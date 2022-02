Princesa da Neve e Rei das Batatas Fritas: atletas Olímpicos de inverno e seus apelidos curiosos

Qual é o elo comum entre o 'Menino Repolho', o 'McLovin' e o 'Búfalo de Kamyshly'? Não, eles não são itens em um menu de fast-food com tema exótico. Esses são todos apelidos de atletas Olímpicos que competiram em Beijing 2022.

O Olympics.com leva você a um tour rápido pelos maiores apelidos encontrados nas encostas geladas, nos trajetos e nas pistas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

Ailing (Eileen) Gu, a Princesa da Neve

A 'Princesa da Neve', Ailing (Eileen) Gu, é a rainha do pedaço desde sua chegada a Pequim. A estrela chinesa tem duas medalhas de ouro e uma de prata, e seus 1,3 milhão de fãs no Weibo podem atestar o imenso poder de carisma desse fenômeno do esqui estilo livre que se tornou quase um membro da realeza nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Lee Sangho, o Menino Repolho

A sensação do snowboard da República da Coreia, Lee Sangho, aperfeiçoou seu ofício em terras que originalmente eram campos de repolho em sua cidade natal, Sabuk. A história de Cinderela do jovem de 26 anos cativou os fãs em casa, que se referem a ele carinhosamente como 'menino Repolho'. Lee ganhou uma medalha de prata no slalom gigante paralelo masculino em PyeongChang há quatro anos e foi quinto colocado em Beijing 2022.

LEE Sangho

Arianna Fontana, a Blonde Arrow

A atleta Olímpica de inverno mais bem-sucedida da Itália ganhou não um, mas dois apelidos durante sua longa e bem-sucedida carreira no esporte. Conhecida como 'Blonde Arrow' (flecha loira) ou 'Blonde Angel' (Anja Loira), a 11 vezes medalhista Olímpica voou direto para o pódio em Beijing 2022, com um ouro e duas pratas nestes Jogos Olímpicos de Inverno.

Bart 'Swings on Wings'

‘Swings on Wings (Batendo as asas em inglês) certamente tem um toque mais cativante do que 'Batendo nos patins', o que é sem dúvida o motivo pelo qual o velocista belga Bart Swings ganhou o apelido, apesar de passar a maior parte de seus dias patinando no gelo. O atleta de 31 anos, que conquistou o primeiro ouro Olímpico de inverno da Bélgica desde 1948 em Beijing 2022.

Bart (batendo as asas) 'Swings with Wings' Swings Foto: 2022 Getty Images

Mark 'McLovin' McMorris

O canadense Mark McMorris tem um coração meio hippie, o que o levou ao apelido de 'McLovin’. Um dos participantes mais queridos no circuito de snowboard, o três vezes medalhista Olímpico de bronze de 28 anos também é conhecido como 'McRib', 'Brilhante' e 'The Closer'. Mas para uma manifestação perfeita de todos os sentimentos pegajosos, você não pode ficar melhor do que o 'McLovin'.

Federica Brignone, a tigresa

Feroz, poderosa e acima de tudo rápida, a italiana Federica Brignone ganhou o apelido de 'A tigresa’ (La Tigre). Gritando na área de chegada do esqui alpino para conquistar a prata no slalom gigante e o bronze combinado em Beijing 2022, este ímã de medalha Olímpica é um tipo diferente de animal de esportes de inverno.

Sven Kramer, neerlandês voador

O neerlandês Sven Kramer vem voando alto desde Torino 2006, conquistando surpreendentes quatro medalhas de ouro ao longo do caminho. Não é difícil ver por que ele é conhecido como 'o Neerlandês Voador' nem, aliás, seu outro apelido - que é simplesmente 'o homem'.

Dave Ryding, o foguete

Desde os dias de 'Eddie A Águia' a equipe da Grã-Bretanha não tinha um atleta com um apelido que conquistou a nação da maneira que Dave Ryding, o Foguete, fez em Beijing 2022. O britânico voador venceu a primeira corrida da Copa do Mundo de esqui alpino em janeiro de 2022 e, embora seu 13º lugar no slalom Olímpico masculino possa não ter sido o pódio que ele esperava, ele sempre será 'o foguete' em nosso livro.

