Campeonato Mundial de Judô 2022: programação, equipes de Brasil e Portugal e onde assistir

Tashkent, capital do Uzbequistão, receberá a 61ª edição do Campeonato Mundial de Judô, que acontecerá de quinta-feira, 6 a quarta-feira, 13 de outubro de 2022.

Os históricos irmãos japoneses, Abe Hifumi e Uta, a atual campeã mundial, Jessica Klimkait (CAN), e os medalhistas de ouro de Tóquio 2020, Lasha Bekauri (GEO), e Lukas Krpalek (TCH), são algumas das estrelas do evento.

O Brasil estará em território uzbeque com 19 judocas, enquanto que Portugal contará com oito.

Cerca de 580 lutadores de quase 90 nações estarão em ação no Smoke Ice Dome. É a primeira vez que o país da Ásia Central recebe a principal competição da Federação Internacional de Judô (IJF sigla em inglês para International Judo Federation), que estava originalmente agendada entre 7 e 14 de agosto.

Tashkent faz parte do Circuito Mundial da IJF desde 2013, tendo organizado um Grand Slam em 2021 e sete edições de Grand Prix, de 2013 a 2019.

Campeonato Mundial de Judô: fatos importantes

A competição masculina foi realizada pela primeira vez em 1956, enquanto as mulheres tiveram seu próprio evento de 1980 a 1986. Desde 1987 os campeonatos são organizados juntos e acontecem uma vez por ano, exceto se houver Jogos Olímpicos. A partir de 2017, o Mundial inclui um evento de equipes mistas, que fez sua estreia em Jogos na edição de Tóquio 2020.

Qual é o país com mais títulos/medalhas no Campeonato Mundial de Judô?

O Japão lidera a contagem de medalhas de todos os tempos com 164 títulos (382 medalhas), seguido pela França (60 títulos e 180 medalhas) e República da Coreia (29 conquistas e 102 pódios).

O Brasil possui 49 medalhas em eventos individuais na história, sendo sete de ouro. Portugal tem dois títulos e 13 pódios.

Quem ganhou mais títulos mundiais de judô?

O francês Teddy Riner conquistou 10 medalhas de ouro individuais. A japonesa Ryoko Tani é a mulher mais bem sucedida, com sete títulos.

Quem são os campeões mundiais de judô mais jovens e mais velhos?

Mais jovens: Teddy Riner (18 anos e 159 dias em 2007) e Daria Bilodid (17 anos e 345 dias em 2018).

Mais velhos: Anton Geesink (31 anos e 194 dias em 1965) e Driulis Gonzalez (33 anos e 358 dias em 2007).

Campeonato Mundial de Judô 2022: caminhada rumo a Paris 2024

Os atletas podem ganhar até 2000 pontos dentro do sistema de classificação para Paris 2024 se ganharem o título mundial de 2022.

Isso representa o número máximo de pontos em um evento de judô além dos próprios Jogos (2200 pontos). O período de classificação para Paris 2024 começou em 24 de junho de 2022 e os 17 melhores países nas 7 categorias de peso em 23 de junho de 2024 na lista do Ranking Mundial da IJF ganharão uma vaga. Se dentro da mesma categoria de peso um CON (Comitê Olímpico Nacional) tiver mais de um atleta classificado entre os 17 primeiros, o CON pode decidir qual desses atletas receberá a vaga.

Saiba mais | O sistema de classificação do judô para Paris 2024

Campeonato Mundial de Judô de 2022: as estrelas em ação

Haverá 14 conjuntos individuais de medalhas em jogo em Tashkent, em sete categorias de peso.

O Japão venceu todas as quatro edições do evento por equipes mistas. Mas foi a França que levou o ouro na primeira vez que o torneio esteve presente em Jogos, em Tóquio 2020. Tashkent provavelmente verá uma grande disputa entre os times dos dois países.

Abaixo está uma antevisão sobre o que o Mundial pode proporcionar.

