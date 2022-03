Duda e Ana Patrícia retomam parceria dourada dos Jogos Olímpicos da Juventude no Circuito Mundial de vôlei de praia

Como de costume, muitas duplas do vôlei de praia se rearranjam após os Jogos Olímpicos, mas a pressão entre os times brasileiros aumentou após a primeira edição sem medalhas neste esporte para o país, em Tóquio 2020.

Entre as novas duplas, a expectativa é grande para Duda Lisboa e Ana Patrícia Ramos, que estreiam a parceria no Elite 16 do Circuito Mundial, que acontece em Rosarito, no México, entre 24 e 27 de março de 2022.

Após Tóquio, Ágatha e Duda encerraram uma vitoriosa jornada juntas. Elas conquistaram oito ouros no Circuito Mundial e terminaram na nona colocação nos Jogos Olímpicos. Ana Patrícia foi quinta colocada em Tóquio ao lado de Rebecca.

De olho em Paris 2024, Duda e Ana Patrícia se reúnem oito anos após serem medalhistas de ouro juntas nos Jogos Olímpicos da Juventude Nanjing 2014.

“Tudo em que estamos pensando agora é trabalhar o máximo possível”, disse Ana Patrícia ao site da FIVB. “Nós duas tivemos uma experiência incrível nos últimos anos e queremos nos beneficiar disso. Sabemos que podemos ser uma grande equipe e que só depende de nós”.

Antes de embarcar para o México, Duda e Ana Patrícia tiveram um encontro especial com Serginho, dono de dois ouros e duas pratas Olímpicas no vôlei de quadra.

Bárbara e Carol Solberg começam bem o ano

A primeira partida de Duda e Ana Patrícia, no dia 24, será contra Bárbara Seixas e Carol Solberg, que venceram a primeira etapa do Circuito, em Tlaxcala, no México, neste domingo (20). Bárbara e Carol derrotaram as neerlandesas Raisa Schoon e Katja Stam na decisão por 2x0, 21-19 e 21-18.

Carol avaliou que a dupla poderia ter jogado melhor, mas teve calma nos momentos em que as coisas não estavam dando certo.

“Conseguir uma vitória desse nível quando não estamos no nosso melhor é uma experiência e um aprendizado enormes. Tenho certeza que seremos muito mais fortes daqui pra frente”, acrescentou Carol à FIVB.

Esta foi a primeira vitória internacional de Bárbara desde 2018 e de Carol desde 2017. As duas conquistaram o título brasileiro em 2021.

“É engraçado que, na última temporada, viemos ao México jogar três eventos em Cancún nessa mesma época e não foi bom para nós”, lembrou Bárbara. “Não tínhamos ainda uma identidade como equipe, mas continuamos trabalhando e seguimos confiantes que iríamos melhorar. É louco pensar que voltamos um ano depois e ganhamos uma medalha de ouro. É como ir do inferno ao céu em um período curto de tempo”.

Carol Solberg e Bárbara em etapa do Circuito Mundial em Itapema, Brasil, em 2021. Foto: 2021 Getty Images

O bronze em Tlaxcala também ficou com o Brasil, com Elize e Thamela superando as compatriotas Taiana e Hege.

“Competir internacionalmente não é fácil. Deixei minha filha de dois anos no Brasil para vir aqui jogar, então ganhar uma medalha significa muito”, comemorou Elize.

As brasileiras Maria Antonelli e Fernanda também estão garantidas no Elite 16 em Rosarito, mas há outras equipes do país que podem entrar pelo qualifying, como Talita e Rebecca.

No masculino, George e André representam o Brasil no Elite 16.