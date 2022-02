Esqui estilo livre big air feminino final - com Ailing (Eileen) Gu - melhores momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno

O big air do esqui estilo livre foi um dos eventos mais aguardados em Beijing 2022, já que fazia sua estreia no programa dos Jogos Olímpicos de Inverno. E a decisão feminina foi pra lá de emocionante, com Ailing (Eileen) Gu dando à anfitriã República Popular da China o primeiro ouro de sempre na disputa.

A final do evento foi bastante equilibrada, mas Gu conseguiu o título ao girar incríveis 1620 graus no salto logo na primeira descida e não conseguir mais ser superada. A prata ficou com a francesa Tess Ledeux, e o bronze com a suíça Mathilde Gremaud.

Este vídeo estará disponível nos EUA a partir do dia 2 de março (00:01 PST|03:01 EST).