As judocas para ficar de olho neste Mundial

-48kg: Com a campeã Olímpica Distria Krasniqi, do Kosovo, subindo para a categoria -52kg, a batalha pelo título parece um caso totalmente nipônico entre Tonaki Funa e o atual campeão mundial, Tsunoda Natsumi, embora a bicampeã europeia Shirine Boukli (FRA) ser a atual número um do mundo.

-52kg: na que é sem dúvida a categoria de peso mais competitiva, a atual campeã Olímpica Abe Uta vai em busca do tri mundial, mas terá pela frente uma dura competição com a medalhista de prata de Tóquio 2020, Amandine Buchard e com a atual campeã europeia, a britânica Chelsie Giles .

e com a atual campeã europeia, a britânica . -57kg: A medalhista Olímpica Jessica Klimkait busca defender seu título de Budapeste do ano passado, mas pode enfrentar a também canadense – e ex-campeã mundial – Christa Deguchi , que não é cabeça de chave e sempre a venceu em competições internacionais. A bicampeã mundial até 48kg, Daria Bilodid aparece na lista de inscritos, mas desde que mudou de categoria de peso após Tóquio, a ucraniana de 21 anos nunca passou das rodadas preliminares de um grande torneio. Sua única vitória até o momento é a Copa da Europa Sênior de Riga (Letônia), em agosto.

busca defender seu título de Budapeste do ano passado, mas pode enfrentar a também canadense – e ex-campeã mundial – , que não é cabeça de chave e sempre a venceu em competições internacionais. A bicampeã mundial até 48kg, aparece na lista de inscritos, mas desde que mudou de categoria de peso após Tóquio, a ucraniana de 21 anos nunca passou das rodadas preliminares de um grande torneio. Sua única vitória até o momento é a Copa da Europa Sênior de Riga (Letônia), em agosto. -63kg: Com a pentacampeã Clarisse Agbegnenou tirando uma folga após dar à luz seu primeiro filho, o campo estará aberto. Lucy Renshall , da Grã-Bretanha, e Catherine Beauchemin-Pinard , do Canadá, estão bem cotadas, mas Horikawa Megumi (JPN) , pode disputar o título depois de vencer os Grand Slams na Hungria e em Tel Aviv (Israel) deste ano.

tirando uma folga após dar à luz seu primeiro filho, o campo estará aberto. , da Grã-Bretanha, e , do Canadá, estão bem cotadas, mas , pode disputar o título depois de vencer os Grand Slams na Hungria e em Tel Aviv (Israel) deste ano. -70kg: Com a campeã Olímpica Arai Chizuru fora, há várias candidatas prontas para tirar o título da atual campeã do mundo – e cabeça de chave – Barbara Matic (CRO) . A lista inclui a ex-campeã europeia Sanne van Dijke , dos Países Baixos; a campeã dos Jogos Asiáticos, Niizoe Saki (JPN) e a dupla francesa de Eve Marie Gahie (campeã mundial em 2019) e Margaux Pinot .

fora, há várias candidatas prontas para tirar o título da atual campeã do mundo – e cabeça de chave – . A lista inclui a ex-campeã europeia , dos Países Baixos; a campeã dos Jogos Asiáticos, e a dupla francesa de (campeã mundial em 2019) e . -78kg: todos os olhos estão voltados para a atual campeã Anna-Maria Wagner , que venceu dois Grand Slams nesta temporada. A alemã de 26 anos deve lutar por um lugar no pódio com as medalhistas de ouro e prata de Tóquio 2020, Hamada Shori (JPN) e Madeleine Malonga (FRA) .

