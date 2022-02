Os laços de família entre a estrela da patinação de velocidade Irene Schouten e a cidade mais neerlandesa do Brasil

Sábado, 5 de fevereiro, Oval Nacional de Patinação de Velocidade. Pequim.

Na prova do feminino dos 3000m, Irene Schouten, dos Países Baixos, marcou 3:56.93, quebrou o recorde Olímpico e conquistou sua primeira medalha de ouro Olímpica. A primeira - de por enquanto três - em Beijing 2022.

Um triunfo bem celebrado por esta neerlandesa de 29 anos, com mais de duas décadas dedicadas ao esporte: “Há quatro anos eu não me classifiquei e eu quis muito esta conquista. Quando era pequena tinha um grande sonho de vencer o ouro. em Jogos Olímpicos e agora eu consegui," disse Schouten.

Enquanto ela comemorava em Pequim, sua família festejava este ouro em Andijk, nos Países Baixos. Mas, a milhares de quilômetros de distância, alguns dos Schouten também vibravam em uma pequenina cidade brasileira.

Como assim?

A jornada dos Schouten até o Brasil

Os Schouten são uma numerosa família cujas origens estão em Wervershoof, região da Frísia Ocidental, nos Países Baixos. Muitos dos seus membros estão envolvidos com o comércio internacional de flores, especificamente as tulipas.

No Brasil, um pequeno município na Região Metropolitana de Campinas, com apenas 15 mil habitantes, é conhecido como referência na produção de flores e plantas ornamentais, fundada por neerlandeses em meados do século passado: Holambra, cujo nome é um acrônimo das iniciais de "Holanda" (região dos Países Baixos), "América" e "Brasil".

A "Capital Nacional das Flores" acolheu os pais de Yvonne Schouten Capato em 1986, que já tinha tios e irmãos que viviam em Holambra. Hoje primeira-dama da cidade, ela comenta: "Aqui moravam os tios do meu pai, Klaas e Gemma Schoenmaker, imigrantes que chegaram ao país em 1959".

Yvonne é prima em primeiro grau de Schouten, campeã Olímpica dos 3000m e dos 5000m da patinação de velocidade em Pequim. Por conta do histórico vínculo com os Países Baixos, é natural que os holambrenses acompanhem o esporte neerlandês e seus atletas. Não é diferente com os Jogos Olímpicos de Inverno: "Acredito que Holambra acompanha os Jogos de Inverno por conta do histórico de sucesso dos Países Baixos. E porque muitos têm uma ligação forte com o país, pela herança cultural trazida pelos pais", reflete a primeira-dama.

A família Schouten. Yvonne é a primeira em pé da direita para a esquerda.

Com todos os tios vivendo nos Países Baixos, Yvonne foi para lá muitas vezes com os pais e esteve com a prima Irene. No entanto, a distância e a rotina de ambas faz com que tenham pouco contato: "Irene e eu nos conhecemos, sim. Apesar da família Schouten ser bem grande (11 irmãos), é bem unida. Eu e Irene temos um bom relacionamento, mas não nos falamos com frequência", comenta Yvonne.

Irene Schouten venceu os 3000m e os 5000m em Beijing 2022, além de ter sido bronze na perseguição por equipes. No sábado dia 19 ela voltará a competir na largada em massa feminina. Sobre a carreira da prima patinadora, Yvonne finaliza: "Tenho bastante orgulho dela. É uma honra ter uma prima campeã Olímpica, com não só uma, mas duas medalhas de ouro, e agora uma de bronze. Ela treina pesado e se dedica há muito tempo. É merecedora de todas essas conquistas e sua performance está sendo incrível!"

Há chance de vir mais uma medalha para Schouten no sábado.

E na torcida pela neerlandesa certamente estará um pequeno rincão repleto de tulipas no Brasil.

A patinação de velocidade em Beijing 2022

A patinação de velocidade continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a presença de Irene Schouten (NED) na largada em massa feminina neste sábado dia 19 de fevereiro a partir das 15:45 hora local de Pequim (4:45 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções da patinação de velocidade de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