Eduard Latypov, Búfalo de Kamyshly

Eduard Latypov, do ROC, já ganhou medalhas de bronze Olímpicas em Beijing 2022, mas merece mais uma por ter um dos apelidos mais cativantes dos Jogos. O 'Búfalo de Kamyshly' não poderia ser um apelido mais adequado para capturar sua mistura única de força, poder e resistência.

Eduard (Buffalo de Kamyshly) 'Buffalo from Kamyshly' Latypov Foto: 2022 Getty Images

Chloe Kim, a Imugi

A sensação do snowboard dos EUA, Chloe Kim, definitivamente ganha o prêmio pelo apelido mais antigo. Kim nasceu no ano do dragão do zodíaco coreano e seu pai a apelidou de 'Imugi', que em coreano é um jovem dragão.

“Ser um dragão na tradição coreana é esperar 1.000 anos. Antes [você é] uma simples cobra", ele explicou.

Enquanto espera, Kim terá apenas que se contentar com o ouro, cortesia de duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, as duas que ela conquistou nos campeonatos mundiais, e seis primeiros lugares nos X Games.

Ted-Jan Bloemen, o TJ Flores

As coisas certamente estão florescendo para Ted-Jan Bloeman - ou TJ Flores, se você preferir - em Beijing 2022. O patinador canadense de velocidade competiu em três eventos diferentes, com seu melhor resultado um quinto lugar na perseguição por equipes masculinas.

Florescendo brilhante.

Ted-Jan Bloemen Foto: 2022 Getty Images

Tessa Worley, a Pulga

O apelido de Lionel Messi não é a única coisa que a francesa Tessa Worley compartilha com a lenda do futebol argentino. Worley anda bastante pelas pistas de esqui alpino, usando sua armação ágil de 157 cm para navegar pelos cursos com estilo e habilidade. La Puce (francês para 'a pulga') também é um nome carinhoso dado a entes queridos ou crianças - um apelido adequado para alguém tão amado no mundo alpino.

Alexis Pinturault, a Fera

Alexis Pinturault vem se destacando nas Olimpíadas desde Sochi 2014, conquistando duas medalhas de bronze e uma de prata antes de Beijing 2022. Apelidado por causa de sua estrutura muscular e grande capacidade física, 'a fera', como é conhecido na França, é uma das super-estrelas mais formidáveis ​​do esqui alpino.

Hallgeir Engebraaten, Rei das Batatas Fritas

O medalhista de ouro da perseguição por equipes masculina, Hallgeir Engebraaten, tem dois amores: patinação de velocidade e batatas fritas. Na verdade, ele ama tanto batatas fritas que seus amigos escolheram um apelido para ele baseado no snack saboroso, em vez do esporte em que ele obviamente se destaca.

"Gosto mais de batatas fritas", disse ele nas redes sociais. "Eles me chamam de 'rei das batatas fritas'."

Hallgeir Engebraaten Foto: Richard Heathcote/Getty Images

Kevin Drury, o Quadzilla

A estrela do esqui cross, Kevin Drury, teve sua besta interior canalizada em algumas performances estelares no circuito internacional. Nomeado em homenagem ao lendário monstro marinho Godzilla, este esquiador canadense de estilo livre seguiu um quarto lugar em PyeongChang 2018 com o 12º em Beijing 2022.

Kevin Drury Foto: 1 Getty Images

Shaun White, o Animal

Ele é um animal no mundo dos esportes de inverno, mas o apelido de 'Animal' da lenda do snowboard Shaun White talvez não tenha se originado da fonte que muitas pessoas pensariam. “Na verdade, tenho um novo apelido que está pegando”, disse ele à ESPN. "Os Muppets [série de TV] têm um baterista chamado Animal, e acho que me pareço com ele. O novo apelido é Shaun 'Animal' White".

Uma evolução em relação ao 'tomate voador' com o qual White foi sobrecarregado no início de sua carreira, apenas devido ao seu cabelo ruivo. Não é o melhor apelido para quem passou tanto tempo no topo da cadeia alimentar do snowboard.