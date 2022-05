Confira os jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei 2022

Vai começar o primeiro evento de seleções da temporada de 2022 do vôlei, a Liga das Nações. O torneio feminino acontece de 31 de maio a 17 de julho e o masculino de 7 de junho a 24 de julho, em diversos países, incluindo o Brasil.

A seleção masculina, comandada por Renan Dal Zotto, tentará defender o título da última temporada, enquanto a feminina, treinada por José Roberto Guimarães, ainda busca o primeiro troféu na competição anual. Elas foram à final em 2019 e 2021, perdendo para seu principal algoz, os EUA.

Em Tóquio, o Brasil foi prata com a seleção feminina e terminou na quarta colocação no masculino, primeira vez que o time ficou sem medalha desde Sydney 2000. Nomes como Natália, Camila Brait e Douglas Souza anunciaram a aposentadoria das seleções desde então.

A edição de 2022 é a quarta da Liga das Nações, que no calendário internacional substituiu - no caso do masculino - a antiga Liga Mundial, que existiu de 1990 a 2017. No feminino, passou a fazer parte no lugar do antigo Grand Prix, que durou de 1993 a 2017.

Na primeira fase, as equipes competem entre si em grupos de oito durante três semanas, e os oito melhores avançam para as quartas de final.

As partidas femininas serão sediadas em Shreveport-Bossier (EUA), Ancara (Turquia), Brasília, Quezon City (Filipinas) e Calgary (Canadá), com a fase final em Ancara.

Já os homens competem na capital brasileira, também em Ottawa (Canadá), Quezon City (Filipinas), Sofia (Bulgária), Osaka (Japão) e Gdansk (Polônia), antes das rodadas finais em Bolonha (Itália).

A transmissão da Liga das Nações no Brasil é do Sportv 2.

EXCLUSIVA COM GABI | 'O Brasil tem um diferencial no conjunto'

Jogos da seleção feminina na Liga das Nações

Horário de Brasília

Brasil x Alemanha - 31 de maio - 19:00

Brasil x Polônia - 2 de junho - 16:00

Brasil x República Dominicana - 3 de junho - 19:00

Brasil x Estados Unidos - 4 de junho - 22:00

Brasil x Turquia - 15 de junho - 21:00 - jogo em Brasília

Brasil x Países Baixos - 16 de junho - 21:00 - jogo em Brasília

Brasil x Itália - 18 de junho - 15:00 - jogo em Brasília

Brasil x Sérvia - 19 de junho - 10:00 - jogo em Brasília

Brasil x República Popular da China - 28 de junho - 11:00

Brasil x República da Coreia - 30 de junho - 14:00

Brasil x Bulgária - 1º de julho - 14:00

Brasil x Tailândia - 2 de julho - 10:30

Convocadas da seleção feminina para a Liga das Nações

As convocadas por José Roberto Guimarães para a seleção feminina são:

Ana Carolina - central - Praia Clube

Ana Cristina - ponteira - Fenerbahçe SK (TUR)

Bruna Honório - oposta - KS Developres Rzeszów (POL)

Cláudia Bueno - levantadora - Praia Clube

Diana - central - Barueri Volleyball Club

Gabi - ponteira - Vakifbank SK (TUR)

Julia Bergmann - ponteira - Georgia Tech (Estados Unidos)

Julia Kudiess - central - Minas TC

Karina Souza - ponteira - Sesi-SP

Kasiely Clemente - ponteira - Praia Clube

Kenya Malachias - levantadora - Osasco

Kisy Nascimento - oposta - Minas TC

Lais Vasques - líbero - Barueri Volleyball Club

Lorena - central - Barueri Volleyball Club

Lorenne - oposta - Ageo Medics (JPN)

Lorrayna Marys - oposta - Barueri Volleyball Club

Macris - levantadora - Minas TC

Mayany - central - Sesi-SP

Milka Marcília - central - Sesc/CR Flamengo

Natinha - líbero - Sesc/CR Flamengo

Nyeme Victória - líbero - Sesi-SP

Priscila Daroit - central - Minas TC

Roberta - levantadora - LKS Lodz (POL)

Rosamaria - oposta - Novara (ITA)

Tainara Santos - ponteira - Praia Clube

Jogos da seleção masculina na Liga das Nações

Horário de Brasília

Brasil x Austrália - 8 de junho - 21:00 - jogo em Brasília

Brasil x Eslovênia - 9 de junho - 21:00 - jogo em Brasília

Brasil x Estados Unidos - 11 de junho - 15:00 - jogo em Brasília

Brasil x República Popular da China - 12 de junho - 10:00 - jogo em Brasília

Brasil x Polônia - 22 de junho - 11:00

Brasil x Sérvia - 23 de junho - 10:30

Brasil x República Islâmica do Irã - 24 de junho - 10:30

Brasil x Bulgária - 26 de junho - 14:00

Brasil x Alemanha - 6 de julho - 3:40

Brasil x Canadá - 7 de julho - 6:00

Brasil x França - 8 de julho - 3:40

Brasil x Japão - 10 de julho - 7:10

Convocados da seleção masculina para a Liga das Nações

Os convocados por Renan dal Zotto para a seleção masculina são: