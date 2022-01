Cinco curiosidades sobre José Cabeça, do esqui cross-country de Portugal

José Cabeça é um dos atletas que vai representar Portugal nos 15km estilo clássico do esqui cross-country de Beijing 2022, que começa no dia 4 de fevereiro. Aos 25 anos de idade, realizará um sonho que tem há muito tempo: "O meu sonho desde pequeno sempre foi ir aos Jogos Olímpicos. Sempre trabalhei para isso, mesmo sem saber qual a modalidade iria representar. Tinha na minha mente que iria lá estar e que iria acontecer," comentou Cabeça em entrevista para o Olympics.com em dezembro passado.

E aconteceu. Estará em Pequim e o Olympics.com separou cinco curiosidades deste esquiador que tem escrito um belo capítulo da história Olímpica portuguesa.

Vem do calor do Alentejo

José Cabeça é alentejano da cidade de Évora, muito mais lembrada pelo calor e altas temperaturas do que o contrário. Tem um inverno ameno e, no verão, os termômetros chegam a atingir os 50 graus celsius. Seus colegas de delegação de Beijing 2022 vêm de terras não tão quentes assim: Vanina Guerillot foi criada na França e Ricardo Brancal é da Covilhã, bem perto do berço dos esportes de inverno em Portugal, a Serra da Estrela.

Está no esqui cross-country há pouco mais de dois anos

Quando se fala em "trajetória única", é preciso saber que o eborense começou no esqui cross-country há pouco mais de dois anos. Conheceu a modalidade pela televisão, em uma transmissão de PyeongChang 2018, quando o compatriota Kequyen Lam cruzou a linha de chegada em 113º lugar. Isso despertou nele a ideia de "tornar possível um português, nascido em Portugal e que nunca teve acesso à neve, realizar o seu sonho em um esporte totalmente diferente do que está habituado," comentou Cabeça.

Pesquisou sobre a modalidade e muniu-se do básico para passar a praticá-la, cujo primeiro dia não se esquece: "Comecei no dito esporte em 2020, mais precisamente em quatro de janeiro de 2020, na França," completou. Teve uma jornada solitária no começo, viajou para estações de esqui, aprendeu e treinou o esporte por conta própria. Entre a primeira e a segunda vez na neve, um hiato de 10 meses. É muito tempo dentro de um cronograma do esporte de rendimento, ainda mais para quem está em busca do sonho Olímpico.

"Fiz evoluções substanciais...saí do zero para esquiar minimamente," reflete Cabeça sobre o seu primeiro ano na modalidade.

Apenas na última temporada passou a ser acompanhado de perto pelo treinador norueguês Ragnar Bragvin Andresen, que estará com a delegação portuguesa em Beijing 2022.

O seus outros esportes

José Cabeça tem toda uma vida dedicada à prática esportiva. Na infância e adolescência, destacou-se no caratê e na natação. Aos 16 anos, começou no triatlo, que compete até hoje. A experiência em outras modalidades o ajuda a adaptar os treinos no esqui cross-country. Para além da prática, o amor pelo esporte levou-o a frequentar o Politécnico de Desporto de Rio Maior, instituição referência em seu país no ensino superior do esporte.

Deu a vaga Olímpica para Portugal

Foi no Campeonato do Mundo FIS em fevereiro de 2021, em Oberstdorf, na Alemanha, que Cabeça abriu para Portugal uma vaga nos Jogos Beijing 2022, pouco mais de um ano e um mês depois de haver começado na modalidade. Para isso, precisava fazer menos que 300 pontos FIS (sigla em francês para Federação Internacional de Esqui).

Fez 250!

"Sou ambicioso e trabalho para a excelência...se alguém consegue acreditar, é capaz de chegar lá. Até agora ninguém me provou o contrário," disse José Cabeça em entrevista para o Olympics.com em dezembro passado.

Foi viver em Dubai

Depois de haver aberto para o seu país uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, ainda havia muito para se fazer para que ele pudesse ser o atleta português para esta vaga, em outras palavras, classificar-se para Beijing 2022. Natural pensar que ele se mudaria ou iria com mais frequência para um país que reunisse melhores condições para ele praticar o esqui cross-country.

Ledo engano.

Em um caminho completamente inverso, o alentejano teve uma oportunidade profissional nos Emirados Árabes Unidos, país bem distante dos esportes do gelo e da neve. É lá onde vive atualmente. "Embora ainda seja complicado," como comentou Cabeça, ele treina na variante de verão da modalidade, o rollerski, e seguiu o ritmo de preparação para manter os pontos FIS e, assim, assegurar presença nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, o que foi confirmada há alguns dias.

O esqui cross-country será disputado nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 entre 5 e 20 de fevereiro, no Centro Nacional de Cross-Country, em Zhangjiakou.

José Cabeça competirá na prova dos 15km na sexta-feira, dia 11 de fevereiro, às 15:00 (hora de Pequim, 7:00 na hora de Portugal continental).