, que venceu dois Grand Slams nesta temporada. A alemã de 26 anos deve lutar por um lugar no pódio com as medalhistas de ouro e prata de Tóquio 2020, e . +78kg: Tomita Wakaba chega ao Mundial com dois títulos de Grand Slam, conquistados em Paris e em Budapeste (Hungria). A jovem de 25 anos será a grande esperança do Japão em uma categoria de peso que em Tashkent não terá as atuais campeãs Olímpica (Sone Akira) e mundial (Asahina Sarah). Outras candidatos ao título serão Idalys Ortiz, de Cuba, e a tricampeã da Europa, Romane Dicko, da França.

Os judocas para ficar de olho neste Mundial

-60kg: Yang Yung-Wei , de Taipé Chinesa, é o número um do mundo na categoria e, desde que conquistou a prata em Tóquio 2020, faturou três títulos de Grand Slam. O lutador de 24 anos provavelmente terá pela frente o campeão Olímpico Takato Naohisa , que não é cabeça de chave em Tashkent e foi escolhido pelo Japão em vez de Nagayama Ryuju .

, de Taipé Chinesa, é o número um do mundo na categoria e, desde que conquistou a prata em Tóquio 2020, faturou três títulos de Grand Slam. O lutador de 24 anos provavelmente terá pela frente o campeão Olímpico , que não é cabeça de chave em Tashkent e foi escolhido pelo Japão em vez de . -66kg: os fãs do judô estão ansiosos para outro confronto totalmente japonês entre o medalhista de ouro de Tóquio 2020 Abe Hifumi (8º cabeça de chave) e o atual bicampeão do mundo Maruyama Joshiro (que não é cabeça de chave). No Mundial de 2019, em Tóquio, Abe foi derrotado por aquele que ficaria com o título, Maruyama, na semifinal, mas conquistou a vaga Olímpica alguns meses depois, ao vencer o rival no golden score após uma luta épica.

(8º cabeça de chave) e o atual bicampeão do mundo (que não é cabeça de chave). No Mundial de 2019, em Tóquio, Abe foi derrotado por aquele que ficaria com o título, Maruyama, na semifinal, mas conquistou a vaga Olímpica alguns meses depois, ao vencer o rival no golden score após uma luta épica. -73kg: o bicampeão olímpico Ono Shohei perdeu as seletivas japonesas devido a uma lesão, então o ex-campeão mundial Hashimoto Soichi representará o país neste Mundial. O judoca de 31 anos deve disputar o título com o medalhista de prata Olímpico Lasha Shavdatuashvili (GEO) , que faturou o Mundial do ano passado, em Budapeste, e lidera o ranking mundial.

perdeu as seletivas japonesas devido a uma lesão, então o ex-campeão mundial representará o país neste Mundial. O judoca de 31 anos deve disputar o título com o medalhista de prata Olímpico , que faturou o Mundial do ano passado, em Budapeste, e lidera o ranking mundial. -81kg: vários dos principais candidatos podem disputar a medalha de ouro no que é considerado a mais difícil das categorias masculinas: o campeão Olímpico Takanori Nagase do Japão é sem dúvida o favorito, mas enfrenta forte concorrência do atual campeão Matthias Casse da Bélgica e do número um do mundo, Tato Grigalashvili da Geórgia. O jovem brasileiro Guilherme Schimidt , de 21 anos, venceu os Grand Slams de Antalya (Turquia) e o de Budapeste, é capaz de surpreender e perturbar o pelotão.

do Japão é sem dúvida o favorito, mas enfrenta forte concorrência do atual campeão da Bélgica e do número um do mundo, da Geórgia. O jovem brasileiro , de 21 anos, venceu os Grand Slams de Antalya (Turquia) e o de Budapeste, é capaz de surpreender e perturbar o pelotão. -90kg: o atual campeão Olímpico, Lasha Bekauri, retorna a um grande torneio pela primeira vez desde que conquistou o ouro em Tóquio. Seu principal rival pode ser o compatriota Luka Maisuradze, que conquistou o título europeu em Sófia, na Bulgária, em abril. Outros candidatos incluem Mammadali Mehdiyev, do Azerbaijão, e o favorito da casa, Davlat Bobonov, que são os números dois e um do mundo, respectivamente.

