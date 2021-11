Saiba mais sobre o revezamento misto da patinação de velocidade em pista curta

Para aumentar a igualdade de gênero nos Jogos, eventos mistos se tornaram uma parte importante do programa Olímpico. Em Beijing 2022, haverá nove eventos mistos - quatro novos e cinco que já fizeram parte de edições passadas.

Em 5 de fevereiro de 2022, o revezamento misto da patinação de velocidade em pista curta fará sua estreia Olímpica.

Um máximo de 12 times com quatro atletas cada batalharão em um evento imperdível para qualquer fã de esporte.

Formato do revezamento misto da pista curta

O evento misto fará sua estreia Olímpica em Beijing 2022. Apesar de ser novidade nos Jogos Olímpicos, o evento já faz parte da Copa do Mundo de Patinação de Velocidade em Pista curta desde 2018/19.

Também houve competições mistas de revezamento nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno de Innsbruck 2012, apesar do formato ser um pouco diferente em Pequim.

Em Lausanne 2020, as equipes foram formadas por atletas de diferentes Comitês Olímpicos Nacionais (CONs), com um grupo diverso chamado Time B ganhando a medalha de ouro. Os atletas que competirão nessa equipe foram Kim Chan-seo (República da Coreia), Diede van Oorschot (Países Baixos), Shogo Miyata (Japão) and Jonathan So (EUA).

Em Beijing 2022, os patinadores do revezamento misto devem ter se classificado para competições individuais ou para os revezamentos masculino ou feminino. Cada equipe consiste de quatro atletas, dois homens e duas mulheres. Porém, ao contrário de Lausanne 2020, os atletas representarão os seus CONs.

A competição em Pequim será uma corrida de 2.000 metros, na qual os quatro esquiadores completam 18 voltas em uma pista de 111,12m. Cada atleta entra duas vezes na seguinte ordem: mulher, mulher, homem, homem, mulher, mulher, homem e homem.

Não é raro que as medalhas sejam decididas por um milésimo de segundo.

Quando e onde seguir o revezamento misto em Beijing 2022

O Estádio Indoor da Capital sediará todos os eventos da patinação de velocidade em pista curta, incluindo o revezamento misto.

O revezamento misto será em 5 de fevereiro, um dia após a Cerimônia de Abertura. Mantenha os olhos presos à tela, porque todas as medalhas serão decididas em um período de uma hora. O evento começa às 20:23 do horário local com as quartas de final, seguido pelas semifinais. A Final A começa 21:18, enquanto a final B inicia 21:26. O evento inteiro está programado para terminar 21:34.

O que tem de novo? Um atleta Olímpico explica

Apesar do revezamento misto por equipes ser uma competição nova, o impacto no esporte já pode ser sentido.

Diede van Oorschot, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, explicou as razões ao Olympics.com. "Gosto da mistura das nacionalidades e dos garotos com as garotas, porque é bem rápido e bem diferente", ela disse.

Agora, as equipes serão divididas por país, mas a habilidade de trabalhar em equipe continua primordial.

"Revezamentos sempre fizeram parte do nosso treinamento. Os técnicos já integravam revezamentos, não só como preparação para a prova, mas para ajudar a performance em eventos individuais. Então os revezamentos mistos sempre existiram. É interessante tentar agora em corridas reais", disse Sofia Prosvirnova, duas vezes atletas Olímpica e membro do time de revezamento do ROC que ganhou a etapa de Nagoya da Copa do Mundo no fim de outubro.

Prosvirnova também explicou os links entre o revezamento misto e as corridas individuais de 500m: "Segmentos curtos e rápidos em que largadas explosivas e velocidade máxima são essenciais".

No entanto, a atleta também deixou claro que a corrida por equipes é bem diferente de competir sozinho: "Não há um líder óbvio no revezamento misto. Acho que é o evento mais imprevisível de todos."

Fique de olho em...

A República Popular da China será uma das favoritas na competição, depois de quebrar o recorde mundial do revezamento misto de 2000m no evento da Copa do Mundo de outubro em Pequim, que também foi o evento-teste dos Jogos.

Campeão em PyeongChang 2018 nos 500m, Dajing Wu fez parte dessa equipe junto a Kexin Fan, Yuting Zhang e Ren Ziwei. Eles marcaram o recorde de 2:37.747.

Porém, a equipe chinesa não foi a primeira a bater o recorde naquele dia em Pequim. Em um período de meia hora, o recorde foi quebrado três vezes. A República da Coreia foi a primeira com 2:38.451, seguida 10 minutos depois pelos Países Baixos com 2:38.094. Então veio a hora dos chineses, que estabeleceram a melhor marca.

A China ficou com o ouro, seguida pelos Países Baixos e República da Coreia, respectivamente.

Na segunda etapa da Copa do Mundo, em Nagoya, outras equipes surgiram como desafiantes à medalha Olímpica: o ROC ganhou o ouro, superando a China e a Hungria.

Enquanto a China lidera a classificação da Copa do Mundo, o ROC é atualmente número 1 do ranking mundial.

Uma coisa é certa: você não vai tirar os olhos da tela em Beijing 2022.