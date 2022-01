Como assistir esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

O Esqui Alpino é conhecido como a "joia da coroa" dos Jogos Olímpicos de Inverno. O esporte vai acontecer no novo Centro Nacional de Esqui Alpino, no Distrito de Yanqing, em Beijing 2022.

Serão atribuídas medalhas em 11 eventos das competições de esqui alpino. A nova infraestrutura apresenta algumas das pistas mais inclinadas e desafiantes do mundo, com sectores que podem atingir 68 graus de inclinação.

Os seis eventos de esqui alpino (cinco individuais e um misto) acontecem entre 6 e 19 de fevereiro, com mais de 300 atletas competindo ao longo de duas semanas.

Encontre abaixo a programação dos eventos e a melhor maneira para assistir à ação.

VEJA TAMBÉM: "Esqui alpino Olímpico em Beijing 2022: Cinco coisas que você precisa saber"

Eventos e disciplinas do esqui alpino em Beijing 2022

Há seis eventos na competição de esqui alpino nos Jogos: Downhill, Super G, Slalom Gigante, Slalom, Combinado Alpino, Equipe Mista.

Dois são eventos de velocidade (Downhill, Super Gigante), três são eventos técnicos (Slalom Gigante, Slalom, Slalom Paralelo de Equipes Mistas). O Combinado Alpino reúne os esquiadores mais completos de ambas as disciplinas.

Confira os eventos e disciplinas do esqui alpino em Beijing 2022.

Downhill: sem dúvida é a principal prova do esqui alpino. O downhill é tão básico quanto espetacular, o objetivo é esquiar pela montanha o mais veloz possível, não falhar nenhuma porta do percurso e fazer o tempo mais rápido.

Super G: o Super G significa "slalom gigante", um evento que combina a velocidade do downhill com a precisão do slalom gigante.

Slalom Gigante: é o mais veloz dos eventos técnicos; os atletas devem devem seguir o percurso marcado sem falharem qualquer porta. O slalom gigante se divide em duas descidas realizadas no mesmo dia. O vencedor é determinado pelo tempo cumulativo de ambas as provas.

Slalom: o slalom é o evento mais técnico do esqui alpino com as portas a serem colocadas com espaçamento curto entre elas. Os atletas devem acertar o percurso e para isso dispõe de duas descidas. O vencedor é determinado pelo tempo somado das duas provas e o mais rápido ganha.

Combinado Alpino: em Pequim, este evento terá uma vertente rápida composta por um downhill, seguida por um slalom, com as duas competições a acontecerem no mesmo dia. O vencedor é determinado pelo tempo cumulativo de ambas as provas.

Slalom Paralelo de Equipes Mistas: evento estreado em PyeongChang 2018 que envolve quatro esquiadores por nação. Os atletas competem em pistas idênticas, montadas paralelamente. A competição começa nas oitavas de final, antes das quartas de final, semifinais e final.

Estrelas do esqui alpino para ficar de olho em Beijing 2022

Mikaela Shiffrin (EUA) chega a Beijing gerando muitas expectativas.

A bicampeã Olímpica tem mais vitórias em provas da Taça do Mundo do que qualquer outra esquiadora em atividade. A estrela estadunidense saiu do Campeonato do Mundo de 2021 com quatro medalhas (incluindo a de ouro no Combinado Alpino).

Shiffrin pretende competir nos cinco eventos individuais, tentando igualar ou superar o recorde de Janica Kostelic, que em Salt Lake City 2002 conquistou quatro medalhas, três delas de ouro. Duas das principais rivais de Shiffrin nos eventos técnicos são a campeã da Taça do Mundo em 2020/2021, a eslovaca Petra Vlhova, que derrotou a estadunidense no slalom de Zagreb já em janeiro, e a austríaca Katharina Liensberger, bicampeã mundial.

A rainha da velocidade, Sofia Goggia, da Itália, tentará defender o título no downhill conquistado em PyeongChang 2018: apenas a germânica Katja Seizinger conseguiu reter o título na disciplina rainha nos Jogos Olímpicos (após Lillehammer 1994 voltou a vencer em Nagano 1998). Goggia procurará evitar sustos como o que viveu competindo na Áustria, a 15 de janeiro, quando caiu a alta velocidade livrando-se de lesões graves milagrosamente.

