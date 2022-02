Alerta de medalha: Walter Wallberg desbanca Mikael Kingsbury e fica com ouro do moguls masculino em Beijing 2022

O primeiro conjunto de medalhas do esqui estilo livre saiu neste sábado, 5 de fevereiro, com o ouro inesperado de Walter Wallberg, da Suécia, no moguls masculino. Com nota de 83.23, ele surpreendeu para ganhar sua primeira medalha Olímpica.

A prata ficou com Mikael Kingsbury (Canadá), com nota 82.18. Completou o pódio Horishima Ikuma (Japão) com 81.48 que garantiram o bronze.

Wallberg, 21 anos, desbancou o favorito Kingsbury, que tentava a defesa do título Olímpico. O canadense conquistou sua terceira medalha Olímpica consecutiva, segunda de prata, o primeiro a fazê-lo no moguls.

O sueco já havia mostrado que estava em forma na segunda descida da final, a qual terminou na primeira colocação.

Esta foi a segunda participação Olímpica de Wallberg, que foi vigésimo primeiro em PyeongChang 2018. Na atual temporada da Copa do Mundo, o sueco tinha duas pratas e um bronze.

O moguls feminino será decidido neste domingo, 6 de fevereiro, a partir das 18:00 locais (7:00 de Brasília), com participação da brasileira Sabrina Cass.

Mais informações em instantes.