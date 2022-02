Favoritos, Canadá e EUA estreiam bem no hóquei no gelo feminino em Beijing 2022

Canadá e Estados Unidos não tiveram trabalho nas suas estreias na fase de grupos da disputa do hóquei no gelo feminino dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, vencendo Suíça e Finlândia, respectivamente, com direito a placares elásticos nesta quinta-feira, 3 de fevereiro.

Atuais detentoras do título, as norte-americanas passearam diante da Finlândia com um triunfo de 5 a 1, enquanto as canadenses mostraram que são candidatas ao ouro depois de golear a Suíça por 12 a 1.

As canadenses abriram o placar logo aos 64 segundos de partida com Sarah Fillier, que também fez o segundo. Natalie Spooner, Blayre Turnbull e Laura Stacey (duas vezes cada uma), Erin Ambrose, Claire Thompson, Rebecca Johnston e Ashton Bell completaram o placar. Lara Stalder descontou.

Apesar de não atuar junta desde meados de dezembro, a equipe do Canadá não deu a menor chance para as rivais suíças no Estádio Nacional Indoor. Maiores vencedores Olímpicos do esporte entre as mulheres, com quatro ouros, o time foi apenas prata em PyeongChang 2018.

Já a partida da equipe norte-americana também começou tranquila. Kessel abriu o placar com um minuto e meio de partida, em jogada iniciada pela lateral. Carpenter ampliou pouco depois, em lance de power play para as norte-americanas. Na segunda etapa, a capitã Coyne Schofield marcou duas vezes e o time foi para o período final vencendo por 4 a 0.

Tapani marcou para as finlandesas, mas Carpenter fez o quinto e selou o triunfo dos EUA. A partida veria ainda o segundo gol finlandês, marcado novamente por Tapani, que foi motivo de polêmica porque o puck bateu na trave e logo depois na câmera que estava no gol.

Japão protagonizou a grande zebra do dia

Abrindo a rodada, a República Tcheca bateu a anfitriã República Popular da China por 3 a 1 no Centro de Esportes de Wukesong, em partida válida pelo grupo A. Tereza Radova, Denisa Krisova e Michaela Pezljova fizeram para as tchecas, com Mi Le descontando.

Também pelo grupo A, o Japão protagonizou a grande zebra do dia ao superar a Suécia por 3 a 1. As japonesas abriram o placar com Koike faltando 48 segundos para o fim do primeiro tempo. No entanto, as suecas empataram com Nylen-Persson aos 30 segundos da segunda etapa, após falha da goleira.

As japonesas voltaram a ficar na frente no início do terceiro período, em bela jogada individual de Ukita, e ampliaram pouco antes do fim, Yonehama selou o triunfo. Outro destaque da partida foi a goleira Fujimoto, que se recuperou da falha no gol sueco ao fazer mais de 25 defesas. Foi a primeira vez em sete partidas que o Japão conseguiu superar as suecas, seja em Mundiais ou disputas Olímpicas.

Dez equipes brigam pelo ouro no hóquei no gelo feminino, divididas em duas chaves. Todas as equipes do grupo A avançarão às quartas-de-final, jogando entre si apenas para definirem os cabeças de chave da fase seguinte. Classificam-se também para as quartas os três primeiros colocados do grupo B.

Nana Fujimoto do Japão celebra a vitória sobre a Suécia no Wukesong Sports Centre Foto: Bruce Bennett/Getty Images

Para saber mais sobre o hóquei no gelo em Beijing 2022, confira a nossa prévia clicando aqui. E não perca um minutos dos Jogos Olímpicos de Inverno conhecendo os eventos programados para o dia 4 de fevereiro,