Ester Ledecká (República Tcheca) foi protagonista em PyeongChang 2018, onde conseguiu uma histórica dobradinha no esqui e no snowboard: “Posso até fazer uma tripla ou vencer quatro medalhas", explicou Ledecká ao Olympics.com. "Ainda há muita margem para melhorar.”

Do lado masculino, o suíço Marco Odermatt será provavelmente o alvo a abater no slalom gigante após dominar a disciplina na presente temporada da Taça do Mundo. O jovem talento helvético é também candidato no Super G, junto com o 'Attacking Viking' em forma, o norueguês Aleksander Aamodt Kilde, que aponta à primeira medalha em um grande evento.

O experiente francês Alexis Pinturault, com três medalhas Olímpicas conquistadas, é outra estrela a seguir. Na categoria de talentos emergentes, Lucas Braathen é o nome a ter em conta – o norueguês, que tem mãe brasileira, chega em grande momento após protagonizar épica recuperação no slalom de Wegen (Suíça), iniciando a descida final em penúltimo para finalmente bater o helvético Daniel Yule.

A programação do esqui alpino em Beijing 2022

Local: Centro Nacional de Esqui Alpino, em Yanqing

Datas: Domingo 6 de fevereiro - Sábado 19 de fevereiro

(Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8)

Os horários podem sofrer alterações de última hora.

Domingo 6 de fevereiro

11:00 Downhill Masculino

Segunda 7 de fevereiro

10:15/13:45 Slalom Gigante Feminino

Terça 8 de fevereiro

11:00 Super G Masculino

Quarta 9 de fevereiro

10:15/13:45 Slalom Feminino

Quinta 10 de fevereiro

10:30/14:15 Combinado Alpino Masculino

Sexta 11 de fevereiro

11:00 Super G Feminino

Domingo 13 de fevereiro

10:15/13:45 Slalom Gigante Masculino

Terça 15 de fevereiro

11:00 Downhill Feminino

Quarta 16 de fevereiro

10:15/13:45 Slalom Masculino

Quinta 17 de fevereiro

10:30/14:00 Combinado Alpino Feminino

Sábado 19 de fevereiro

11:00 Slalom Paralelo de Equipes Mistas

Clique aqui para conferir toda a programação do esqui alpino em Beijing 2022.

Como assistir à ação do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022

Os esquiadores podem atingir velocidades até 152 km/h, isso enquanto deslizam por um percurso marcado por curvas apertadas e saltos arriscados.

Encontrar as melhores trajetórias e abraçar o risco é quase tão importante como utilizar a técnica correta.

“Esquiei muito por dentro”, disse a lenda estadunidense ao Guardian. “Fui muito lateral e como sou bastante alta para esquiadora todos acharam que isso seria um ponto fraco. Mas o meu treinador falou que não era, que realmente era um ponto a meu favor, por isso não fiz nenhuma alteração. O downhill veio a se tornar um dos meus pontos mais fortes pela maneira como posso me inclinar sobre uma viragem e obter um ângulo diferente da maioria das atletas.”

Nas disciplinas técnicas como o slalom e o SG, estar 'centrado' é crucial para esquiar eficazmente. "Você deve se manter sempre para a frente nas botas, pernas paralelas, as pontas dos esquis devem trocar rapidamente", explica o campeão Olímpico Ted Ligety. "Também precisa estar equilibrado, no centro dos esquis tanto quanto for possível."

Ligety desenvolveu uma técnica revolucionária de curvar de forma limpa e profunda nas viragens mais apertadas. "Se trata de obter ângulos maiores, ser capaz de inclinar os joelhos para a frente e fazer com que os quadris se aproximem o máximo possível do solo. São ângulos maiores e por vezes arcos mais longos e limpos. Essa é a minha imagem de marca."

O esqui alpino é também um esporte afetado por muitos fatores exteriores, como as condições metereológicas que estão constantemente mudando a qualidade da neve no percurso.

Conhecer bem as pistas é especialmente importante nas provas de velocidade, o que significa que os esquiadores terão pela frente um desafio extra em Beijing 2022 já que as pistas não puderam ser testadas na Taça do Mundo devido à pandemia.

"Iremos conhecer os locais de competição durante o período dos Jogos. A capacidade de adaptação será chave", disse a bicampeã mundial Tessa Worley. "As condições da neve podem ser únicas ou pelo menos diferentes das que temos na Europa."