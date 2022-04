Calendário de competições dos Jogos Olímpicos Paris 2024 é divulgado 

O calendário de competições dos Jogos Olímpicos Paris 2024 foi divulgado nesta sexta-feira, 1 de abril, após a aprovação do Conselho Executivo do COI.

A ação começará dois dias antes da Cerimônia de Abertura, com o rugby, o handebol e o futebol dando o pontapé inicial em 24 de julho.

Haverá 19 dias de competição, com os últimos eventos no dia 11 de agosto. No total, haverá 329 eventos e 729 sessões em 32 esportes.

Quando as primeiras medalhas serão distribuídas?

As primeiras medalhas dos Jogos serão distribuídas no dia 27 de julho, dia após a Cerimônia de Abertura. Oito esportes terão suas primeiras finais, incluindo o ciclismo - contrarrelógio feminino e masculino - judô, esgrima, saltos ornamentais, rugby sevens, tiro, natação e skate.

Fim de semana do meio promete chuva de medalhas

Marque nos seus calendários os dias 3 e 4 de agosto, sábado e domingo, respectivamente, que terão finais de 15 esportes diferentes. Nesses dois dias, a disputa por medalhas será intensa no tênis, tênis de mesa, judô, esgrima, atletismo, tiro com arco, tiro, ciclismo de estrada, golfe, hipismo, remo, ginástica artística, badminton e natação.

Cerimônia de Entrega de Paris 2024 em 2021. Foto: 2021 Getty Images

Eventos de medalha de natação e atletismo à noite

As finais da natação e do atletismo foram programadas para a noite, com a natação acontecendo na Arena Paris La Défense e o atletismo no Stade de France. As primeiras decisões da natação acontecem às 20:30 locais em 27 de julho, e as primeiras decisões do atletismo serão às 19:00 locais em 2 de agosto.

Breaking estreia nos Jogos Olímpicos

A aguardada estreia Olímpica do breaking está programada para 9 de agosto, com sessões vespertinas e noturnas em 9 de 10 de agosto. Breaking, um estilo de dança que foi criado nos EUA nos anos 1970, terá dois eventos nos Jogos de Paris, com competições para homens e para mulheres.

Esportes coletivos fecham Jogos com chave de ouro

De 8 a 11 de agosto (quinta-feira a domingo), teremos as finais femininas e masculinas de hóquei sobre a grama, handebol, futebol, vôlei de praia, vôlei, basquete e polo aquático, com um final espetacular para os Jogos de Verão de 2024.

Clique aqui para o calendário completo de Paris 2024.