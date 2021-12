As origens e características da pedra do curling dos Jogos Olímpicos

As pedras do curling mudaram consideravelmente desde os primeiros registros de ‘um antigo jogo escocês’ que era disputado nos lagos e lagoas congelados do país mais ao norte da Grã-Bretanha. As pedras costumavam ser de muitas formas e tamanhos, e os jogadores escolhiam a variação mais útil para podê-las deslizar através de uma rachadura no gelo ou então para cobrir o alvo - tudo isso com o objetivo de obter uma vitória através da estratégia.

Atualmente a dimensão e o peso das pedras para os Jogos Olímpicos são padronizados, tendo 20kg cada uma, com largura de 278mm e altura de 136mm.

No entanto, algumas das notáveis tradições relativas às pedras do curling continuam vivas através daquelas que são usadas nos Jogos Olímpicos da Era Moderna.

De onde vêm as pedras do curling dos Jogos Olímpicos?

“Toda simples pedra do curling nos Jogos Olímpicos vem dessa pequena ilha próxima à costa da Escócia, chamada Ailsa Craig. E nenhuma outra pedra do curling se assemelha a uma pedra de Ailsa Craig," explicou Erika Brown, antiga skip da seleção norte-americana em um artigo na revista Scientific America.

As pedras do curling são feitas tradicionalmente de granito, material encontrado pelo mundo todo em distintas regiões como a Itália, os Estados Unidos, a Índia e a República Popular da China. No entanto, para o curling nada pode substituir as propriedades únicas do granito extraído de uma pedreira da ilha de Ailsa Craig, na costa do condado de Ayrshire, no sudoeste da Escócia.

O granito de Ailsa Craig é um dos mais rígidos e puros encontrados no mundo, e mantém sua forma apesar das condições úmidas da superfície do gelo onde o curling é jogado.

O granito "Ailsa Craig comum verde" é usado para criar o corpo da pedra Olímpica de curling. O granito "blue hone" - outro tipo que vem da ilha de Ailsa Craig - é então encaixada nela a fim de ser a parte da pedra que tem contato com o gelo. Resistente a rachaduras e à condensação, o material se encaixa perfeitamente em um esporte onde a capacidade de uma pedra de deslizar em uma superfície de maneira consistente é fundamental.

A ilha de Ailsa Craig Foto: 2009 Getty Images

O que há de tão especial na ilha de Ailsa Craig?

Ailsa Craig é uma pequenina ilha de 3.2km de circunferência e foi formada por erupções vulcânicas que se estenderam por dezenas de milhões de anos. À medida em que o magma se resfriava rapidamente, ele formou um granito que constitui atualmente a superfície da ilha.

Em tempos mais modernos, a ilha, que fica entre a Irlanda do Norte e a Escócia, é lugar que abrigou um castelo do século 16, uma prisão nos séculos 18 e 19 e, mais recentemente, tornou-se um santuário de pássaros com uma grande variedade de espécies, como gansos, papagaios-do-mar e gaivotas.

No entanto, é a composição molecular da pedra do granito Ailsa Craig que a torna tão única e adequada ao esporte do curling. Nenhum outro lugar do mundo produz um granito com a mistura de resistência ao calor e à umidade, somada à rigidez e resiliência, do que esta pequenina ilha escocesa.

Talvez Brown tenha resumido melhor sobre a magia de Ailsa Craig através dessas palavras: "Para nós, praticantes do curling, a ilha é um lugar místico."