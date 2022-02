Os porta-estandartes de Portugal na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

A missão portuguesa foi a 72ª a entrar no desfile das delegações da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, que aconteceu na noite desta sexta-feira (4 de fevereiro), em Pequim.

Com três atletas, mais treinadores e oficiais, foram escolhidos como porta-estandartes de Portugal em sua nona presença em edições de inverno dos Jogos: Vanina Guerillot e Ricardo Brancal, ambos do esqui alpino, nomeados pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) a fim de promover a igualdade de gênero. O outro participante português em Pequim é José Cabeça, do esqui cross-country.

LEIA: Guia de Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: atletas e programação completa

Dentro do protocolo dos Jogos Olímpicos, ser porta-estandarte significa representar o país, função concedida àqueles que com destacado trabalho. O Olympics.com traz mais informações sobre esta dupla que conduziu o pavilhão português em Pequim.

Delegação de Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

Vanina Guerillot

Prestes a completar 20 anos de idade, já participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020. Neta de portugueses, nasceu na França, onde começou muito pequena no esqui alpino, levada pelo pai, Yannick (que é inclusive o seu treinador e estará em Pequim).

Fez bons resultados em provas neste inverno no hemisfério norte, manteve o nível de pontos FIS (sigla em francês para Federação Internacional de Esqui) em várias provas, com destaque para um segundo lugar em Andorra no final de dezembro.

Classificou-se para Beijing 2022 e fez parte da dupla que entrará no Ninho do Pássaro com a bandeira portuguesa nas mãos: "É, para mim, um orgulho muito poder ser porta-estandarte da equipe de Portugal, honrando as minhas raízes e toda a comunidade portuguesa que vive fora do país", disse Guerillot para o site do COP.

Guerillot compete no slalom gigante e no slalom feminino em 7 e 9 de fevereiro, respectivamente.

SAIBA MAIS: Vanina Guerillot está pronta para Beijing 2022: "Quero mostrar meu melhor contra as melhores"

Ricardo Brancal

Assim como Guerillot, este covilhanense de 25 anos de idade esquia desde criança e em 2020 estabeleceu-se na Itália para poder treinar e competir mais, a fim de fazer-se presente nos Jogos Olímpicos de Inverno. Conseguiu melhorar os pontos FIS durante a temporada passada, com destaque para um oitavo lugar na Copa Balcânica realizada em dezembro, em Montenegro.

Garantida a vaga nos Jogos, assim ele comentou para o site do COP ao ser escolhido como um dos porta-estandartes da missão portuguesa à Cerimônia de Abertura de Beijing 2022: "Significa transportar entre as mãos toda a história do povo conquistador português."

Brancal compete no slalom gigante e no slalom masculino em em 13 e 16 de fevereiro, respectivamente.

SAIBA MAIS: Cinco curiosidades sobre Ricardo Brancal, destaque português do esqui alpino

Os porta-estandartes de Portugal em Jogos Olímpicos de Inverno

Nas Cerimônias de Abertura dos Jogos: