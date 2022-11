Gabriel Medina é campeão da etapa de Saquarema pelo CS da Liga Mundial de Surfe

Gabriel Medina voltou em grande estilo às competições. Depois de quatro meses de ausência por lesão, o tricampeão mundial venceu a etapa de Saquarema do CS (Challenger Series) da Liga Mundial de Surfe (sigla WSL em inglês para World Surf League).

Saiba mais | Gabriel retorna para a etapa do CS em Saquarema

Foi um evento de muitos dias e cheio de bons surfistas. Só nesta segunda-feira tivemos as quartas de final, as semis e as finais, tanto do torneio feminino quanto do masculino.

Chegar à decisão significou passar por várias fases. Nas últimas duas, Medina não teve tarefa fácil. Teve que enfrentar duas baterias bastante apertadas. Na semifinal, superou o compatriota João Chianca, o "Chumbinho", por 10.87 contra 10.60.

A vitória na final só aconteceu nos últimos minutos, sobre Remzi Boukhiam, do Marrocos, pela primeira vez finalista em uma etapa do CS. Boukhiam liderou boa parte do duelo, até Medina aproveitar bem as ondas e passar a nota do marroquino, com 13.67 contra 13.43.

"Muito obrigado a todos que vieram torcer. Foi um fim de semana incrível, tivemos a Rayssa (campeã da SLS no skate), a Rebeca (campeã Mundial de ginástica artística em Liverpool). Voltar para o lugar onde há alguns meses me lesionei e, vencer, é especial. Mas é isso, um passo de cada vez e vamos em frente", comentou Medina durante a cerimônia de premiação.

Sobre o nível da final masculina, ele comentou: "Remzi (Boukhiam) é um grande amigo. Já fizemos boas disputas e quero que ele esteja no CT, ele merece".

Com o segundo lugar em Saquarema, o surfista marroquino ganhou 10 posições na classificação geral e foi para o quarto lugar. No masculino, os dez primeiros da temporada 2022 do CS asseguram um lugar no CT (Championship Tour) - principal torneio da WSL - em 2023.

Os seis nomes que ainda faltam só serão conhecidos depois da sétima e última etapa, em Halleiwa, no Havaí, de 26 de novembro a 7 de dezembro.

Classificação do masculino do CS após seis etapas:

Leonardo Fioravanti (ITA) - 26.915 pontos - classificado para o CT 2023 Rio Waida (INA) - 22.650 - classificado para o CT 2023 Ryan Callinan (AUS) - 20.995 - classificado para o CT 2023 Remzi Boukhiam (MAR) - 17.765 Ian Gentil (USA/Havaí) - 17.470 Liam O'Brien (AUS) - 16.050 Maxime Huscenot (FRA) - 16.050 João Chianca (BRA) - 15.085 Ezekiel Lau (USA/Havaí) - 14.820 Dylan Moffat (AUS) - 14.710 Morgan Cibilic (AUS) - 14.705 Michael Rodrigues (BRA) - 13.285

Alyssa Spencer campeã no feminino

No feminino, a estadunidense Alyssa Spencer também teve muito trabalho. Na semifinal ela superou TSUZUKI Amuki, medalhista de bronze em Tóquio 2020 por 14.60 a 12.56.

Na bateria final, triunfo sobre a francesa Tessa Thyssen, com 12.90 contra 9.06 da europeia. "Foi maravilhoso. Tenho muita gente que me ajudou na vitória, uma equipe maravilhosa que me deu todo o suporte. Estou muito feliz, não tenho palavras. Foi um evento lido", comentou Spencer na cerimônia de premiação.

Com o resultado, a surfista estadunidense subiu oito posições na classificação geral do feminino e foi para sexto lugar, um abaixo da nota de corte que define as cinco atletas que estarão no CT (Championship Tour) de 2023.

A portuguesa Teresa Bonvalot, concorrente direta, foi até a semifinal em Saquarema, subiu duas colocações e foi para o quinto lugar.

Conheça | Teresa Bonvalot, a nova estrela do surfe de Portugal

Está tudo em aberto e os cinco nomes só serão conhecidos entre o fim de novembro e início de dezembro, em Halleiwa, na última etapa do CS de 2022.

Classificação do feminino do CS após seis etapas:

Macy Callaghan (AUS) - 28.920 pontos Molly Picklum (AUS) - 28.630 Caitilin Simmers (USA) - 28.630 Bettylou Johnson (USA/Havaí) - 26.915 Teresa Bonvalot (POR) - 22.725 Alyssa Spencer (USA) - 21.390 Bronte Macaulay (AUS) - 20.320

Próxima etapa do CS

A sétima e última etapa do Challenger Series acontece em Halleiwa, no Havaí, de 26 de novembro a 7 de dezembro.

O Championship Tour (CT) em 2023

A primeira etapa do CT em 2023 também será no Havaí, em Pipeline, na ilha de Oahu, de 29 de janeiro a 10 de fevereiro.