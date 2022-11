As etapas da Challenger Series 2022

A etapa de Saquarema é a sexta de um total de sete neste ano de 2022. A primeira delas foi em maio. Depois do Brasil, restará ainda uma a ser cumprida, no arquipélago do Havaí, entre novembro e dezembro.

1ª etapa: Gold Coast (Queensland), Austrália - 7 a 15 de maio

2ª etapa: Manly (Nova Gales do Sul), Austrália - 17 a 24 de maio

3ª etapa: Ballito (KwaZulu Natal), África do Sul - 3 a 10 de julho

4ª etapa: Huntington Beach (Califórnia), Estados Unidos - 30 de julho a 7 de agosto

5ª etapa: Ericeira, Portugal - 1º a 9 de outubro

6ª etapa: Saquarema, Brasil - 1º a 8 de novembro

7ª etapa: Halleiwa, Havaí - 26 de novembro a 7 de dezembro

Temporada quase definida no feminino

No feminino resta praticamente uma vaga a ser definida. Por isso a líder Macy Callaghan (AUS) e a vice-líder, Caitilin Simmers (USA) nem estarão no Brasil. Outra australiana, Molly Picklum, mais a havaiana Bettylou Johnson, têm o mesmo número de pontos (mas Picklum foi mais regular durante a temporada) em uma ampla vantagem sobre a quinta colocada, Nikki van Dijk (AUS).

Uma curiosidade é que entre as quatro primeiras, nenhuma surfista venceu mais de uma etapa.

Além delas, mais australianas precisam fazer resultado no litoral do Rio de Janeiro: Sophie McCulloch e Bronte Macaulay. Atualmente em sétimo lugar na tabela de classificação, a portuguesa Teresa Bonvalot vem de um excelente Jogos Mundiais de Surfe com a equipe do seu país e é a única fora das cinco primeiras que venceu uma etapa do CS neste ano, a segunda delas, em Manly.

A melhor brasileira na classificação do CS é Luana Silva, em nono lugar. Nascida no Havaí e filha de pais brasileiros, esteve no CT deste ano, mas não avançou por conta da nota de corte no meio da temporada. Há menos de dois meses compete sob bandeira do Brasil.

Entre os seus melhores resultados estão o título da etapa de Portugal do CS em 2021 e, neste ano, dois quintos lugares (ficando pelas quartas de final), na etapa de Sunset Beach (Havaí) do CT e na de Manly, do CS.

Os confrontos de estreia das brasileiras

Bateria 1: Laura Raupp (BRA) x Bruna Cardarelli (BRA) x Teresa Bonvalot (POR) x Coco Ho (USA/Havaí)

Bateria 2: Yanca Costa (BRA) x Sol Aguirre (PER) x Keala Tomoda-Bannert (USA/Havaí) x Ariane Ochoa (ESP/País Basco)

Bateria 3: Maya Carpinelli (BRA) x Zoë Steyn (RSA) x Wakita Sara (JPN) x Bronte Macaulay (AUS)

Bateria 4: Nairê Marquez (BRA) x Matsuda Shino (JPN) x Paige Hareb (NZL) x Kirra Pinkerton (USA)

Bateria 5: Kayane Reis (BRA) x Anne dos Santos (BRA) x Mafalda Lopes (POR) Sawyer Lindblad (USA)

Bateria 6: Juliana Rodrigues (BRA) x Vahine Fierro (FRA) x Nonaka Minami (JPN) x Natasha van Greunen (RSA)

Bateria 7: Isabelle Nau (BRA) x Silvana Lima (BRA) x Rachel Presti (GER) x Yolanda Hopkins (POR)

Bateria 9: Sophia Medina (BRA) x Bettylou Sakura Johnson (USA/Havaí) x Arena Rodríguez Vargas (PER) x atleta a definir

Bateria 11: Mariana Areno (BRA) x Zoe McDougall (USA/Havaí) x Matsunaga Rina (JPN) x Samantha Sibley (USA)

Bateria 12: Isabela Saldanha (BRA) x Summer Macedo (BRA) x Camila Kemp (GER) x Sarah Brum (RSA)

Bateria 13: Luana Silva (BRA) x Júlia Duarte (BRA) x Havanna Cabrero (PUR) x Keely Andrew (AUS)

Bateria 14: Karol Ribeiro (BRA) x Kurokawa Hinako (JPN) x Alyssa Spencer (USA) x Leilani McGonagle (CRC)

Bateria 15: Tainá Hinckel (BRA) x Carolina Mendes (POR) x Zahli Kelly (AUS) x Nadia Erostarbe (ESP/País Basco)

Bateria 16: Yasmin Dias (BRA) x Francisca Veselko (POR) x Sophie McCulloch (AUS) x Chelsea Tuach (BAR)

Classificação do feminino do CS após cinco etapas: