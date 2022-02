Alerta de medalha: Irene Schouten vence o ouro em Beijing 2022 na patinação de velocidade 3000m

Primeiro dia de ação no Oval de Pequim e com muitas notas importantes na abertura da patinação de velocidade.

Irene Schouten era a indiscutível favorita e não falhou. A neerlandesa fez uma prova perfeita patinando em 3:56.93 e cravando um novo recorde Olímpico, o primeiro nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Com Schouten esteve em pista a italiana Francesca Lollobrigida. A neta da famosa atriz italiana das décadas de 1950/1960, Gina Lollobrigida, ficou com a medalha de prata (3;58.06) e venceu a primeira medalha da Itália na história Olímpica da patinação de velocidade. A surpresa veio na luta pelo bronze, com a canadense Isabelle Weidemann terminando em 3:58.64, o que leva o Canadá às 200 medalhas em Jogos Olímpicos de Inverno.

Para a campeã Olímpica Irene Schouten, o título em Pequim é um sonho tornado realidade.

“Havia muita pressão sobre mim e sobre os Países Baixos por isso estou contente por ter conseguido. Saí no último par e você vê todas as meninas competir e elas competiram realmente rápido. Quando era criança tinha o sonho de vencer o ouro Olímpico e agora já o tenho”.

Pódio em 3000m para Irene Schouten (NED), prata para Francesca Lollobrigida (ITA) ebronze para Isabelle Weidemann (CAN) Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Tcheca Martina Sáblíková ficou na porta do pódio

Nem tudo foram sorrisos na pista Oval de Pequim. A tcheca Martina Sáblíková ficou na porta do pódio com o tempo de 4:00.34, uma desilusão para a atleta que foi campeã Oímpica em Vancouver 2010 e que é a atual recordista mundial em 3000m.

Foi um evento surpreendente, onde apenas a melhor atleta dos Países Baixos terminou no top 3. Desde 1960 que todas as medalhas neste evento tinham sido conquistadas por atletas da Europa, um registo que cai em Beijing 2022.