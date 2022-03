Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022: melhorar, ir além, juntos

A pira Paralímpica foi acesa para sinalizar o início dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022.

Durante uma esplêndida Cerimônia de Abertura no coração da capital chinesa, milhares de atletas de todo o mundo se uniram em um festival de gelo e neve enquanto fogos de artifício iluminavam a noite.

Após tomarem a forma e as cores dos Agitos Paralímpicos, o espetáculo pirotécnico ficou na cor roxa, em homenagem ao WeThe15, uma campanha global que visa aumentar a visibilidade, inclusão e acessibilidade de 1,2 bilhão de pessoas com deficiência pelo mundo.

Essas pessoas correspondem a 15% da população global e, na sequência de um apelo para que o mundo se comprometa com a mudança, um grupo de atores - muitos deles com deficiência - representou preciosos momentos de partilha lado a lado, desde uma menina com deficiência visual iluminando uma lanterna vermelha, a uma família indo em busca dos seus sonhos e um homem idoso dançando com um menino.

Esses voluntários são de diversas faixas etárias e são mostrados juntos, apoiando uns aos outros, com suas expressões trazendo conforto e aconchego, apesar do cenário adverso.

Brasileiros em ação

Tendo como porta-bandeiras Aline Rocha e Cristian Ribera, o Brasil foi a quinta delegação a entrar no desfile das nações, e está em Pequim com sua maior missão nesta que é a sua terceira participação em Jogos Paralímpicos de Inverno, uma história que começou há oito anos, em Sochi 2014.

LEIA: Jogos Paralímpicos: curiosidades sobre 10 porta-bandeiras na Cerimônia de Abertura de Beijing 2022

Ao todo serão seis atletas, cinco deles do esqui cross-country:

Aline Rocha

Cristian Westemaier Ribera

Guilherme Cruz Rocha

Robelson Moreira Lula

Wesley Vinícius dos Santos

E um do snowboard:

André Barbieri

LEIA: Guia do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022: atletas, programação e onde assistir

Aline Rocha e Cristian Ribera, porta-bandeiras do Brasil durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 Foto: Ale Cabral/CPB

O primeiro compromisso dos atletas brasileiros é no domingo, dia 6 de março, com as provas de 18km masculino e 15km feminino do esqui cross-country, além da classificatória masculina do snowboard cross.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 vão de 4 a 13 de março e você vai poder acompanhá-los em território brasileiro pelos canais Sportv.