Alerta de medalha: Mathilde Gremaud supera Ailing (Eileen) Gu e é ouro no slopestyle feminino do esqui estilo livre em Beijing 2022

Mathilde Gremaud de ouro!

Depois de ter sido medalhista de prata há quatro anos, em PyeongChang 2018, a suíça que recentemente completou 22 anos idade, é a campeã Olímpica do slopestyle feminino do esqui estilo livre.

No Jardim Secreto do Parque de Neve de Genting, a melhor nota das três séries foi a que valeu para dar o título a Gremaud. Depois de haver se classificado na 12ª e última posição para a final, em sua segunda descida ela cravou 86.56. Não foi mais superada e assegurou sua segunda medalha em Pequim - ela já havia sido bronze no big air feminino do esqui estilo livre.

Ailing (Eileen) Gu (CHN) só garantiu a prata em sua terceira e última volta. Melhor colocada no classificatório, Kelly Sildaru (EST) ficou com o bronze.

O Olympics.com faz um resumo da final Olímpica do slopestyle feminino do esqui estilo livre.

As duas primeiras descidas

A estoniana teve a melhor nota na primeira descida (82.06) - que daria mais tarde a medalha de bronze para ela -, bem acima das rivais mais próximas nesta série, nomeadamente Tess Ledeux (FRA) e Ailing (Eileen) Gu (CHN), com 72.91 e 69.90, respectivamente. Medalhista de prata em PyeongChang 2018 e candidata ao ouro, Mathilde Gremaud (SUI) passou para a final como a 12ª (última classificada). Na manhã desta terça não foi bem na primeira, mas na segundo rodada recuperou-se e fez o maior índice da prova até então, com 86.56.

Anastasia Tatalina (ROC) cravou 74.12 e foi para o quarto lugar, enquanto que Maggie Voisin (USA) garantiu provisoriamente o bronze com 74.28. Sildaru não foi bem na segunda série, assim como Johanne Killi (NOR), segunda melhor colocada no classificatório. Gu passou reto nos obstáculos, não melhorou a pontuação e estava, por enquanto, fora do pódio.

Pareciam querer gastar todas as fichas na terceira e última volta.

A definição do ouro

Na última rodada, Tatalina melhorou a nota em relação à segunda série, e de quarto foi para terceiro. Gu fez uma volta limpa, com prudência e eficiência, o que deu a ela 86.23 e a segunda colocação.

Mas ainda estava tudo em aberto. A próxima a descer, Killi, apesar de não ter feito boas primeiras corridas, apostou todas as fichas na terceira. Foi melhor, mas insuficiente para o pódio. A estoniana Sildaru também não conseguiu melhorar os pontos e, com isso, o pódio estava definido com:

Ouro: Mathilde Gremaud (SUI) - 86.56

Prata: Ailing (Eileen) Gu (CHN) - 86.23

Bronze: Kelly Sildaru (EST) - 86.06

O esqui estilo livre em Beijing 2022

O slopestyle do esqui estilo livre continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização da fase classificatória masculina nesta terça-feira dia 15 de fevereiro a partir das 12:30 hora local de Pequim (1:30 pela hora de Brasília).

