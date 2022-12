As seleções de futebol do Brasil, feminina e masculina, são reconhecidas no mundo todo por conta da quantidade de craques e espírito coletivo, sem falar dos incontáveis títulos.

As mulheres são as maiores campeãs da América, com oito conquistas, e estiveram em todas as Copas do Mundo FIFA desde a primeira, em 1991. Roseli, Sissi e Pretinha são referências e inspiram gerações.

Formiga tem 158 jogos pelo Brasil na história, o maior número entre homens e mulheres, além de ser a jogadora, no mundo todo, que mais disputou edições de Copas, tendo sido sete.

Marta é a maior artilheira de sempre das seleções feminina e masculina (118 gols), além de ser a máxima artilheira em Copas (17 gols) entre todas as seleções do planeta, entre homens e mulheres. Ademais, é a primeira futebolista, nos dois gêneros, a marcar em cinco edições de Copas do Mundo (2003, 2007, 2011, 2015 e 2019).

Recordes com a camisa amarela distantes de serem superados.

Ao longo da história, ídolos como Leônidas da Silva, Pelé, Garrincha e Zico ajudaram a projetar uma imagem positiva do futebol do Brasil para o mundo. O "Jogo Bonito", tal como dizem. As conquistas internacionais colaboram, sem falar nos brasileiros espalhados pelos clubes de todo o planeta. Os homens também nunca estiveram ausentes de uma edição de Copa. Venceram cinco.

Ao representarem o futebol do Brasil através das suas seleções, mulheres e homens não medem esforços para alcançarem o topo do esporte. Confira abaixo quem tem mais partidas e mais gols em cada seleção.

Os recordes das seleções feminina e masculina do Brasil

Gols

Seleção feminina: Marta - 118 gols;

Seleção masculina: Pelé - 77 gols.

Partidas

Seleção feminina: Formiga - 158 jogos;

Seleção masculina: Cafu - 142 jogos.

Gols em Copa do Mundo

Seleção feminina: Marta - 17 gols;

Seleção masculina: Ronaldo - 15 gols.

Partidas em Copa do Mundo

Seleção feminina: Formiga - 27 jogos;

Seleção masculina: Cafu - 20 jogos.

Edições disputadas de Copa do Mundo

Seleção feminina: Formiga - 7 (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019);

Seleção masculina: Djalma Santos - 4 (1954, 1958, 1962 e 1966); Pelé - 4 (1958, 1962, 1966 e 1970); Cafu - 4 (1994, 1998, 2002 e 2006).

Edições de Copas do Mundo com gols marcados

Seleção feminina: Marta, em cinco edições (2003, 2007, 2011, 2015 e 2019);

Seleção masculina: Pelé, em quatro edições (1958, 1962, 1966 e 1970).

Gols em Jogos Olímpicos

Seleção feminina: Marta - 13 gols (edições de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020);

Seleção masculina: Bebeto - 8 gols (edições de Seul 1988 e Atlanta 1996).

Mais medalhas em Jogos Olímpicos