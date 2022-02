Resumo do esqui estilo livre em Beijing 2022 - principais histórias, momentos e recordes 

O esqui estilo livre nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 contou com 13 eventos emocionantes e foi uma disciplina em os anfitriões levaram metade das medalhas de ouro ofertadas. Ailing (Eileen) Gu foi uma das atrações principais de Beijing 2022 e fez jus ao hype com performances espetaculares e consistentes ao longo dos Jogos, conquistando dois ouros e uma prata. Qi Guangpu e Xu Mengtao ganharam o ouro nos aerials masculino e feminino.

Walter Wallberg e Jakara Anthony fizeram história no moguls pela Suécia e Austrália, respectivamente. O norueguês Birk Ruud ganhou o ouro inaugural do big air masculino, enquanto a equipe americana levou o primeiro o ouro do aerials equipe mista.

A esquiadora suíça Mathilde Gremaud conquistou o ouro no dia seguinte nas finais femininas do slopestyle, superando Gu e Kelly Sildaru com uma segunda volta espetacular. O inovador Alex Hall deslumbrou no evento de slopestyle masculino com uma corrida fantástica marcando 90,01 na primeira rodada para ganhar o ouro para os EUA.

No esqui cross, a Suíça levou 1º e 2º lugares no evento masculino com Ryan Regez, de 29 anos, que competia em sua primeira Olimpíada, conquistando o ouro e Alex Fiva, o atual campeão mundial e competidor mais velho do evento, com 36 anos, levando a prata. No evento feminino, a sueca Sandra Naeslund, de 25 anos, conquistou o título depois de vencer os outros prêmios em sua carreira estelar.

O neozelandês Nico Porteous, que conquistou o bronze em 2018, fechou o programa de estilo livre saltando até o topo do pódio para vencer o halfpipe masculino depois de conseguir impressionantes 93,00 em sua primeira corrida nas finais.

Três principais momentos

1 - Gu faz jus ao hype

Ailing (Eileen) Gu começou sua campanha fazendo três corridas espetaculares no ar. Ela creditou nove anos tocando piano por sua vitória pela medalha de ouro. "Penso em todos os meus truques como um ritmo e música. O vento nos meus ouvidos, a velocidade na minha volta enquanto giro, tudo acelera. Há uma mudança no ritmo."

Ela levou a prata no slopestyle antes de ganhar outro ouro em seu evento mais forte, o halfpipe. Sua segunda pontuação de 95,25 nunca seria superada. É seguro dizer que esses foram os Jogos em que Ailing (Eileen) Gu se tornou um nome familiar nos Jogos de Inverno.

A medalhista de ouro Ailing Eileen Gu da equipe da China comemora com sua medalha Foto: 2022 Getty Images

2 - O novo rei do moguls

A Olimpíada é amada por suas estrelas que já são de casa, mas o palco está sempre lá para que novas estrelas surjam. E foi o caso de Walter Wallberg.

O jogador de 21 anos, que não tinha títulos em Copas do Mundo e que já havia passado por três cirurgias no joelho em dois anos, não podia ser parado.

A reação de espanto de Wallberg quando viu sua pontuação final de 83,23 (1,05 pontos a mais que Mikael Kingsbury) refletiu a do mundo que assistia. Ele fez uma corrida estelar para conquistar a primeira medalha da Suécia no moguls e ganhou um telefonema pessoal do primeiro-ministro.

SAIBA MAIS: Momento do Dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 - 5 de fevereiro: sueco Walter Wallberg surpreende Mikael Kingsbury no moguls masculino

Walter Wallberg Foto: 2022 Getty Images

3 - A República Popular da China leva todas no aerials individual

Após a decepção de terminar com a prata no evento por equipes mistas, a China se recuperou com dois atletas Olímpicos experientes conquistando ouro no aerials individual.

Na final com os super seis, Xu, 31, venceu com 108,61. "Esta é a primeira medalha de ouro da China no aerials feminino e é super legal."

