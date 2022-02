Alerta de medalha: EUA vencem ouro no aerials por equipes mistas em Beijing 2022 

Os Estados Unidos escreveram seu nome na história Olímpica do esqui estilo livre ao vencerem a primeira prova de aerials por equipes mistas realizada em Jogos Olímpicos de Inverno, realizada nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, em Beijing 2022, no Parque de Neve de Genting.

A equipe americana, formada por Ashley Caldwell, Christopher Lillis e Justin Schoenfeld terminou o evento com 338.34 pontos, acima dos 324.22 da República Popular da China que terminou com a prata, e do Canadá, que acabou com o bronze ao fazer 290.38 pontos.

Os times eram formados por dois homens e uma mulher. A consistência da equipe americana, com performances equilibradas em termos de pontos, foi crucial para a vitória na pista do Jardim Secreto.

Anfitriões vinham como favoritos

A equipe do país anfitrião desses Jogos era uma das favoritas, já que tinha vencido quatro dos sete eventos por equipes da Copa do Mundo desde que a competição foi introduzida. O ROC, que ganhou os outros três, era outro que vinha forte pelas medalhas, pois tinha sido campeão mundial ano passado.

Entretanto, o ROC acabou sendo uma das equipes eliminadas após a primeira bateria final, ao lado de Belarus.

Manobras arriscadas garantem ouro

Na segunda e última bateria, a disputa pelo ouro ficou entre americanos e chineses. E o segundo salto da China, de Zongyang Jia, acabou sendo determinante para o resultado: ele acabou caindo e terminou apenas com uma nota de 96.02.

Por outro lado, Lillis obteve a melhor nota de toda a bateria, 135 pontos, praticamente garantindo o triunfo dos americanos. Com a boa margem, bastou a Scheonefeld obter uma pontuação de 114.48 para selar o triunfo.

Aerials e slopestyle feminino a seguir

As próximas provas do esqui estilo livre são o aerials e o slopestyle feminino, cujas medalhas serão distribuídas no dia 14 de fevereiro. Confira a programação completa do esporte aqui.