revezamento misto e medalhista nos Jogos da Juventude Lillehammer 2016 no sprint 6km.

Quais são os favoritos do revezamento misto do biatlo?

A Noruega chegará a Beijing 2022 como principal favorita ao ouro no revezamento misto. Os escandinavos ganharam os últimos três Campeonatos Mundiais, oito das últimas nove Copas do Mundo (em 2014, o título foi dividido com a República Tcheca) e alcançaram o pódio em duas competições Olímpicas até o momento: ganharam o ouro em Sochi 2014 e prata em PyeongChang 2018.

Os noruegueses também são os atuais campeões mundiais no revezamento masculino e feminino, então eles parecem ser uma boa pedida. Com estrelas como Tiril Eckhoff, a mais bem-sucedida biatleta (cinco medalhas, incluindo um ouro, uma prata e três bronzes), Sturla Holm Laegreid, tetracampeã no Mundial de 2021, Marte Olsbu ou os irmãos Boe, só para citar alguns dentre tantos.

A França é a atual campeã Olímpica no revezamento misto, apesar da lenda Martin Fourcade ter se aposentado (na verdade, Simon Desthieux pode ser o único atleta da equipe de 2018 a retornar), mas eles ainda têm fortes atletas para a equipe.

Entre os candidatos está Quentin Fillon Maillet, que esteve na equipe campeã mundial de 2016; Anaïs Bescond, três vezes medalhista Olímpica em 2018; Julia Simon, campeã no revezamento misto simples em 2021; Émilien Jacquelin, bicampeão na perseguição, e Anaïs Chevalier-Bouchet, que retornou à forma após uma longa ausência por maternidade.

Não esqueça, no entanto, da Suécia, campeã Olímpica em 2018 e vice no Mundial de 2021 no revezamento masculino, além da prata Olímpica (2018) no revezamento feminino. Os suecos foram bronze no Mundial de 2021 no revezamento misto, com Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Persson e Hanna Öberg.

A Itália, com nomes como Lukas Hofer e Dorothea Wierer, e a Alemanha também podem subir ao pódio.