Saiba mais | Lasha Bekauri: ‘Nunca se esqueça de onde você veio’

-100kg: o português Jorge Fonseca será o homem a ser superado nesta categoria, uma vez que o medalhista de bronze em Tóquio buscará, em Tashkent, o tricampeonato do mundo. Michael Korrell , dos Países Baixos, Shady El Nahas , do Canadá, Peter Paltchik , de Israel, e o ex-campeão mundial Nikoloz Sherazadishvili encabeçam a lista de potenciais rivais.

será o homem a ser superado nesta categoria, uma vez que o medalhista de bronze em Tóquio buscará, em Tashkent, o tricampeonato do mundo. , dos Países Baixos, , do Canadá, , de Israel, e o ex-campeão mundial encabeçam a lista de potenciais rivais. +100kg: medalhista de prata Olímpica e vencedor do Mundial em 2018, Guram Tushishvili é o destaque desta categoria. O georgiano poderá novamente enfrentar o campeão de Tóquio 2020, Lukas Krpalek, mas o tcheco não é cabeça de chave e desde os últimos Jogos, e ele só competiu no Grande Prêmio de Zagreb, terminando em sétimo. O bicampeão Olímpico individual, Teddy Riner (FRA), está de fora do torneio por conta de uma lesão.

Mundial de Judô: confrontos dos brasileiros

A delegação brasileira contará com 19 atletas, 10 no masculino e 9 no feminino, em todas as categorias.

Os judocas do Brasil têm feito uma excelente temporada internacional neste ano. Entre as mulheres, no passo mês de junho, Ketleyn Quadros, Rafaela Silva, Tamires Crude e Mayra Aguiar foram ao pódio no Grand Slam de Tbilisi (Geórgia) e têm tudo para seguir com os bons resultados, desta vez no Mundial de Tashkent. Mayra Aguiar , inclusive, foi a última brasileira campeã mundial da modalidade.

Relembre | Judocas brasileiras no pódio em Tbilisi

No masculino, Guilherme Schimidt faturou duas etapas de Grand Slam em 2022, na categoria meio-médio (até 81kg). Em poucos meses alcançou boas posições no ranking mundial, sendo atualmente o quarto colocado e bastante cotado para o título na capital uzbeque.

Confira | A entrevista de Guilherme Schimidt

A seleção brasileira no Mundial Sênior, em Tashkent (UZB)

Equipe masculina

-60kg - Allan Kuwabara

-66kg - Willian Lima; Eric Takabatake

-73kg - Daniel Cargnin

-81kg - Guilherme Schimidt

-90kg - Rafael Macedo; Marcelo Gomes

-100kg - Rafael Buzacarini

+100kg - Rafael Silva; Juscelino Nascimento (apenas por equipes)

Equipe feminina

-48kg - Amanda Lima

-52kg - Larissa Pimenta

-57kg - Rafaela Silva; Jéssica Lima

-63kg - Ketleyn Quadros

-70kg - Luana Carvalho; Maria Portela

-78kg - Mayra Aguiar

+78kg - Beatriz Souza

Os confrontos de estreia dos brasileiros

Feminino

-48kg: Amanda Lima (BRA) x Abiba Abuzhakynova (KAZ)

-52kg: Larissa Pimenta (BRA) x Salimata Fofana (CIV)

-57kg: Jessica Lima (BRA) x Ichinkhorloo Munkhtsedev (MGL)

-63kg: Ketleyn Quadros (BRA) x a vencedora entre TANG Jing (CHN) e Ariela Sánchez (DOM)

-70kg: Maria Portela (BRA) x Anastassiya Mayakova (KAZ)

-78kg: Mayra Aguiar (BRA) x Petrunjela Pavic (CRO)

+78kg: Beatriz Souza (BRA) x a vencedora entre Larisa Ceric (BIH) e XU Shiyan (CHN)

