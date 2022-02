Esqui estilo livre halfpipe feminino final - com Ailing (Eileen) Gu - melhores momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno

Uma das grandes histórias de Beijing 2022 foi o sucesso da estrela local Ailing (Eileen) Gu, que entrou em três eventos no esqui estilo livre e subiu ao pódio em todos. Após ser ouro no big air e prata no slopestyle, a chinesa fechou com chave de ouro ao vencer o halfpipe, sua prova preferida. Na primeira volta, ela já havia mostrado seu favoritismo com a nota 93.25. Na segunda, não deu chance para as adversárias, aumentando sua marca para 95.25.

O Canadá ficou com a prata e o bronze, nas mãos de Cassie Sharpe e Rachael Karker. Relembre como foi a disputa.

Este vídeo estará disponível nos EUA a partir do dia 2 de março (00:01 PST | 03:01 EST).