Cinco curiosidades sobre Ricardo Brancal, destaque português do esqui alpino

Setenta anos depois de debutar nos Jogos Olímpicos de Inverno justamente no esqui alpino, com Duarte Espírito Santo na edição de Oslo 1952, Portugal terá agora Ricardo Brancal como seu representante na modalidade. Aos 25 anos, ele é um dos três atletas do país em Beijing 2022.

Brancal só teve confirmada sua classificação recentemente, graças a excelentes resultados em competições da Federação Internacional de Esqui (FIS, em francês) entre novembro e janeiro. Além disso, ele precisava ser o melhor no ranking de Portugal em 16 de janeiro e estar na média de corte de pontos FIS (Federação Internacional de Esqui) das últimas cinco provas do slalom e do slalom gigante.

"Representar Portugal significa tudo," disse o esquiador em entrevista para o Olympics.com, em janeiro.

Veja a seguir cinco curiosidades sobre o atleta, debutante em edições dos Jogos de Inverno.

Nascido no “berço” dos esportes de inverno em Portugal

Covilhã é uma cidade com pouco mais de 30 mil habitantes e bem próxima à Serra da Estrela, lugar bastante conhecido entre os portugueses para a prática dos esportes de inverno, entre eles o esqui alpino. Foi justamente lá que nasceu Ricardo Brancal, há 25 anos.

Começou no esqui com apenas 3 anos de idade

Ricardo Brancal começou no esqui alpino aos três anos, com a ajuda do pai, quando em férias com a família nos Pirineus franceses. Passou a praticar todos os anos, ora por perto, na Serra da Estrela, ou um pouco mais longe, na Espanha ou na França.

Treinava pouco quando iniciou no esporte

Entre 15 e 16 anos, Brancal já era parte de uma equipe local da localidade francesa de Lamogy. "Era o único português ali e treinava apenas duas semanas por ano," afirmou.

Ao mesmo tempo também era parte de outra equipe, na Serra Nevada, sul da Espanha. Entretanto, não participava regularmente de treinos e torneios, algo que a alta competição exige.

Mora na Itália

A partir de 2018, ele passou a fazer parte do projeto de Portugal para Beijing 2022. Com isso, acabou deixando o país rumo a Alta Badia, na Itália, em outubro do ano passado.

"Tive uma evolução brutal. Abaixei muito os meus pontos. Consegui fortalecer o meu ritmo para os Jogos," disse Ricardo após participar do nacional de Montenegro, pouco antes do Natal.

É o melhor português na história do esqui alpino

Brancal fez história recentemente ao terminar entre os 40 melhores do planeta na etapa de Cortina d'Ampezzo (ITA) do Mundial de esqui alpino, em fevereiro de 2021. Nunca um atleta de Portugal conseguira tal feito antes. Esse foi mais um da série de grandes resultados que o garantiram como representante de Portugal em Beijing 2022.

Ricardo manteve os índices Olímpicos desde janeiro de 2021. "Em um espaço curto de tempo eu tive que mostrar muita evolução," comentou o esquiador, para que pudesse se manter na equipe italiana e na disputa por uma vaga em Pequim.

Brancal compete no slalom e no slalom gigante em Beijing 2022. O slalom gigante será disputado no Centro Nacional de Esqui Alpino no dia 13 de fevereiro, com o primeiro percurso às 10:15 do horário de Pequim (2:15 no horário de Lisboa). O slalom será no dia 16, começando no mesmo horário. Confira a programação do esqui alpino.