Teresa Bonvalot, nova estrela do surfe português: ‘Estou animada para os próximos anos’

O forte time português que disputa os Jogos Mundiais de Surfe ISA 2022 conta com uma promissora surfista em franca evolução no circuito. Teresa Bonvalot, de 22 anos, já tem uma grande bagagem no esporte, mas também muito a conquistar no futuro.

Em maio deste ano, Bonvalot tornou-se a primeira portuguesa a vencer uma etapa da Challenger Series da Liga Mundial de Surfe (WSL), na Austrália. A atleta de Cascais está na briga por uma vaga na Championship Tour, a principal divisão da Liga.

Antes de pensar na WSL, ela disputa os Jogos Mundiais com o objetivo de ajudar Portugal a conquistar as primeiras vagas do surfe nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

“Meu objetivo é me classificar para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Estar lá uma segunda vez, trazer tudo que eu tentei fazer da primeira. Mas também pensar no presente. Se eu me classificar, o mais importante é eu ser melhor. Quero me sentir preparada para o que vier”, disse Bonvalot ao Olympics.com, direto de Huntington Beach, nos EUA.

Teresa Bonvalot na disputa dos Jogos Mundiais de Surfe 2022. Foto: All rights reserved. benreedphoto@gmail.com

Teresa Bonvalot, inspirada em CR7 e Kelly Slater

Muitos podem pensar que toda essa expectativa seja um fardo pesado para uma atleta de 22 anos, mas Bonvalot sabe qual é o seu propósito.

“Sempre há mais baixos do que altos. Sempre se perde mais do que se ganha. É sobre aceitar o processo e que não é um caminho reto. É uma maratona que nunca termina. É preciso continuar com as coisas que se ama. Para mim, é o surfe, é competir. Por isso estou nesta área”, comentou.

Desde que venceu a divisão europeia da Qualifying Series da WSL, Bonvalot é observada de perto por toda a comunidade do surfe. Uma posição que a portuguesa encara com naturalidade.

“Só quero me fazer feliz e ter orgulho do que faço porque quero fazer, não porque outra pessoa me diz o que devo fazer. Desde que comecei a surfar, tinha o objetivo de me classificar para o CT e de ser campeã mundial. Esse é o pensamento que tento ter nos momentos difíceis. É como um ciclo, como uma onda. Elas vêm, elas vão. É por isso que amo tanto o surfe e o oceano”, afirmou.

A determinação de Bonvalot é inspirada em parte pelo maior ídolo do esporte português, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo.

“Ele mostra que por mais que a pessoa venha do nada, pode alcançar tudo com foco, se tiver objetivos, se tiver a mentalidade de querer mais. Ele já fez tanto e continua se esforçando”, disse Bonvalot sobre CR7.

Já no surfe, Bonvalot nunca escondeu que é fã do australiano Kelly Slater, 11 vezes vencedor da WSL.

“Ele é incrível. Lembro de dizer na minha primeira entrevista que queria ser a Kelly Slater feminina. Gosto deles porque também sou bem competitiva”, explicou.

O foco está na vitória, mas também na conexão que Bonvalot sente com o mar. Mais que uma competição, o surfe é a sua paixão.

“Nunca tive férias ou tempo livre em que eu não levasse minha prancha comigo”, revelou Bonvalot.

A experiência de Teresa Bonvalot no Taiti

Neste ano, Bonvalot teve a oportunidade de viajar para a sede do surfe em Paris 2024, no Taiti. Considerada uma praia traiçoeira até para os melhores do mundo, Teahupo’o exigirá muita adaptação dos surfistas nos próximos Jogos.

“Estamos acostumados a ter uma variedade de manobras, mas essa onda é completamente diferente. É muito voltada para tubos. Então é uma mentalidade diferente”, explicou.

A experiência no Taiti também foi marcada pela generosidade dos locais, segundo Bonvalot.

“É muito diferente do que estamos acostumados. Gostei muito da cultura, nós nos sentimos muito amados e respeitados por todos. As pessoas pegam sua água, dizem olá, apertam sua mão. Elas enfatizam que isso é parte do que elas são”, comentou.

Caso retorne aos Jogos, Bonvalot terá uma experiência diferente de Tóquio 2020, mas igualmente mágica.

“Eu ficava trêmula o tempo todo. Tantos atletas incríveis. Você vê como eles treinam, o que fazem, o que comem. Eu pensava ‘quero ser como eles’. Foi a melhor experiência da minha carreira, por mais que eu quisesse ter feito mais. As condições foram difíceis, mas o oceano é assim, o nosso esporte é assim. Foi o sonho de uma vida. Quero conquistar mais e me classificar para a próxima. Estou muito animada para ver o que acontecerá nos próximos anos”, concluiu.

Teresa Bonvalot (POR) comemora vitória na terceira rodada dos Jogos Mundiais de Surfe da ISA 2022. Foto: Sean Evans

