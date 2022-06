Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos 2022: prévia, programação e atletas de destaque

Alguém pode parar Caeleb Dressel e Katie Ledecky no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos FINA 2022?

Todos os holofotes estarão nos dois nadadores americanos, que ganharam sete medalhas no total nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 em 2021, e poderão levar múltiplas medalhas para casa mais uma vez.

Também fique de olho na rainha australiana do nado costas, Kaylee McKeown, que levou três medalhas de ouro no Japão aos 19 anos e nadará mais uma prova este ano.

O evento acontece de 18 de junho a 3 de julho na Arena Duna de Budapeste, Hungria, um local que foi renovado para ver recordes. Com tantas marcas quebradas antes do evento, esperem que isso aconteça ainda mais.

Além da natação em piscina longa, o Mundial terá as disputas de saltos ornamentais, nado artístico, polo aquático e maratona aquática. Saiba tudo sobre a programação, os atletas para ficar de olho e os brasileiros de destaque na competição.

Caeleb Dressel venceu três eventos em Tóquio 2020 Foto: GETTY IMAGES

Katie Ledecky e Kaylle McKeown favoritas

A ausência da australiana Ariarne Titmus, que preferiu priorizar os Jogos Commonwealth, significa que Katie Ledecky é a grande favorita para o ouro nas quatro provas que irá disputar.

A dona de sete ouros Olímpicos disputará os 200, 400, 800 e 1500 livre - tentando repetir os quatro títulos do Mundial de 2015.

No nado costas, espere mais grandes feitos da recordista mundial dos 100m Kaylee McKeown.

A australiana é a atual campeã Olímpica nos 100 e 200, mas terá uma concorrência forte na americana Regan Smith e na canadense Kylie Masse - as únicas outras duas nadadoras da história a quebrar a barreira de 58 segundos nos 100.

Para tornar a vida de McKeown mais difícil, ela deve nadar os 200m medley. Neste ano, ela já fez um tempo nesta prova que daria medalha de ouro em Tóquio.

Sem as campeãs Olímpicas do nado peito Lydia Jacoby and Tatjana Schoenmaker - a primeira não se classificou e a segunda vai para os Jogos Commonwealth - a americana Lilly King tem uma oportunidade única para medalhar nos dois eventos em Budapeste.

No borboleta, a campeã Olímpica dos 100m Maggie MacNeil decidiu dar uma pausa no individual e focar nos revezamentos e Emma McKeon não vai a Budapeste. Bom para a veterana sueca Sarah Sjostrom, que pode retomar seus títulos mundiais no livre e no borboleta.

Caeleb Dressel tenta oito ouros em Budapeste

Caeleb Dressel venceu 15 medalhas de Mundiais entre 2017 e 2019, incluindo 13 ouros.

Ele é o grande favorito em quatro provas: 50 e 100 tanto no livre quanto no borboleta.

No medley, o campeão mundial japonês dos 200 e 400, Seto Daiya, tenta se recuperar após uma dura campanha Olímpica.

Um novo rei do nado peito será coroado, porque Adam Peaty está fora do Mundial por lesão. O neerlandês Arno Kamminga é um bom candidato a herdar o trono.

Ana Marcela, Fratus, Scheffer e Nicholas lideram Brasil

O Brasil já conquistou 42 medalhas em Mundiais de piscina longa, como será Budapeste 2022. Os principais candidatos a ampliar este número são os três medalhistas Olímpicos brasileiros de Tóquio 2020.

Ana Marcela Cunha, na maratona aquática, tentará fazer história mais uma vez. Ela já soma 11 medalhas em Mundiais, cinco de ouro. Sua prova preferida são os 25km, mas ela triunfou nos 10km, que é a prova Olímpica, em Tóquio. Além dessas duas, ela também nadará os 5km.

Medalhista Olímpico de bronze nos 50m em sua terceira Olimpíada, Bruno Fratus segue motivado prestes a completar 33 anos. Ele já possui quatro medalhas em Mundiais (três pratas e um bronze).

"Se acertarmos uma prova perfeita em um bom dia, podemos estar no topo. Podemos quebrar o recorde. Não sei. Isso que me fez seguir em frente", disse Fratus ao Olympics.com em maio.

Bronze nos 200m livre em Tóquio, Fernando Scheffer lutará por seu primeiro pódio em Mundial de piscina longa. Ele também nadará os 400m e o revezamento 4x200 livre.

Três vezes medalhista mundial no 50m borboleta, Nicholas Santos, 42 anos, tentará mais um pódio em sua melhor prova.

A equipe brasileira de natação conta com novos talentos, como Stephanie Balduccini (100m e 200m livre, 4x100 e 4x200 livre), Stephan Steverink (400m medley) e Luiz Gustavo Borges (50m livre), filho do quatro vezes medalhista Olímpico Gustavo Borges.

O Brasil também terá representantes no saltos ornamentais, polo aquático e nado artístico, com destaque para os saltadores Ingrid Oliveira e Kawan Pereira, que estão em ótima fase.

Programação do Mundial de Esportes Aquáticos 2022

Natação

As eliminatórias da natação começam às 9:00 locais (4:00 em Brasília) e as semifinais e finais às 18:00 locais (13:00 em Brasília).

18 de junho - finais

400m livre feminino

4x100 livre feminino

400m livre masculino

400m medley masculino

4x100 livre masculino

19 de junho - finais

100m borboleta feminino

200m medley feminino

100m peito masculino

50m borboleta masculino

20 de junho - finais

1500 livre feminino

100m costas feminino

100m peito feminino

200m livre masculino

100m costas masculino

21 de junho - finais

200m livre feminino

800m livre masculino

50m peito masculino

200m borboleta masculino

4x100 medley misto

22 de junho - finais

50m costas feminino

200m borboleta feminino

4x200 livre feminino

100m livre masculino

200m medley masculino

23 de junho - finais

100m livre feminino

200m peito feminino

200m costas masculino

200m peito masculino

4x200 livre masculino

24 de junho - finais

800m livre feminino

200m costas feminino

50m borboleta feminino

50m livre masculino

100m borboleta masculino

4x100 livre misto

25 de junho - finais

50m livre feminino

50m peito feminino

400m medley feminino

4x100 medley feminino

1500m livre masculino

50m costas masculino

4x100 medley masculino

Veja a programação das eliminatórias aqui.

Maratona aquática (águas abertas)

26 de junho - 4x1500m misto (8:00 em Brasília)

27 de junho - 5km masculino (4:00 em Brasília) e feminino (7:00 em Brasília)

29 de junho - 10km feminino (3:00 em Brasília) e masculino (7:00 em Brasília)

30 de junho - 25km feminino (4:00 em Brasília) e masculino (4:00 em Brasília)

Nado artístico

17 a 25 de junho - confira aqui a programação completa

Polo aquático

20 de junho - Nova Zelândia x Brasil (feminino) - 13:00 em Brasília

21 de junho - Brasil x Geórgia (masculino) - 14:30 em Brasília

22 de junho - Brasil x Cazaquistão (feminino) - 14:30 em Brasília

23 de junho - Hungria x Brasil (masculino) - 16:00 em Brasília

24 de junho - Brasil x Austrália (feminino) - 13:00 em Brasília

25 de junho - Brasil x Montenegro (masculino) - 14:30 em Brasília

26 de junho a 3 de julho - Jogos eliminatórios

Saltos ornamentais

26 de junho a 3 de julho - confira aqui o calendário completo

Onde assistir ao Mundial de Esportes Aquáticos

No Brasil, o evento terá transmissão do Sportv 2. Em Portugal, a transmissão será no AllAquatics. Para outros territórios, confira aqui.