Gonche e Lanza atingem índices e Brasil está confirmado nos 4x100m medley do Mundial de Budapeste

Matheus Gonche (SESI-SP) e Vinícius Lanza (Minas Tênis Clube) terminaram em primeiro e segundo nos 100m borboleta no quinto dia do Troféu Brasil de Natação - Campeonato Brasileiro Absoluto, respectivamente com 51s60 e 51s82. Além de garantir a participação em mais uma prova no Mundial de Budapeste entre junho e julho, Gonche confirmou a participação do Brasil na prova do revezamento 4x100m medley do mesmo mundial. Ele já tinha se classificado nos 200m borboleta.

LEIA: Seleção brasileira toma forma após terceiro dia do Troféu Brasil de Natação

“Difícil pegar mais um índice. Sabia que era difícil, mas não era impossível. Estou muito feliz com o meu desempenho aqui no Troféu Brasil”, disse Gonche para o site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Com o segundo lugar, Lanza carimbou o passaporte para a Hungria. “Um alivio ter conquistado a minha vaga para este Mundial. Fico muito feliz de fazer parte novamente da seleção brasileira. Quero agradecer ao Minas por todo apoio e confiança no meu trabalho”, falou Lanza para a CBDA.

Viviane Jungblut (Grêmio Náutico União), durante o Troféu Brasil de Natação, no Rio de Janeiro, em abril de 2022.

Viviane Jungblut em mais uma prova do Mundial

A nadadora do Grêmio Náutico União (Porto Alegre/RS) confirmou presença em mais uma prova do Mundial de Budapeste. Viviane Jungblut venceu os 800m livre em 8min30s84. Ela já estava classificada nos 400m e 1500m livre.

"Meu objetivo era fazer o índice nas provas e consegui", disse Viviane Jungblut para o site da CBDA.

Na segunda posição, Gabrielle Roncatto (CR Flamengo) também conseguiu o índice para a Hungria, com 8min35s29.

Os brasileiros com presença no Mundial de Budapeste

Fernando Scheffer (Minas Tênis Clube) - 200m livre (finalista Olímpico), 400m livre e 4x200m livre

Guilherme Costa (Unisanta) - 800m livre (finalista Olímpico) e 400m livre

Bruno Fratus - 50m livre (finalista Olímpico)

Leonardo de Deus (Unisanta) - 200m borboleta (finalista Olímpico)

Jhennifer Conceição (EC Pinheiros) - 100m peito

Stephan Steverink (CR Flamengo) - 400m medley

Viviane Jungblut (GN União) - 400m livre, 800m e 1500m livre

Beatriz Dizotti (Unisanta) – 1500m livre

João Gomes Júnior (EC Pinheiros) – 50m peito

Nicholas Santos (Unisanta) - 50m borboleta

Stephanie Balduccini (Paineiras do Morumby) - 200m livre, 4x100m livre e 4x200m livre

Giovanna Diamante (EC Pinheiros) – 4x100m e 4x200m livre

Aline Rodrigues (Minas Tênis Clube) - 4x200m livre

Maria Paula Heitmann (Unisanta) – 4x200m livre

Vinicius Assunção (SESI-SP) – 4x100m e 4x200m livre

Breno Correia (EC Pinheiros) - 4x200m livre

Murilo Sartori - 4x200m livre

Ana Vieira (EC Pinheiros) – 4x100m livre

Giovana Medeiros (EC Pinheiros) – 4x100m livre

Gabriel Santos (EC Pinheiros) – 100m, 4x100m livre e 4x100m medley

Marcelo Chierighini (EC Pinheiros) – 100m e 4x100m livre

Felipe Ribeiro (Unisanta) – 4x100m livre

Matheus Gonche (SESI-SP) - 100m e 200m borboleta e 4x100m medley

Vinicius Lanza (Minas Tênis Clube) - 100m borboleta

Gabrielle Roncatto (CR Flamengo) - 800m livre

Guilherme Basseto (Unisanta) - 4x100m medley

Felipe França (Minas Tênis Clube) - 4x100m medley

Programação e onde assistir ao último dia do Troféu Brasil de Natação

O sábado, último dia do Troféu Brasil de Natação - Campeonato Brasileiro Absoluto, promete grandes emoções no Parque Aquático Maria Lenk, com as eliminatórias a partir das 9:30 e as finais a partir das 18:00 (horário de Brasília).

Serão disputadas as seguintes provas, tanto do masculino quanto do feminino:

50m livre

200m medley

1500m livre

4x100m medley

O Troféu Brasil de Natação tem a transmissão do Canal Olímpico do Brasil e da TV CBDA. As finais também terão a transmissão do Sportv 3.