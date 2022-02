Duplas mistas do curling em Beijing 2022: tudo que você precisa saber

As duplas mistas do curling é um dos nove eventos mistos dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, com o Comitê Olímpico Internacional continuando a trabalhar pela igualdade de gênero nos Jogos.

O evento foi introduzido ao programa Olímpico em 2018, quando os canadenses Kaitlyn Lawes e John Morris levaram a medalha de ouro. A competição será acirrada em Pequim, com várias equipes mostrando uma grande evolução nos últimos anos.

Começando em 2 de fevereiro, as duplas mistas vão dar a largada em Beijing 2022. Saiba mais sobre o formato, o que aconteceu em PyeongChang 2018, o que é diferente nesse evento e quais são as duplas favoritas, além de como seguir o evento.

Siga Beijing 2022 com o Olympics.com: você acompanha em território brasileiro toda a ação ao vivo!

Formato das duplas mistas do curling em Beijing 2022

O torneio de duplas mistas do curling em Beijing 2022 terá 10 equipes, com as duplas se enfrentando uma vez cada na fase preliminar.

As quatro melhores duplas ao final da fase preliminar vão direto às semifinais.

As equipes perdedoras nas semifinais se enfrentarão na partida pela medalha de bronze. As vencedoras das semis avançam para a partida da medalha de ouro das duplas mistas. Ambos os jogos que valem medalhas acontecem em 8 de fevereiro.

Nas duplas mistas, dois jogadores - um homem e uma mulher - arremessam cinco pedras por equipe, com outra já definida no início de um end. Um jogador arremessa a primeira e a quinta pedra, enquanto outro as três pedras do meio.

Isso difere dos eventos feminino e masculino, onde as equipes têm quatro jogadores que lançam duas pedras cada.

Um jogador lança a primeira e a quinta pedra e o outro lança as três do meio.

Outra diferença entre duplas mistas e masculino/feminino é que nas mistas os jogos duram oito ends em vez de 10, a não ser que ends extras sejam necessários.

A evolução das duplas mistas tem feito vários skips ('capitães') darem mais atenção ao evento, com o objetivo de ganhar mais medalhas Olímpicas.

"Muitos jogadores de ponta começaram a jogar duplas mistas e isso trouxe luz a essa disciplina, que merece ser tratada como igual ao jogo de quatro pessoas", disse o húngaro Zsolt Kiss, campeão mundial de mistas em 2013 e 2015, para o worldcurling.org.

Jenny Perret and Martin Rios of Switzerland compete against Kaitlyn Lawes and John Morris of Canada during the Curling Mixed Doubles Gold Medal Game at PyeongChang 2018. Foto: 2018 Getty Images

'A cerveja tem o mesmo gosto'

Os primeiros campeões Olímpicos de duplas mistas foram os canadenses Kaitlyn Lawes e John Morris, que derrotaram os suíços Jenny Perret e Martin Rios na final por 10-3.

Quando pediram para que ele comparasse a sensação de ganhar uma medalha nas mistas e no masculino, o campeão de Vancouver 2010 Morris disse: "A cerveja tem o mesmo gosto".

A Noruega - representada por Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten - recebeu a medalha de bronze após os Atletas Olímpicos da Rússia serem desclassificados.

Quais são as duplas mistas favoritas em Beijing 2022?

As 10 equipes classificadas são: República Popular da China, Grã Bretanha, República Tcheca, Noruega, Canadá, Suíça, Itália, Austrália e os EUA.

Os britânicos, Jennifer Dodds e Bruce Mouat, são um dos favoritos, apesar de esta ser a primeira aparição Olímpica deles. Eles venceram o Campeonato Mundial pela Escócia e Mouat foi o skip vice-campeão do último Mundial masculino.

Sempre uma nação importante no curling, a Suécia será representada por Almida de Val e Oskar Eriksson, medalhistas de bronze no Mundial de 2021. O Canadá, a nação mais apaixonada pelo curling, tentará repetir a medalha, mas Rachel Homan jogará com Morris desta vez.

Medalhistas de bronze em PyeongChang 2018 e prata no Mundial, os noruegueses Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten também são uma das equipes mais fortes na competição.

Como acompanhar o curling em Beijing 2022

As duplas mistas do curling são o primeiro evento a ser disputado em Beijing 2022, em 2 de fevereiro, no Centro Aquático National, transformado de Cubo D'Água em Beijing 2008 para Cubo de Gelo. As semifinais serão em 7 de fevereiro e saberemos os medalhistas Olímpicos em 8 de fevereiro, com a final começando às 20:05 no horário de Pequim (9:05 no horário de Brasília).