Jorge Fonseca busca tricampeonato e lidera equipe portuguesa no Mundial de Judô

O judô português estará representado por oito atletas no Mundial Sênior da modalidade, que será disputado em Tashkent, no Uzbequistão, entre 6 e 13 de outubro. Como missão, manter uma sequência e crescimento de bons resultados internacionais que os judocas lusos têm tido recentemente.

O torneio feminino contará com quatro portuguesas. Grande ausência será de Telma Monteiro, bronze na Rio 2016, que recupera-se de recente operação no joelho. No torneio masculino Portugal terá também quatro atletas. Francisco Mendes (até 60kg), que foi ao topo do pódio na Taça da Europa de Seniores, em Coimbra, em agosto, lesionou-se nos treinos internacionais de Riccione (Itália) há poucos dias, e por isso não viajará para o Mundial.

Bronze em Tóquio 2020, Jorge Fonseca poderá, em território uzbeque, tornar-se tricampeão do mundo.

Relembre | Jorge Fonseca histórico com bronze em Tóquio

Saiba mais sobre os judocas de Portugal em busca da glória no Mundial Sênior.

Bárbara Timo (POR) comemora vitória sobre ARAI Chizuru (JPN) no Mundial de Judô, categoria até 70kg, no Nippon Budokan, em Tóquio. Foto: 2019 Getty Images

As chances no feminino

As quatro portuguesas para este Mundial têm conquistado resultados expressivos em competições continentais e mundiais, o que colocam-nas como candidatas ao pódio em Tashkent.

Catarina Costa (até 48kg) foi vice-campeã europeia, em abril. No Mundial de 2019 e no Europeu de 2021, Bárbara Timo foi respectivamente prata e bronze, na categoria até 70kg. No entanto, desta vez perdeu peso para competir na de até 63kg. "Acho que é uma motivação a mais", comentou Timo à Agência Lusa, sobre a mudança de categoria.

Joana Diogo (até 52kg) vem de um bronze na Taça da Europa de Seniores, realizada em Coimbra, em agosto. Por fim, Rochele Nunes (acima de 78kg) é 17ª colocada em sua categoria no ranking mundial. Na primeira quinzena de setembro, ficou em quinto lugar no Aberto Europeu, organizado em Riccione (Itália). Ela encara este Mundial como o início da preparação rumo a Paris 2024, depois de ficar parada por quase um ano após romper o ligamento cruzado, no ano passado.

"Fui operada 20 dias depois e sabia que a recuperação ia ser lenta. Foi necessária muita disciplina para manter o foco", comentou Nunes para o jornal 'Record'.

As judocas portuguesas para o Mundial Sênior, no Uzbequistão:

Catarina Costa (-48kg) - clube: Académica

Joana Diogo (-52kg) - clube: JC Coimbra

Bárbara Timo (-63kg) - clube: SL Benfica

Rochele Nunes (+78kg) - clube: SL Benfica

Jorge Fonseca (POR) comemora vitória na final do Mundial masculino de Judô, categoria -100kg, no Nippon Budokan, em agosto de 2019, em Tóquio. Foto: 2019 Getty Images

Masculino: Jorge Fonseca pode ser tricampeão do mundo

Assim como no feminino, entre os homens os lusos são fortes candidatos a medalha no Mundial. Jorge Fonseca é um deles e estará em busca do terceiro título no evento.

Rodrigo Lopes (até 60kg) foi bronze no Aberto Europeu da República Tcheca, em março. João Fernando (até 81kg) é também parte da delegação portuguesa, tendo ficado em terceiro na Taça da Europa de Seniores, há pouco mais de um mês. Anri Egutidze (até 90kg) subiu de peso para este Mundial, após haver sido bronze na edição de 2021, mas na categoria até 81kg.

Não há dúvidas de que o grande nome de Portugal em Tashkent é Jorge Fonseca. Bronze em Tóquio 2020, ele é o atual bicampeão mundial na categoria até 100kg e vai em busca do tri, a fim de manter o dorsal vermelho (de campeão do mundo).

"(Jorge Fonseca) é um atleta bastante estudado, isso é incontornável, de topo mundial, é normal que toda a gente esteja à espera de um excelente resultado", comentou Ana Hormigo, selecionadora portuguesa de judô, para a Agência Lusa.

Os judocas portugueses para o Mundial Sênior, no Uzbequistão:

Rodrigo Lopes (-60kg) - clube: SL Benfica

João Fernando (-81kg) - clube: Sporting CP

Anri Egutidze (-90kg) - clube: SL Benfica

Jorge Fonseca (-100kg) - clube: Sporting CP

Programação dos portugueses no Mundial de Judô

6 de outubro (quinta-feira): competem Catarina Costa (-48kg) e Rodrigo Lopes (-60kg);

7 de outubro (sexta-feira): compete Joana Diogo (-52kg);

9 de outubro (domingo): competem Bárbara Timo (-63kg) e João Fernando (-81kg);

10 de outubro (segunda-feira): compete Anri Egutidze (-90kg);

11 de outubro (terça-feira): compete Jorge Fonseca (-100kg);

12 de outubro (quarta-feira): compete Rochele Nunes (+78kg).

Como assistir ao Mundial de Judô

O Campeonato Mundial Sênior de Judô acontece de 6 a 13 de outubro, em Tashkent (Uzbequistão), e terá a transmissão para o território português através dos canais SPORT TV.