Masculino

-60kg: Allan Kuwabara (BRA) x Samuel Hall (GBR)

-66kg: Eric Takabatake (BRA) x Luukas Saha (FIN)

-73kg: Daniel Cargnin (BRA) x Alexandru Raicu (ROM)

-81kg: Guilherme Schimidt (BRA) x o vencedor entre Antonio Esposito (ITA) e Erdenebayar Batzaya (MGL)

-90kg: Rafael Macedo (BRA) x o vencedor entre Klen Kaljulaid (EST) e Erlan Sherov (KGZ)

-100kg: Rafael Buzacarini (BRA) x Islam Bozbayev (KAZ)

+100kg: Rafael Silva (BRA) x o vencedor entre LI Ruixuan (CHN) e Marc Deschenes (CAN)

Portugal no Mundial de Judô: Jorge Fonseca pelo tri

Serão ao todo oito judocas portugueses neste Mundial, em Tashkent. Anri Egutidze, no masculino, e Bárbara Timo, no feminino, já faturaram medalhas no evento e compõem uma forte equipe que tem tido grandes resultados internacionais recentes.

No entanto, o grande nome da delegação lusa é Jorge Fonseca. Prestes a completar 30 anos de idade, é atual medalhista de bronze em sua categoria (até 100kg) e veste a dorsal vermelha, de atual campeão do mundo, mas tendo vencido também a edição de 2019.

Saiba mais | A equipe portuguesa em Tashkent

A seleção portuguesa para o Mundial de Tashkent

Feminino

-48kg - Catarina Costa

-52kg - Joana Diogo

-63kg - Bárbara Timo

+78kg - Rochele Nunes

Masculino

-60kg - Rodrigo Lopes

-81kg - João Fernando

-90kg - Anri Egutidze

-100kg - Jorge Fonseca

Os confrontos de estreia dos portugueses

Feminino

-48kg: Catarina Costa (POR) x Katharina Menz (GER)

-52kg: Joana Diogo (POR) x Sita Kadamboeva (UZB)

-63kg: Bárbara Timo (POR) x Anja Obradovic (SRB)

+78kg: Rochele Nunes (POR) x Marketa Paulusova (CZE)

Masculino

-60kg: Rodrigo Lopes (POR) x LEE Ha-rim (KOR)

-81kg: João Fernando (POR) x o vencedor entre FUJIWARA Sotaro (JPN) e KIM Jong-hoon (KOR)

-90kg: Anri Egutidze (POR) x John Jayne (USA)

-100kg: Jorge Fonseca (POR) x Asley González (ROM)

Mundial de Judô 2022: programação

Preliminares (horário por confirmar); finais a partir das 9:00 (horário de Brasilia)

Quinta-feira, 6 de outubro de 2022

Feminino -48kg, Masculino -60kg

Sexta-feira, 7 de outubro de 2022

Feminino -52kg, Masculino -66kg

Sábado, 8 de outubro de 2022

Feminino -57kg, Masculino -73kg

Domingo, 9 de outubro de 2022

Feminino 63kg, Masculino -81kg

Segunda-feira, 10 de outubro de 2022

Feminino 70kg, Masculino -90kg

Terça-feira, 11 de outubro de 2022

Feminino -78kg, Masculino -100kg

Quarta-feira, 12 de outubro de 2022

Feminino +78kg, Masculino +100kg

Quinta-feira, 13 de outubro de 2022

Equipes Mistas

Onde assistir ao Mundial de Judô

O Campeonato Mundial Sênior de Judô acontece de 6 a 13 de outubro, em Tashkent (Uzbequistão), e terá a transmissão no Brasil pelo Canal Olímpico do Brasil (preliminares e finais) e também pelo Sportv3 (somente finais a partir das 8:45 pelo horário de Brasília).

Para o território português, através dos canais SPORT TV.