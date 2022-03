Campeões Olímpicos Douglas Souza e Natália se aposentam da seleção brasileira de vôlei

As seleções brasileiras de vôlei perderam dois nomes importantes nesta semana. Os ponteiros Douglas Souza e Natália Zilio Pereira, ambos medalhistas de ouro em Jogos Olímpicos, anunciaram que não defenderão mais a equipe nacional.

Douglas, 26, que subiu ao topo do pódio na Rio 2016 e se tornou um fenômeno de popularidade em 2021, atingindo a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram durante a campanha de Tóquio 2020, revelou que quer ter mais tempo para se dedicar à sua saúde mental.

"Estou há 10 anos na seleção, contando com a base estou lá desde 2011. Para mim, sempre foi uma honra, um prestígio, um orgulho muito grande. Sentia que precisava quebrar barreiras e acho que fiz isso muito bem", disse Douglas em sua conta no Instagram.

"Em 2016, minha mente deu alguns sinais que eu precisava diminuir o ritmo. Quem está na seleção precisa viver entre seleção e clube, a gente não tem férias, não tem tempo para família e amigos", acrescentou. "Cheguei a ter que tratar de uma depressão", revelou.

O ponteiro havia decidido que Tóquio sua despedida Olímpica. A seleção masculina acabou na quarta colocação.

"Saúde mental é algo extremamente importante, a gente tem que se tratar, que se cuidar, e isso demanda tempo. Estando na seleção eu não tinha esse tempo", contou.

Douglas continuará jogando por clubes e pretende retornar às quadras na próxima temporada da Superliga. Até lá, o jogador participará do quadro "Dança dos Famosos" do programa "Domingão com Huck", na TV Globo.

Natália: 'É uma decisão muito bem pensada'

Capitã da seleção feminina em Tóquio, Natália, 32, também não participará do ciclo que culminará em Paris 2024.

A ponteira foi campeã Olímpica em Londres 2012 e medalha de prata nos últimos Jogos Olímpicos.

"Foi uma decisão que fiz pelo meu bem, pelo meu futuro", afirmou Natália ao Sportv.

A jogadora se emocionou ao agradecer todos que a apoiaram durante sua jornada na seleção.

"É uma vida muito difícil dentro do esporte, a gente fica viajando, um dia está na Itália, outro na Turquia. Só a gente sabe o que a gente passa nessa vida do esporte", disse Natália sob lágrimas.

Atualmente, Natália joga no clube Scandicci, da Itália, e já tem contrato para defender o Dínamo de Moscou na próxima temporada.

"É uma decisão muito bem pensada. Espero que vocês continuem torcendo por mim nos clubes", finalizou.

Treinador da seleção brasileira feminina, José Roberto Guimarães lamentou a notícia, apesar de não ter sido pego de surpresa.

"Eu falei com ela há coisa de dois meses, dois meses e meio. Ela me disse que estava cansada, precisando de um tempo para se recuperar. Ela sai da seleção, vai para o clube. É um pecado. Natália é uma jogadora jovem. Hoje, as jogadoras estão mais longevas. Ela poderia ficar mais um tempo com a seleção. Mais madura. Mas ela sofreu muito com lesões", comentou o treinador ao GE.