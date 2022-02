Momento do Dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 - 5 de fevereiro: sueco Walter Wallberg surpreende Mikael Kingsbury no moguls masculino

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 estão repletos de momentos de ação todos os dias, mas escolheremos o melhor deles ao final de cada dia de competição, quando Pequim estiver descansando. Hoje: Walter Wallberg surpreende em dia histórico para o Canadá.

Walter Wallberg foi coroado novo "Rei dos Moguls" ao superar o favorito Mikael Kingsbury

O sueco Walter Wallberg foi o destaque em um primeiro dia repleto de quebras de recordes nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

O atleta de 21 anos, natural da cidade de Bollnäs, surpreendeu a todos no moguls masculino do esqui estilo livre ao derrotar o canadense Mikael Kingsbury, o maior de todos os tempos na prova, com uma apresentação irretocável, que rendeu a primeira medalha de ouro do seu país nesta modalidade.

Wallberg já tinha confirmado o bom momento mais cedo no Parque de Neve de Genting após superar o então atual campeão Olímpico na segunda etapa do evento. O resultado acabaria colocando o sueco como último a se apresentar na terceira e última bateria

Depois de o canadense obter uma nota de 82.18 na última passagem, Wallberg estava pressionado: o sueco - que nunca venceu uma etapa da Copa do Mundo - precisaria fazer a melhor performance de sua vida para ficar com o ouro.

No entanto, ele não decepcionou.

"Esse ouro era meu objetivo desde pequeno," disse Wallberg, que fez uma pontuação de 83.23. "Batalhei muito por isso, é impressionante".

Apesar de não terminar com a posição que almejava, a medalha de Kingsbury também teve um gostinho especial.

Ao obter seu terceiro pódio Olímpico, o canadense ajudou seu país a chegar à marca de 201 medalhas na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mais cedo, sua compatriota Isabelle Weidemann obteve o bronze na patinação de velocidade 3000m feminina e chegou à medalha de número 200.

Irene Shouten, dos Países Baixos, acabou com o ouro e o novo recorde Olímpico, com um tempo de 3min56s93, e a italiana Francesca Lollobrigida levou a prata.