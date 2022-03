Brasil inicia participação em Beijing 2022 com sétimo lugar de Aline Rocha

O Brasil iniciou neste domingo sua participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 com cinco representantes nas provas longas do esqui cross-country. No masculino, o melhor classificado foi Cristian Ribera, que terminou os 18km masculino em 14o lugar, enquanto Aline Rocha, única brasileira nos 15km feminino, fechou a prova em sétimo lugar.

Para Aline, a única atleta brasileira em Pequim, foi seu melhor resultado no Para esqui cross-country em Jogos de Inverno. Em PyeongChang 2018, ela havia acabado em 15º lugar na prova longa, de 12km.

O resultado de Aline só não supera o sexto lugar de Cristian na prova dos 15km há quatro anos, também em sua estreia nos Jogos de Inverno.

Dobradinha dos anfitriões nos 18km masculino

A anfitriã República Popular da China levou ouro e prata na disputa dos 18km masculino, com Zheng Peng e Mao Zhongwu, respectivamente. O canadense Collin Cameron completou o pódio.

O melhor atleta do Brasil na prova foi Cristian Ribera. O rondoniense, que estava entre os participantes com chances de medalha, acabou na 14a colocação.

Outros brasileiros na disputa foram Guilherme Rocha (19º lugar), Robelson Lula (20º colocado) e Wesley Vinícius dos Santos (terminou na 23ª colocação).

"Eu sei que fiz o meu melhor. Infelizmente, não foi o resultado que eu queria. Na hora da prova, o cansaço bateu. Agora, é continuar treinando para melhorar nas outras disputas", afirmou Cristian.

Favorita é surpreendida nos 15km feminino

Na disputa dos 15km feminino, a norte-americana Oksana Masters acabou surpreendida e perdeu o ouro para Yang Hongqiong, da República Popular da China. Li Panpan, outra atleta do país anfitrião, acabou com o bronze.

Masters é uma das atletas com participação nos Jogos Paralímpicos de Verão e Inverno, tendo conquistado medalhas no ciclismo de estrada, remo e no biatlo - ontem mesmo, obteve o ouro no sprint sentado feminino, sua primeira conquista em Pequim.

Aline Rocha acabou na sétima colocação e inicia sua participação em Beijing 2022 obtendo o segundo melhor resultado do Brasil na história dos Jogos de Inverno.

"Foi difícil, mas foi muito bom. Sofri um pouquinho, porém estou muito feliz em estar em mais uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Esta prova é a mais longa, então, eu fui mais controlada. Nas outras, irei forte do início ao fim, com a expectativa de ir melhor na de média distância (7,5km)", comentou Aline.

Próximo compromisso é na disputa do sprint

A equipe brasileira de Para esqui cross-country volta ao Centro Nacional de Biatlo, em Zhangjiakou, na quarta-feira, dia 9 de março, para a disputa das provas de sprint masculino e feminino. A programação será das 10h às 15h05 locais (23h do dia 8 às 4h05 do dia 9, segundo o horário de Brasília).

Cristian Ribera volta a ser candidato a uma medalha, pois foi justamente nesta prova que ele conquistou recentemente uma prata no Mundial da modalidade, em janeiro deste ano em Lillehammer, na Noruega. Foi o melhor resultado de um brasileiro na história dos esportes de inverno.

Em território brasileiro, você pode acompanhar os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 pelo Sportv 2.

André Barbieri avança a finais do Para snowboard

O Brasil também estreou no Para snowboard, com o gaúcho André Barbieri. Ele disputou a classificatória da classe LL1 do snowboard cross. Entre os 15 participantes, André fez o 13º melhor tempo: 1min18s30 em sua primeira descida. A segunda foi descartada porque o tempo foi maior. O dia decisivo do evento terá quartas de final, semifinal e final a partir das 0:56 (horário de Brasília) de segunda-feira, 7 de março.

"Fiz o que eu tinha previsto. Queria ter acertado o começo e consegui. Foi fantástico. Fui melhor do que dois atletas. Então, está excelente. Era o que esperava e fico feliz por estar na disputa", avaliou André.