Inspirado no ouro de Xu, Qi teve uma atuação memorável. "Estou muito feliz que meu pessoal está aqui comigo. Posso sentir que eles estão muito felizes e animados."

E continuarão assim nos próximos anos, já que o futuro da China no esqui estilo livre parece realmente muito brilhante.

A medalhista de ouro, Xu Mengtao, da equipe da China, reage durante a final do aerials feminino no esqui estilo livre Foto: 2022 Getty Images

O que eles disseram

Sinto-me tão americana quanto chinesa. Eu cresci passando de 25 a 30 por cento de cada ano na China. Na verdade, a torre aqui eu posso ver da minha casa em Pequim. Minha missão é usar o esporte como uma força de união.”

Ailing (Eileen) Gu fala sobre ganhar o ouro na competição do big air

"Honestamente, isso parece algo que saiu de uma cena de filme. Estou nas nuvens agora! Eu realmente não sei como explicar isso. É meu primeiro pódio no big air e é aqui nos Jogos Olímpicos. Que coisa incrível."

Colby Stevenson sobre ganhar a medalha de prata no evento inaugural do big air

"Sim, foi definitivamente um dia louco ontem, eu mal cheguei às finais. Mas hoje foi um novo dia, acordei com boas energias, positividade. E eu estava animado para esquiar. Agora tenho um conjunto completo das três medalhas. Isso é muito, muito emocionante. E estou realmente empolgado. É simplesmente insano."

Mathilde Gremaud reage após ganhar o ouro no esqui estilo livre spolestyle

O medalhista de prata dos EUA Colby Stevenson comemora na cerimônia pós-triunfo no big air Foto: 2022 Getty Images

Lista completa de medalhas do esqui estilo livre em Beijing 2022

Moguls masculino:

Ouro: Walter Wallberg (Suécia)

Prata: Mikael Kingsbury (Canadá)

Bronze: Horishima Ikuma (Japão)

Moguls feminino:

Ouro: Jakara Anthony (Austrália)

Prata: Jaelin Kauf (EUA)

Bronze: Anastasiia Smirnova (ROC)

Big air feminino:

Ouro: Ailing (Eileen) Gu (República Popular da China)

Prata: Tess Ledeux (França)

Bronze: Mathilde Gremaud (Suíça)

Big air masculino:

Ouro: Birk Ruud (Noruega)

Prata: Colby Stevenson (EUA)

Bronze: Henrik Harlaut (Suécia)

Aerials equipes mistas:

Ouro: EUA

Prata: República Popular da China

Bronze: Canadá

Aerials feminino:

Ouro: Xu Mengtao (República Popular da China)

Prata: Hanna Huskova (Belarus)

Bronze: Megan Nick (EUA)

Slopestyle feminino:

Ouro: Mathilde Gremaud (Suíça)

Prata: Ailing (Eileen) Gu (República Popular da China)

Bronze: Kelly Sildaru (Estônia)

Slopestyle masculino:

Ouro: Alex Hall (EUA)

Prata: Nick Goepper (EUA)

Bronze: Jesper Tjader (Suécia)

Aerials masculino:

Ouro: Qi Guangpu (República Popular da China)

Prata: Oleksandr Abramenko (Ucrânia)

Bronze: Ilia Burov (ROC)

Esqui cross feminino:

Ouro: Sandra Naeslund (Suécia)

Prata: Marielle Thompson (Canadá)

Bronze: Daniela Maier (Alemanha)

Halfpipe feminino:

Ouro: Ailing (Eileen) Gu (República Popular da China)

Prata: Cassie Sharpe (Canadá)

Bronze: Rachael Karker (Canadá)

Esqui cross masculino:

Ouro: Ryan Regez (Suíça)

Prata: Alex Fiva (Suíça)

Bronze: Sergey Ridzik (ROC)

Halfpipe masculino:

Ouro: Nico Porteous (Nova Zelândia)

Prata: David Wise (EUA)

Bronze: Alex Ferreira (EUA)