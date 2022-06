Recordes da natação que podem ser quebrados no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste

Budapeste, na Hungria, vai receber em poucos dias a 19º edição do Mundial de Esportes Aquáticos, de 18 de junho a 3 de julho. Na programação, inúmeros eventos, tais como a maratona aquática, a natação artística, saltos ornamentais, polo aquático e 42 eventos da natação, entre provas femininas, masculinas e mistas, individuais e de revezamento.

Muitas oportunidades para nadadores do mundo todo diminuírem os tempos e quebrarem recordes. Alguns deles duram mais tempo, como o do chinês SUN Yang nos 1500m estilo livre, obtido nos Jogos Londres 2012 e o da sueca Sarah Sjoestroem, nos 50m borboleta durante o nacional da Suécia, em 2014. Por outro lado, alguns índices são mais recentes. Em maio de 2022 a australiana Ariarne Titmus fez o melhor tempo da história nos 400m estilo livre durante o campeonato nacional do seu país, mesmo torneio em que seu compatriota Izaac Stubblety-Cook teve a melhor marca da história nos 200m peito.

O Olympics.com separou algumas provas em que os recordes poderão ser batidos neste próximo Mundial na capital húngara.

Cielo detém recorde nos 50m e 100m livre

A melhor marca da história nos 50m livre é de 20s91, dura desde 2009 e pertence ao brasileiro César Cielo, conquistada em torneio aberto nas piscinas do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

Desde então nenhum outro nadador fez menos que 21s em eventos de campeonato mundial e Jogos Olímpicos. O norte-americano Caeleb Dressel faturou o ouro na prova em Tóquio 2020 fazendo o recorde Olímpico em 21s07. Há muito tempo ele tem chegado perto da marca de Cielo e em Budapeste ele terá uma nova chance.

O recorde dos 100m masculino estilo livre também pertence a Cielo, ao fazer 46s91 no mundial de 2009, em Roma. Tal como nos 50m livre, Caeleb Dressel persegue este índice. É o campeão Olímpico com a melhor marca em Jogos, de 47s02, sendo que no mundial de Gwangju em 2019, chegou a fazer menos de 47s, ao cravar 46s96.

Katie Ledecky (USA) com suas duas medalhas de ouro e duas de prata após coletiva de imprensa nos Jogos Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

Ledecky poderá superar sua própria marca

Tricampeã Olímpica (2012, 2016 e 2020) nos 800m livre, Katie Ledecky (USA) é a grande lenda na prova, em que obteve o melhor tempo de sempre durante os Jogos Rio 2016: 8min04s79. No último mundial, em 2019 em Gwangju, na República da Coreia, foi a campeã com 8min13s58.

Seu melhor tempo no ano - sexto mais rápido na carreira e o menor desde 2018 - foi de 8min09s27, no final de abril durante a seletiva estadunidense para o Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste.

Nada parece ameaçar a hegemonia de Ledecky, que oos 25 anos de idade e de olho em Paris 2024, tem tudo para fazer ainda mais história na natação com mais um recorde. O próximo mundial oferecerá uma oportunidade para isso.

LIU Zige (CHN) celebra vitória nos 200m borboleta do mundial da FINA em Barcelona, em 2013. Foto: 2013 Getty Images

Recorde dos 200m borboleta feminino é de 2009

Assim como o recorde dos 50m e 100m estilo livre masculino, a melhor marca na história dos 200m borboleta é de 2009, ano em que a chinesa LIU Zige fez 2min01s81, durante o campeonato nacional da República Popular da China.

Foi nessa mesma prova que ela se tornou campeã Olímpica em 2008 e mundial em 2013, em Barcelona. Desde que obteve esse recorde, LIU esteve longe de ser superada. No entanto, sua compatriota YUFEI Zhang foi ouro em Tóquio 2020 com o tempo mais baixo obtido em Jogos, de 2min03s86, recorde que pertencia a também chinesa JIAO Liuyang desde Londres 2012, com 2min04s06.

Phelps é recordista nos 400m medley

O atual recorde mais duradouro na natação tem uma década e meia e pertence a Michael Phelps (USA), obtido através de uma das suas 23 medalhas de ouro em Jogos, nos 400m medley de Beijing 2008: 4min03s84.

Ao longo dos anos, entre mundiais e Jogos Olímpicos, os estadunidenses Chase Kalisz e Ryan Lochte foram aqueles que chegaram mais perto, fazendo menos que 4min06. Kalisz fez 4min05s90 no mundial de 2007, enquanto que Lochte marcou 4min05s18 em Londres 2012.

Será que em Budapeste alguém poderá desbancar a lenda da natação?

Federica Pellegrini (ITA) recebe a medalha de ouro durante a cerimônia de premiação dos 200m feminino no mundial de natação de 2009, em Roma. Foto: 2009 Getty Images

Pellegrini é dona da melhor marca desde 2009

Referência na prova, o melhor tempo na história dos 200m estilo livre pertence à italiana Federica Pellegrini, obtido em 2009 quando venceu o mundial realizado em Roma, fazendo 1min52s98. Quebrou um recorde que pertencia a ela própria, meses antes. Ademais, já havia sido recordista mundial nessa prova, quando foi ouro nos Jogos Beijing 2008.

Uma marca que está cada vez mais próxima de ser batida. Atual campeã mundial, Pellegrini terminou em sétimo lugar em Tóquio 2020, que teve como campeã a australiana Ariarne Titmus com o tempo de 1min53s50.

Será que veremos uma nova recordista nos 200m estilo livre a partir do final de junho?