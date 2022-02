120 milhões de curtidas: Ailing (Eileen) Gu e a superestrela chinesa Lay Zhang falam sobre gravar uma música juntos - "Nós podemos fazer um rap!" 

Recém-chegada depois de agitar os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, Ailing (Eileen) Gu já está em sua próxima aventura mundial e no topo das paradas.

O fenômeno do esqui estilo livre apareceu ao vivo no Douyin (precursor do TikTok da China) com o cantor e ator superstar Lay Zhang (Zhang Yixing) - ex-integrante da megabanda de K-Pop Exo - e eles conversaram sobre gravar uma música juntos.

"Eu quero cantar uma música com Gu", disse Zhang no '冠军驾到' (Chagada dos campeões) em um show de Douyin.

"Nós podemos fazer um rap", respondeu Gu. "As montanhas nevadas podem ser o pano de fundo para o videoclipe."

"Nós também podemos tentar alguns saltos de esqui na neve. Você gostaria de praticar snowboard ou esquiar?", a campeã Olímpica perguntou à Zhang.

"Na verdade, não sou muito bom em nenhum dos esportes", admitiu a megaestrela chinesa, rindo.

"Não importa," Gu continuou, "Nós podemos tentar esquiar primeiro, eu vou preparar tudo com antecedência!"

Enquanto Gu e Zhang conversavam no programa apresentado por Liu Yuxi, um dos mais famosos apresentadores de esportes da TV da China, as visualizações e curtidas acumularam milhões: 18 milhões de pessoas estavam assistindo ao vivo no pico de audiência, com o vídeo acumulando mais de 120 milhões de curtidas.

Gu conquistou 17,6 milhões de seguidores em 15 dias na plataforma, com esse número ainda aumentando rapidamente.

Ailing (Eileen) Gu, no '冠军驾到' (Chegada dos Campeões)Douyin (TikTok) ao vivo com Liu Yixin (Lay Zhang) e o anfitrião Zhang Yuxi. (Screengrab)

Ailing (Eileen) Gu: escrever um livro, escrever canções, vencer na vida

Após um histórico hat-trick de medalhas em Beijing 2022, Gu, nascida na Califórnia, tem o mundo na palma da mão e agora parece pronta para sair do pódio olímpico para o estúdio de gravação com uma das maiores estrelas da China.

Escrever a música também deve vir naturalmente - Gu já está escrevendo um livro e diz que mantém diários desde os cinco anos de idade sobre sua infância e sobre sua criação entre duas culturas.

"Crescer é um processo precioso para mim", disse ela no show de Douyin, "Comecei a escrever diários quando tinha cerca de cinco anos. Queria registrar os momentos."

"O conteúdo do meu livro vem dos meus diários, que são sobre minhas experiências de crescimento, não apenas minhas experiências como atleta."

E a música também não será problema para ela já que também é uma pianista talentosa.

Gu disse que usa piano e composição de músicas como uma maneira de "ficar na minha própria cabeça", dizendo que ela é introvertida de coração e que isso a ajuda a se proteger de todo o barulho do lado de fora.

Ailing (Eileen) Gu: a garota com o traje de esqui de dragão

O traje de esqui de Gu também chamou a atenção de Lay Zhang:

"Eu notei os elementos chineses no uniforme de Gu. Você mesmo os desenhou?

"Sim," disse Gu, "Exatamente!"

"Eles são ótimos!" elogia Zhang, antes que Gu fosse perguntada de onde veio a inspiração para o traje.

"Há um dragão chinês nas costas do uniforme", diz ela.

"O dragão chinês é o símbolo de energia, confiança e às vezes magia, o que me traz sorte durante a competição."

"Através da imagem do dragão chinês, posso compartilhar meu sentimento sobre o esqui com o mundo inteiro."

Ailing (Eileen) Gu se tornou uma grande celebridade na China após Beijing 2022. (Foto de Getty Images) Foto: 2022 Getty Images

Ailing (Eileen) Gu: sobre lidar com o hype e se tornar um ícone para milhões

Com apenas 18 anos, Gu se tornou um ícone instantaneamente reconhecível por milhões de chineses em todo o mundo.

Mas ela está lidando bem com a atenção e vê o "estresse" como neutro e não negativo.

Ela diz: "Às vezes o estresse é energia, e você pode escolher como usá-lo. Se você ver o estresse como algo ruim, às vezes você não consegue dar o seu melhor."

"Se o estresse for transformado em energia, você pode se sair melhor na hora da competição."

"Quando pratico minhas corridas, meu treinador me diz que para o cérebro o estresse não é diferente de estar super animado. O que importa é o que você faz com isso, a escolha é sua."

"Tudo o que sei sobre o estresse vem de mim mesmo (minha experiência), não de outras pessoas. Eu sempre quero melhorar, então estabeleço metas e tento usar o estresse, a pressão."

Então, como é ser um ídolo?

"Quero agradecer às pessoas que me veem como ídolo. No entanto, ser um ídolo não tem um impacto tão grande em mim."

"Minha vida pertence a mim, eu só faço o que amo. É ótimo se as pessoas me apoiarem, pois posso incentivar mais crianças a praticar esportes de inverno ou a fazer o que quiserem."