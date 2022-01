Guia de Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: atletas e programação completa

A história de Portugal nos Jogos de Inverno começou em Oslo 1952, tendo os portugueses desde então estado presentes no esqui cross-country, na patinação de velocidade, no bobsled, no esqui alpino e no esqui estilo livre. Aliás, foi nesta última modalidade o melhor resultado português, com Mafalda Queiroz Pereira e um 21º lugar no aerials na edição de Nagano 1998.

Em Beijing 2022 a delegação lusa irá com três atletas: Vanina Guerillot (esqui alpino), José Cabeça (esqui cross-country) e Ricardo Brancal (esqui alpino). No dia sete de fevereiro o país competirá pela primeira vez em Pequim, na neve de Yanqing, com Vanina Guerillot.

O Olympics.com traz mais informações sobre esta que será a nona participação de Portugal em Jogos de Inverno.

Os atletas

Os três representantes portugueses em Beijing 2022 são das modalidades de neve: Vanina Guerillot e Ricardo Brancal no esqui alpino; José Cabeça no esqui cross-country.

Com 19 anos de idade, Guerillot nasceu na França, sendo os avós de Atães (Guimarães). Levada muito pequena para o esporte pelo seu pai Yannick (inclusive é o seu treinador), a esquiadora competiu por Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020. Na carreira, vários bons resultados, com destaque para um top 40 na etapa de Are (Suécia) da Copa do Mundo FIS de esqui alpino em 2019.

Para ela, representar Portugal é estreitar os laços com o país da mãe, que sempre visitou, além de inspirar outros atletas lusos: "É um lindo país e as pessoas são muito legais...posso inspirar pessoas jovens que moram perto de uma estação."

LEIA: Vanina Guerillot está pronta para Beijing 2022: "Quero mostrar o meu melhor contra as melhores"

Ricardo Brancal vem do berço dos esportes de inverno em Portugal: a Covilhã, bem próxima à Serra da Estrela.

Esquia desde pequeno e na adolescência passou levar a modalidade mais a sério. Desde 2020 estabeleceu-se na Itália para poder classificar-se para Beijing 2022. Ficou longe da família e viajou por muitos lugares em busca do sonho. Tamanha dedicação deu a este covilhanense de 25 anos uma última temporada de excelentes resultados, entre os quais uma sequência entre os dez primeiros nas etapas da Copa Balcânica, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

O apuramento aos Jogos de Inverno aconteceu há algumas semanas: "Representar Portugal significa tudo," disse Ricardo em entrevista para o Olympics.com.

LEIA: Cinco curiosidades sobre Ricardo Brancal, destaque português do esqui alpino

José Cabeça será o português no esqui cross-country, esporte em que começou apenas há pouco mais de dois anos, em janeiro de 2020. Pouco mais de um ano depois, deu a vaga para o país em Beijing 2022. Passou então a se dedicar aos treinos, quer seja no rollerski ou na neve (quando possível) e a algumas competições a fim de garantir pontos FIS para os rankings nacional e internacional. Para melhorar o desempenho, passou a ser observado por um treinador norueguês, que estará ao lado dele em Pequim, depois de confirmada a sua classificação aos Jogos.

"O meu sonho desde pequeno sempre foi ir aos Jogos Olímpicos. Sempre trabalhei para isso, mesmo sem saber qual modalidade iria representar. Tinha na mente que iria lá estar e que iria acontecer," revelou.

LEIA: Cinco curiosidades sobre José Cabeça, do esqui cross-country de Portugal

Programação

Vanina Guerillot será a primeira a competir em Beijing 2022. No dia sete de fevereiro, participa do slalom gigante às 10:15 (2:15 pela hora de Lisboa). Dois dias depois, é a vez de fazer a prova do slalom, às 10:15 (2:15 pela hora de Lisboa).

José Cabeça irá disputar os 15km do esqui cross-country no estilo clássico, dia 11 de fevereiro às 15:00 (7:00 pela hora de Lisboa).

Ricardo Brancal vai encerrar a participação portuguesa nestes Jogos de Inverno, ao disputar o slalom gigante do esqui alpino dia 13, às 10:15 (2:15 pela hora de Lisboa) e o slalom, no dia 16, também às 10:15 (2:15 pela hora de Lisboa).

Confira aqui toda a programação.

Os porta-bandeiras de Portugal em Jogos Olímpicos de Inverno

Lista de quem carregou a bandeira portuguesa nas Cerimônias de Abertura dos Jogos de Inverno até PyeongChang 2018: