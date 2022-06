Paris 2024: as categorias de peso para o torneio Olímpico do judô

Nos Jogos Olímpicos Paris 2024, 14 séries de medalhas serão distribuídas para os eventos individuais do torneio de judô.

Alinhado com o objetivo do Comitê Olímpico Internacional (COI), o número de categorias do masculino e do feminino será o mesmo: sete cada. Tem sido assim desde Barcelona 1992, quando as mulheres foram incluídas pela primeira vez no programa do judô. Depois de 32 anos, em Paris 2024, são exatamente o mesmo número de vagas disponíveis tanto para homens quanto para mulheres.

As categorias de peso do judô não mudaram desde Sydney 2000. O evento por equipes mistas fez sua estreia em Tóquio 2020 e fará parte uma vez mais em Paris 2024, com três categorias de peso para cada gênero.

Categorias de peso nos eventos classificatórios do judô para Paris 2024

Masculino:

60kg

66kg

73kg

81kg

90kg

100kg

+100kg

Feminino:

48kg

52kg

57kg

63kg

70kg

78kg

+78kg

Evento por equipes mistas:

57kg feminino

70kg feminino

+70kg feminino

73kg masculino

90kg masculino

+90kg masculino

O que aconteceu no judô dos Jogos Tóquio 2020

Em casa no Nippon Budokan, a equipe japonesa era a grande força durante Tóquio 2020. Ao menos um atleta japonês esteve em 11 dos 14 pódios das competições individuais, sendo nove medalhas de ouro.

25 de julho foi um dia muito especial, com Abe Uta conquistando o ouro nos 52kg feminino, poucos minutos antes de seu irmão Hifumi fazer o mesmo nos 66kg do masculino. Foi a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Verão que dois irmãos faturaram o ouro no mesmo dia.

Ono Shohei, que manteve o título do masculino até 73kg e Sone Akira, tricampeã mundial na categoria até 78kg, estão entre os atletas do Japão que terminaram os Jogos de Tóquio 2020 com o título Olímpico.

Kosovo é o único outro país em que os atletas levaram mais de uma medalha de ouro no Nippon Budokan graças às mulheres, com as judocas Distria Krasniqi (48kg) e Nora Gjakova (57kg).

A França conquistou sete medalhas em Tóquio 2020, mas apenas um ouro: Clarisse Agbegnenou foi campeã na categoria até 63kg. O georgiano Lasha Bekauri (até 90kg) e o tcheco Lukas Krpalek (+100kg) também voltaram pra casa com o ouro Olímpico.

Com Teddy Riner e Romane Dicko - ambos medalhistas de bronze no peso pesado - como judocas do time, a França venceu a primeira competição por equipes mistas da história dos Jogos Olímpicos.