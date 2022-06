Filipe Toledo comanda festa brasileira em Saquarema com direito a nota 10

Diante de 40 mil pessoas na Praia de Itaúna, Filipe Toledo venceu a etapa de Saquarema/RJ, oitava desta temporada da Liga Mundial de Surfe. Foi o seu segundo título no ano no Championship Tour (CT) em sua quinta final, a quarta consecutiva. Antes disso, tinha faturado a etapa de Portugal, em Peniche, em março.

Na competição feminina, Carissa Moore (USA/Havaí), campeã Olímpica, venceu a sua primeira etapa do ano no CT e, assim como o brasileiro, é a líder da temporada entre as mulheres.

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos, Ítalo Ferreira (BRA) caiu nas semifinais para Samuel Pupo (BRA), enquanto que Gabriel Medina (BRA) sofreu lesão no joelho esquerdo que o deixará afastado de seis a oito semanas. O tricampeão mundial ficará de fora da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, o que tira dele a chance de título do CT neste ano.

O Olympics.com faz um resumo de como foram as finais, disputadas nesta terça-feira (28).

Filipe Toledo durante as quartas de final da etapa de Saquarema do Championship Tour 2022 da WSL, em junho. Foto: 2022 World Surf League

Filipinho campeão em final brasileira

Foram cerca de 40 mil pessoas que acompanharam as finais do CT em Saquarema. Não é à toa que a praia de Itaúna recebe o apelido de "Maracanã do Surfe".

Foi com uma atmosfera vibrante que o surfe do Brasil viveu uma semana de glória. Além da presença de Weston-Webb na semifinal do feminino, o país fez todos os semifinalistas do masculino, com Filipe Toledo e Yago Dora em uma bateria, e Ítalo Ferreira (campeão Olímpico) e Samuel Pupo na outra. Em disputas bastante apertadas, Filipinho avançou para a sua quinta final na temporada, enquanto Pupo foi para a sua primeira. Os dois já haviam se enfrentado na segunda fase da etapa de Peniche da temporada de 2018, quando Toledo levou a melhor.

Na decisão, Filipinho aproveitou melhor as ondas e com pouco menos de 10 minutos de bateria encaixou uma manobra que lhe rendeu uma nota 10 unânime dos cinco juízes. Depois disso, soube conduzir a sua parcial à frente, diante das tentativas de Pupo, que não foram suficientes para assumir a ponta. Ao final dos 35 minutos, vitória e título da etapa para Filipinho, que somou 18,67 contra 10,73 de Pupo.

"Foi um momento (a final) que eu não tinha nada a perder. Sou abençoado pelo que aconteceu na semana, ficar perto da família e dos amigos. Nas últimas três (etapas) cheguei perto e não consegui. Quero agradecer minha família, pai, mãe, minha esposa, meus filhos, amigos e a essa torcida que não tem nada igual. Quero dar os parabéns ao Yago, Ítalo, Samuel, que com classe mandamos a mensagem de quem é que 'manda' aqui (Saquarema)", disse Filipe Toledo na transmissão da WSL (sigla em inglês para World Surf League).

Filipe Toledo e Samuel Pupo fizeram final brasileira em Saquarema/RJ. Foto: 2022 World Surf League

Filipinho é o líder do CT de 2022 com 50.040 pontos. O australiano Jack Robinson está em segundo com 40.225. Com a semifinal, Ítalo Ferreira subiu uma posição e está em terceiro com 34.485. Griffin Colapinto (USA) caiu para o quarto lugar e 33.480 pontos. Ethan Ewing (AUS) subiu para a quinta colocação e tem 30.970 pontos, fechando os cinco surfistas na nota de corte. O sexto lugar é do japonês Kanoa Igarashi, com 29.440 pontos.

Pentacampeã mundial, Carissa Moore (USA/Havaí) compete durante a etapa do Brasil do Championship Tour (CT), em Saquarema/RJ. Foto: 2022 World Surf League

Carissa Moore finalmente campeã

Ouro em Tóquio 2020 e pentacampeã mundial, Carissa Moore ainda não havia vencido nenhuma etapa do CT neste ano 2022. Entretanto a regularidade em todas as sete anteriores dava a ela o direito de vestir a lycra amarela, como líder da classificação geral.

Em Saquarema, as coisas foram diferentes, com emoção e virada nos últimos instantes. Na semifinal, Moore eliminara a brasileira Tatiana Weston-Webb e na bateria final encarou a francesa Johanne Defay. Tudo dava a crer que Defay ficaria com o título da etapa ao final dos 35 minutos, mas perto da última volta do cronômetro, Moore encontrou onda que a colocou no topo do pódio.

"Foi uma das vitórias mais importantes e significativas da minha carreira. Estava atrás em toda a bateria, mas quis acreditar até o fim, ainda achava que tinha uma boa manobra para fazer. Quero agradecer aos amigos, à família e toda esta maravilhosa torcida", disse Carissa Moore durante a cerimônia de premiação.

Com a vitória, Moore se mantém na liderança do CT com 46.840 pontos, classificada para a final feminina, em Trestles, em setembro, nos Estados Unidos. Johanne Defay (FRA) vem a seguir e soma 42.865. Lakey Peterson (USA) subiu duas posições e está em terceiro, com 36.395. Stephanie Gilmore (AUS) e Brisa Hennessy (CRC) têm ambas 35.540 e estão respectivamente em quarto e quinto lugar. Tatiana Weston-Webb (BRA) é a primeira abaixo da nota de corte, com 32.610, com mais duas etapas por disputar: Jeffreys Bay, na África do Sul, de 12 a 21 de julho e Teahupo'o, no Taiti, de 11 a 21 de agosto.

Próxima etapa: Jeffreys Bay, África do Sul

Ainda restam dois eventos do CT antes das finais de Trestles, de 8 a 16 de setembro, na Califórnia: