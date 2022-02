Alerta de medalha: Ailing (Eileen) Gu conquista segundo ouro e terceira medalha em Beijing 2022 no halfpipe

Ouro mais uma vez!

Melhor colocada no classificatório, Ailing (Eileen) Gu (CHN) conquistou sua terceira medalha em Beijing 2022, a segunda de ouro, desta vez em uma das suas provas preferidas, o halfpipe feminino do esqui estilo livre. A vitória veio na manhã desta sexta-feira, 14º dia de Jogos, depois de atingir a nota de 95.25. A prata ficou com a campeã de PyeongChang 2018, Cassie Sharpe (CAN) e o bronze ficou com Rachael Karker (CAN), em sua primeira participação.

"Foram duas semanas com os mais intensos altos e baixos que eu já tive em minha vida. Tudo isso mudou a minha vida para sempre. Quando eu fiquei entre as 16 no big air eu sabia que a minha vida jamais seria a mesma", disse a campeã Olímpica, Ailing (Eileen) Gu, sobre a terceira medalha nos Jogos.

O Olympics.com conta como foi o evento que encerrou as competições femininas do esqui estilo livre destes Jogos Olímpicos de Inverno.

Com 12 competidoras na final, na primeira série de descidas, o Jardim Secreto do Parque de Neve de Genting começou vendo Gu cravar 93.25 e fechar esta primeira parcial na frente. O Canadá ficou em segundo e terceiro, com Cassie Sharpe e Rachael Karker, respectivamente.

Atual campeã Olímpica, Sharpe melhorou a sua nota na segunda descida, mas estava praticamente impossível superar a jovem chinesa. Gu, que aproveitou bem os 220m do Jardim Secreto. Com altura e variedade nas manobras, conseguiu melhorar seu índice ao marcar 95.25. e manteve a ponta, melhorando o índice. As posições não se alteraram, com Ailing (Eileen) Gu (CHN) em primeiro, com Sharpe em segundo e Karker em terceiro.

Na descida de despedida, a terceira, entrada das esquiadoras se inverteu, sendo as últimas colocadas as primeiras a entrar. A canadense Sharpe, campeã em PyeongChang 2018, bem que tentou. Insistiu e melhorou a pontuação em 0.75, mas estava difícil passar Gu, que fez a última volta para cumprir o protocolo e assegurar sua terceira medalha em Pequim, seu segundo ouro - venceu no big air e foi prata no slopestyle. A prata ficou com Cassie Sharpe (CAN) e o bronze com Rachael Karker (CAN).

Ailing (Eileen) Gu resume o que é o esqui para ela: "Esquiar se trata de diversão e individualidade, ser capaz de se expressar e achar o seu ritmo, e eu achei o meu no halfpipe."

Resultados finais

Ouro: Ailing (Eileen) Gu (CHN) - 95.25

- 95.25 Prata: Cassie Sharpe (CAN) - 90.75

- 90.75 Bronze: Rachael Karker (CAN) - 87.75

O esqui estilo livre em Beijing 2022

O halfpipe do esqui estilo livre continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização das finais do masculino neste sábado dia 19 de fevereiro a partir das 9:30 hora local de Pequim (22:30 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do halfpipe do esqui estilo livre de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

