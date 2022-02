Alerta de medalha: Ailing (Eileen) Gu para a história com o ouro no esqui big air feminino em Beijing 2022

Uma terça-feira histórica no Big Air Shougang, com a primeira medalha de ouro de sempre no big air do esqui estilo livre em Jogos de Inverno, evento que faz sua estreia no programa em Beijing 2022 e também um dos mais aguardados.

Entre as finalistas, duas medalhistas do big air nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020: a de ouro Ailing (Eileen) Gu (CHN) e Kirsty Muir (GBR), de prata. Além delas, outros grandes nomes como Tess Ledeux (FRA), campeã dos X Games 2022 e líder da atual temporada do big air, e Anastasia Tatalina (ROC), campeã mundial de 2021.

As duas primeiras descidas

Na primeira descida, a francesa Tess Ledeux girou quatro vezes e meia no ar para não deixar dúvidas nos juízes, fazendo a melhor parcial entre as 12 finalistas, menos de um ponto na frente da segunda colocada, a chinesa Gu.

Na descida seguinte, Ledeux (FRA) aplicou um giro de 1440 graus e manteve a liderança geral, mas agora com a segunda colocação da suíça Mathilde Gremaud, que fez um salto surpreendente, a melhor entre todas nessa segunda descida.

Preferida da torcida local, Gu, caiu para a terceira posição. Restava a terceira e última descida.

Salto para o ouro

Era a hora de definir a primeira medalha de ouro Olímpica da história no big air do esqui estilo livre.

A última hora para Gu dar a reviravolta na tabela e entrar para a história, em casa. Chance para Ledeux deixar bem claro para todos o excelente momento da carreira e eternizar o seu nome. Oportunidade para Gremaud ser campeã Olímpica no dia do seu aniversário de 22 anos, 8 de fevereiro.

A disputa acabou ficando entre Muir (GBR), Megan Oldham (CAN), Gu (CHN), Gremaud (SUI) e Ledeux (FRA). A britânica, quarta colocada, arriscou mas acabou caindo na aterrissagem. A canadense Oldham não conseguiu pontos suficientes para estar entre as três primeiras.

O pódio estava entre Gu, Ledeux e Gremaud. Restava apenas definir a ordem.

Das três, Gu foi a primeira descer. Não queria fazer por menos, girou - incríveis - 1620 graus no salto e foi para a liderança. Ela nunca havia conseguido realizar essa manobra antes. Conseguiu no momento de maior pressão.

Sem palavras.

A chinesa deixou toda a responsabilidade para as adversárias, Gremaud e Ledeux. Se ambas quisessem o ouro, era preciso arriscar. A suíça caiu ao pousar. A francesa não fez um salto tão bom quanto que fizera na primeira descida.

O primeiro ouro da história do big air do esqui estilo livre em Jogos Olímpicos é chinês, é de Ailing (Eileen) Gu.

A campeã Olímpica em frases

"Este foi o melhor momento da minha vida. O momento mais feliz, o dia mais feliz, o que seja...da minha vida. Não posso acreditar no que aconteceu", disse Gu na coletiva de imprensa após a cerimônia de premiação.

Sobre a manobra final de 1620 graus, ela comentou: "Foi uma manobra que eu nunca havia feito antes, nunca havia tentado antes. Sim, pensei muito nela, mas executá-la na minha terceira descida na primeira final Olímpica do big air da história significa o mundo para mim", finalizou.

Resultados finais

1º - Ailing (Eileen) Gu (CHN) - 188.25

188.25 2º - Tess Ledeux (FRA) - 187.50

- 187.50 3º - Mathilde Gremaud (SUI) - 182.50

Big air masculino do esqui estilo livre em Beijing 2022

O big air do esqui estilo livre continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a competição masculina nesta quarta-feira dia 9 de fevereiro, com o o evento que vale medalha, a partir das 11:00 hora local (00:00 hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do big air do esqui estilo livre de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.