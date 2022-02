Ailing (Eileen) Gu entra para a história em Beijing 2022: 'Mudou minha vida para sempre'

Não é fácil lidar ou corresponder a expectativas aos 18 anos de idade, especialmente competindo em Jogos Olímpicos no seu próprio país. Isso só torna o que Ailing (Eileen) Gu fez em Beijing 2022 ainda mais especial.

Gu fechou sua campanha com três medalhas nos três eventos do esqui estilo livre em que competiu: ouro no big air, prata no slopestyle e ouro no halfpipe nesta sexta-feira, 18 de fevereiro.

"Foram duas semanas seguidas dos altos e baixos mais intensos por que já passei na minha vida", disse Gu. "Mudou a minha vida para sempre. O segundo que eu acertei aquele 1600 no big air eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma".

De origens chinesa e americana, Gu se tornou a primeira atleta do esqui estilo livre a ganhar três medalhas em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Geralmente, os atletas se especializam em uma ou duas provas.

"Nunca imaginaria que eu sairia com mais uma prata e outro ouro", contou a atleta mais jovem da República Popular da China a conquistar um ouro Olímpico de inverno.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020, Gu conquistou exatamente as mesmas medalhas que levou em Beijing 2022. Quer um exemplo maior de expectativa cumprida?

'Sua maior força é entregar sob pressão', diz treinador

Qual é o segredo de Gu ser tão consistente e vencedora nos últimos anos? Seu treinador, Misra Noto Torniainen tem a resposta.

"Ela é um animal", disse o treinador ao Olympics.com. "Ela lida muito bem com a pressão. Sua maior força é entregar sob pressão".

Também ao Olympics.com, Gu concordou: "Eu coloco mais pressão em mim mesma do que qualquer outra coisa. Eu lembro que eu trabalhei, sou eu quem ama o esporte, então eu esquio por mim mesma".

"Claro que também sou muito agradecida por todo o apoio que recebi, minha família, meus amigos, os fãs. Mas no fim das contas, quando esquio, quando estou lá em cima, quando estou embalada, sou apenas eu. Por isso eu amo esquiar. Eu faço por mim mesma". - Ailing (Eileen) Gu

A essência do esqui estilo livre, por Ailing (Eileen) Gu

E o que é o esqui estilo livre? Gu pode explicar melhor do que ninguém: "Esquiar é só diversão e individualidade, poder se expressar e encontrar o flow. Para mim, eu realmente o encontro no halfpipe", opinou. "Poder sentir o ritmo das paredes, fazer grabs únicos, tentar eixos diferentes, girar em direções diferentes, é muito divertido e é a essência do esporte".